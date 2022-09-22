https://ria.ru/20220922/smerch-1818609223.html

Минобороны показало кадры работы РСЗО "Смерч" во время спецоперации

Минобороны показало кадры работы РСЗО "Смерч" во время спецоперации - РИА Новости, 22.09.2022

Минобороны показало кадры работы РСЗО "Смерч" во время спецоперации

Минобороны России опубликовало кадры боевой работы расчетов реактивных систем залпового огня (РСЗО) "Смерч" Западного военного округа в ходе проведения... РИА Новости, 22.09.2022

2022-09-22T10:31

2022-09-22T10:31

2022-09-22T10:31

специальная военная операция на украине

министерство обороны рф (минобороны рф)

вооруженные силы украины

россия

смерч

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МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. Минобороны России опубликовало кадры боевой работы расчетов реактивных систем залпового огня (РСЗО) "Смерч" Западного военного округа в ходе проведения специальной военной операции.В Минобороны России подчеркнули, что Вооруженные Силы Российской Федерации в ходе проведения специальной военной операции продолжают наносить ракетным оружием удары по объектам военной инфраструктуры и боевой технике украинских войск."По данным разведки, подразделения ВСУ сосредоточили боеприпасы, военную технику и вооружение для снабжения группировки своих сил. Данные разведчиков были подтверждены техническими средствами разведки, после чего подразделения реактивных систем залпового огня (РСЗО) "Смерч" нанесли удар по военным объектам ВСУ", - сообщило Минобороны РФ в описании к видео.В министерстве также пояснили, что на дивизионы РСЗО "Смерч" возложены задачи по уничтожению особо важных объектов военной инфраструктуры противника. Расчеты РСЗО "Смерч" выводят из строя и уничтожают командные пункты, склады с вооружением, боеприпасами и горюче-смазочными материалами, узлы связи, средства противовоздушной обороны и "другие важные цели, находящиеся на большом удалении"."Мы способны поражать выявленные объекты на дальности до 70 и даже до 90 километров. "Смерч" получает задачу, когда вскрываются какие-то резервы противника… Все, что нам необходимо, – это получить данные от разведки, и соответственно, нанести удар. Работали по танковому взводу, который должен был прорвать оборону. И были получены координаты, и нанесен своевременный удар. В башню танка попал. Объективный контроль происходит. Те люди, которые кидают нам цель, именно наводчики. Идет видеозапись с дрона или из укрытия. И вот объективный контроль. Показывали потом видеозапись, где танк поднимает башню, и прямо в него попадает снаряд", - рассказал на видео начальник расчета боевой машины РСЗО "Смерч" Николай.

https://ria.ru/20220922/sarmat-1818604393.html

https://ria.ru/20220922/diversant-1818606599.html

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Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Работа расчетов РСЗО "Смерч" в ходе проведения спецоперации на Украине Боевая работа расчетов реактивных систем залпового огня "Смерч" Западного военного округа в ходе проведения специальной военной операции. 2022-09-22T10:31 true PT1M05S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы украины, россия, смерч