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Минобороны показало кадры работы РСЗО "Смерч" во время спецоперации - РИА Новости, 22.09.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220922/smerch-1818609223.html
Минобороны показало кадры работы РСЗО "Смерч" во время спецоперации
Минобороны показало кадры работы РСЗО "Смерч" во время спецоперации - РИА Новости, 22.09.2022
Минобороны показало кадры работы РСЗО "Смерч" во время спецоперации
Минобороны России опубликовало кадры боевой работы расчетов реактивных систем залпового огня (РСЗО) "Смерч" Западного военного округа в ходе проведения... РИА Новости, 22.09.2022
2022-09-22T10:31
2022-09-22T10:31
специальная военная операция на украине
министерство обороны рф (минобороны рф)
вооруженные силы украины
россия
смерч
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МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. Минобороны России опубликовало кадры боевой работы расчетов реактивных систем залпового огня (РСЗО) "Смерч" Западного военного округа в ходе проведения специальной военной операции.В Минобороны России подчеркнули, что Вооруженные Силы Российской Федерации в ходе проведения специальной военной операции продолжают наносить ракетным оружием удары по объектам военной инфраструктуры и боевой технике украинских войск."По данным разведки, подразделения ВСУ сосредоточили боеприпасы, военную технику и вооружение для снабжения группировки своих сил. Данные разведчиков были подтверждены техническими средствами разведки, после чего подразделения реактивных систем залпового огня (РСЗО) "Смерч" нанесли удар по военным объектам ВСУ", - сообщило Минобороны РФ в описании к видео.В министерстве также пояснили, что на дивизионы РСЗО "Смерч" возложены задачи по уничтожению особо важных объектов военной инфраструктуры противника. Расчеты РСЗО "Смерч" выводят из строя и уничтожают командные пункты, склады с вооружением, боеприпасами и горюче-смазочными материалами, узлы связи, средства противовоздушной обороны и "другие важные цели, находящиеся на большом удалении"."Мы способны поражать выявленные объекты на дальности до 70 и даже до 90 километров. "Смерч" получает задачу, когда вскрываются какие-то резервы противника… Все, что нам необходимо, – это получить данные от разведки, и соответственно, нанести удар. Работали по танковому взводу, который должен был прорвать оборону. И были получены координаты, и нанесен своевременный удар. В башню танка попал. Объективный контроль происходит. Те люди, которые кидают нам цель, именно наводчики. Идет видеозапись с дрона или из укрытия. И вот объективный контроль. Показывали потом видеозапись, где танк поднимает башню, и прямо в него попадает снаряд", - рассказал на видео начальник расчета боевой машины РСЗО "Смерч" Николай.
https://ria.ru/20220922/sarmat-1818604393.html
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Работа расчетов РСЗО "Смерч" в ходе проведения спецоперации на Украине
Боевая работа расчетов реактивных систем залпового огня "Смерч" Западного военного округа в ходе проведения специальной военной операции.
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министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы украины, россия, смерч
Специальная военная операция на Украине, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Вооруженные силы Украины, Россия, Смерч
10:31 22.09.2022
 
Минобороны показало кадры работы РСЗО "Смерч" во время спецоперации

Минобороны показало кадры работы РСЗО "Смерч" по военным объектам ВСУ

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МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. Минобороны России опубликовало кадры боевой работы расчетов реактивных систем залпового огня (РСЗО) "Смерч" Западного военного округа в ходе проведения специальной военной операции.
В Минобороны России подчеркнули, что Вооруженные Силы Российской Федерации в ходе проведения специальной военной операции продолжают наносить ракетным оружием удары по объектам военной инфраструктуры и боевой технике украинских войск.
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"По данным разведки, подразделения ВСУ сосредоточили боеприпасы, военную технику и вооружение для снабжения группировки своих сил. Данные разведчиков были подтверждены техническими средствами разведки, после чего подразделения реактивных систем залпового огня (РСЗО) "Смерч" нанесли удар по военным объектам ВСУ", - сообщило Минобороны РФ в описании к видео.
В министерстве также пояснили, что на дивизионы РСЗО "Смерч" возложены задачи по уничтожению особо важных объектов военной инфраструктуры противника. Расчеты РСЗО "Смерч" выводят из строя и уничтожают командные пункты, склады с вооружением, боеприпасами и горюче-смазочными материалами, узлы связи, средства противовоздушной обороны и "другие важные цели, находящиеся на большом удалении".
"Мы способны поражать выявленные объекты на дальности до 70 и даже до 90 километров. "Смерч" получает задачу, когда вскрываются какие-то резервы противника… Все, что нам необходимо, – это получить данные от разведки, и соответственно, нанести удар. Работали по танковому взводу, который должен был прорвать оборону. И были получены координаты, и нанесен своевременный удар. В башню танка попал. Объективный контроль происходит. Те люди, которые кидают нам цель, именно наводчики. Идет видеозапись с дрона или из укрытия. И вот объективный контроль. Показывали потом видеозапись, где танк поднимает башню, и прямо в него попадает снаряд", - рассказал на видео начальник расчета боевой машины РСЗО "Смерч" Николай.
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Специальная военная операция на УкраинеМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Вооруженные силы УкраиныРоссияСмерч
 
 
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