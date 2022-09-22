https://ria.ru/20220922/smert-1818709212.html

Москвич пять месяцев прятал на балконе умершую сожительницу

Москвич пять месяцев прятал на балконе умершую сожительницу - РИА Новости, 22.09.2022

Москвич пять месяцев прятал на балконе умершую сожительницу

Завернутое в ковер тело 88-летней пенсионерки, пролежавшее пять месяцев на балконе, нашли в квартире на севере Москвы, задержан ее 45-летний кавалер, сообщил... РИА Новости, 22.09.2022

2022-09-22T15:45

2022-09-22T15:45

2022-09-22T15:48

происшествия

москва

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МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. Завернутое в ковер тело 88-летней пенсионерки, пролежавшее пять месяцев на балконе, нашли в квартире на севере Москвы, задержан ее 45-летний кавалер, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.По словам собеседника агентства, силовики нашли тело 88-летней пенсионерки накануне. Оно лежало на балконе и было завернуто в ковер и пакет. Правоохранители задержали 45-летнего сожителя женщины."Сожитель пенсионерки рассказал, что вместе с пенсионеркой они жили вместе примерно 10 лет. Порядка пяти месяцев назад гражданка умерла. Мужчина же вынес ее тело на балкон, завернул его в ковер и пакет. Там тело и лежало всё это время", - рассказал источник. Он добавил, что, по предварительной информации, следов насильственной смерти на теле не обнаружено.

https://ria.ru/20220811/ubiystvo-1808829913.html

москва

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2022

Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

происшествия, москва