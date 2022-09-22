https://ria.ru/20220922/smerch-1818609223.html
Минобороны показало кадры работы РСЗО "Смерч" во время спецоперации
Минобороны показало кадры работы РСЗО "Смерч" во время спецоперации - РИА Новости, 22.09.2022
Минобороны показало кадры работы РСЗО "Смерч" во время спецоперации
Минобороны России опубликовало кадры боевой работы расчетов реактивных систем залпового огня (РСЗО) "Смерч" Западного военного округа в ходе проведения... РИА Новости, 22.09.2022
2022-09-22T10:31
2022-09-22T10:31
2022-09-22T10:31
специальная военная операция на украине
министерство обороны рф (минобороны рф)
вооруженные силы украины
россия
смерч
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МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. Минобороны России опубликовало кадры боевой работы расчетов реактивных систем залпового огня (РСЗО) "Смерч" Западного военного округа в ходе проведения специальной военной операции.В Минобороны России подчеркнули, что Вооруженные Силы Российской Федерации в ходе проведения специальной военной операции продолжают наносить ракетным оружием удары по объектам военной инфраструктуры и боевой технике украинских войск."По данным разведки, подразделения ВСУ сосредоточили боеприпасы, военную технику и вооружение для снабжения группировки своих сил. Данные разведчиков были подтверждены техническими средствами разведки, после чего подразделения реактивных систем залпового огня (РСЗО) "Смерч" нанесли удар по военным объектам ВСУ", - сообщило Минобороны РФ в описании к видео.В министерстве также пояснили, что на дивизионы РСЗО "Смерч" возложены задачи по уничтожению особо важных объектов военной инфраструктуры противника. Расчеты РСЗО "Смерч" выводят из строя и уничтожают командные пункты, склады с вооружением, боеприпасами и горюче-смазочными материалами, узлы связи, средства противовоздушной обороны и "другие важные цели, находящиеся на большом удалении"."Мы способны поражать выявленные объекты на дальности до 70 и даже до 90 километров. "Смерч" получает задачу, когда вскрываются какие-то резервы противника… Все, что нам необходимо, – это получить данные от разведки, и соответственно, нанести удар. Работали по танковому взводу, который должен был прорвать оборону. И были получены координаты, и нанесен своевременный удар. В башню танка попал. Объективный контроль происходит. Те люди, которые кидают нам цель, именно наводчики. Идет видеозапись с дрона или из укрытия. И вот объективный контроль. Показывали потом видеозапись, где танк поднимает башню, и прямо в него попадает снаряд", - рассказал на видео начальник расчета боевой машины РСЗО "Смерч" Николай.
https://ria.ru/20220922/sarmat-1818604393.html
https://ria.ru/20220922/diversant-1818606599.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/16/1818606092_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_5990b0f002ca8c8cf8e8d674a960c192.jpg
Работа расчетов РСЗО "Смерч" в ходе проведения спецоперации на Украине
Боевая работа расчетов реактивных систем залпового огня "Смерч" Западного военного округа в ходе проведения специальной военной операции.
2022-09-22T10:31
true
PT1M05S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы украины, россия, смерч
Специальная военная операция на Украине, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Вооруженные силы Украины, Россия, Смерч
Минобороны показало кадры работы РСЗО "Смерч" во время спецоперации
Минобороны показало кадры работы РСЗО "Смерч" по военным объектам ВСУ
МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. Минобороны России опубликовало кадры боевой работы расчетов реактивных систем залпового огня (РСЗО) "Смерч" Западного военного округа в ходе проведения специальной военной операции.
В Минобороны России подчеркнули, что Вооруженные Силы Российской Федерации в ходе проведения специальной военной операции продолжают наносить ракетным оружием удары по объектам военной инфраструктуры и боевой технике украинских войск.
"По данным разведки, подразделения ВСУ
сосредоточили боеприпасы, военную технику и вооружение для снабжения группировки своих сил. Данные разведчиков были подтверждены техническими средствами разведки, после чего подразделения реактивных систем залпового огня (РСЗО) "Смерч" нанесли удар по военным объектам ВСУ", - сообщило Минобороны РФ в описании к видео.
В министерстве также пояснили, что на дивизионы РСЗО "Смерч" возложены задачи по уничтожению особо важных объектов военной инфраструктуры противника. Расчеты РСЗО "Смерч" выводят из строя и уничтожают командные пункты, склады с вооружением, боеприпасами и горюче-смазочными материалами, узлы связи, средства противовоздушной обороны и "другие важные цели, находящиеся на большом удалении".
"Мы способны поражать выявленные объекты на дальности до 70 и даже до 90 километров. "Смерч" получает задачу, когда вскрываются какие-то резервы противника… Все, что нам необходимо, – это получить данные от разведки, и соответственно, нанести удар. Работали по танковому взводу, который должен был прорвать оборону. И были получены координаты, и нанесен своевременный удар. В башню танка попал. Объективный контроль происходит. Те люди, которые кидают нам цель, именно наводчики. Идет видеозапись с дрона или из укрытия. И вот объективный контроль. Показывали потом видеозапись, где танк поднимает башню, и прямо в него попадает снаряд", - рассказал на видео начальник расчета боевой машины РСЗО "Смерч" Николай.