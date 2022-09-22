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Москвич пять месяцев прятал на балконе умершую сожительницу - РИА Новости, 22.09.2022
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Москвич пять месяцев прятал на балконе умершую сожительницу
Москвич пять месяцев прятал на балконе умершую сожительницу - РИА Новости, 22.09.2022
Москвич пять месяцев прятал на балконе умершую сожительницу
Завернутое в ковер тело 88-летней пенсионерки, пролежавшее пять месяцев на балконе, нашли в квартире на севере Москвы, задержан ее 45-летний кавалер, сообщил... РИА Новости, 22.09.2022
2022-09-22T15:45
2022-09-22T15:48
происшествия
москва
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МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. Завернутое в ковер тело 88-летней пенсионерки, пролежавшее пять месяцев на балконе, нашли в квартире на севере Москвы, задержан ее 45-летний кавалер, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.По словам собеседника агентства, силовики нашли тело 88-летней пенсионерки накануне. Оно лежало на балконе и было завернуто в ковер и пакет. Правоохранители задержали 45-летнего сожителя женщины."Сожитель пенсионерки рассказал, что вместе с пенсионеркой они жили вместе примерно 10 лет. Порядка пяти месяцев назад гражданка умерла. Мужчина же вынес ее тело на балкон, завернул его в ковер и пакет. Там тело и лежало всё это время", - рассказал источник. Он добавил, что, по предварительной информации, следов насильственной смерти на теле не обнаружено.
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происшествия, москва
Происшествия, Москва
15:45 22.09.2022 (обновлено: 15:48 22.09.2022)
 
Москвич пять месяцев прятал на балконе умершую сожительницу

Житель Москвы пять месяцев прятал на балконе в ковре умершую пенсионерку, с которой жил

© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в медиабанкСкорая помощь
Скорая помощь - РИА Новости, 1920, 22.09.2022
© РИА Новости / Павел Лисицын
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МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. Завернутое в ковер тело 88-летней пенсионерки, пролежавшее пять месяцев на балконе, нашли в квартире на севере Москвы, задержан ее 45-летний кавалер, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.
По словам собеседника агентства, силовики нашли тело 88-летней пенсионерки накануне. Оно лежало на балконе и было завернуто в ковер и пакет. Правоохранители задержали 45-летнего сожителя женщины.
"Сожитель пенсионерки рассказал, что вместе с пенсионеркой они жили вместе примерно 10 лет. Порядка пяти месяцев назад гражданка умерла. Мужчина же вынес ее тело на балкон, завернул его в ковер и пакет. Там тело и лежало всё это время", - рассказал источник. Он добавил, что, по предварительной информации, следов насильственной смерти на теле не обнаружено.
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