Рейтинг@Mail.ru
Эксперт рассказал, как продлить срок службы батареи смартфона - РИА Новости, 22.09.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220922/smartfon-1818575385.html
Эксперт рассказал, как продлить срок службы батареи смартфона
Эксперт рассказал, как продлить срок службы батареи смартфона - РИА Новости, 22.09.2022
Эксперт рассказал, как продлить срок службы батареи смартфона
Батарея смартфона будет дольше работать как новая, если соблюдать определенные правила, уверен автор и ведущий программы "Чудо техники" на НТВ Сергей Малоземов. РИА Новости, 22.09.2022
2022-09-22T02:10
2022-09-22T02:10
технологии
сергей малоземов
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/08/1f/1748025463_0:107:1920:1187_1920x0_80_0_0_600b4ef1cc25231f96f8eac33674d378.jpg
МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. Батарея смартфона будет дольше работать как новая, если соблюдать определенные правила, уверен автор и ведущий программы "Чудо техники" на НТВ Сергей Малоземов. В интервью радио Sputnik он объяснил, какие факторы приводят к деградации аккумулятора.Быстрый износ батареи телефона часто бывает связан с привычкой владельца заряжать устройство до 100% или давать ему полностью разрядиться, отметил Малоземов.Если активно использовать смартфон, пока он заряжается, аккумулятор тоже может выйти из строя, продолжил эксперт."Распространенная ошибка – держать телефон на зарядке и одновременно смотреть видео, играть или, что часто бывает, использовать его, как навигатор в машине. Это приводит к нагреванию батареи и деградации ее внутренней структуры", – пояснил Малоземов.Перегрев и деградация батареи может происходить и в том случае, если чем-то накрывать подключенный к электросети смартфон, предупредил он.Наконец, аккумулятор может пострадать при использовании устройств для быстрой зарядки. По словам эксперта, технологии QuickCharge больше подходят для экстренных случаев, а не для "повседневного режима"."Злоупотребление этой функцией приводит к быстрой деградации батареи: она не любит слишком больших зарядных токов, потому что тоже нагревается в процессе этого", – считает Малоземов.Неочевидной причиной плохой работы батареи может быть засорение разъема смартфона, предназначенного для подключения к зарядному устройству, полагает он."Мы часто носим смартфоны в карманах брюк или джинсов, туда могут забиваться ворсинки, ниточки, они образуют достаточно плотную прокладку, на техническом сленге это называется "валенок". Это такая сваленная кучка, которая не дает вилке на всю глубину входить в разъем, контакты не работают как следует, телефон не берет заряд", – сказал Малоземов.Он посоветовал для продления "молодости" телефона использовать беспроводные зарядные устройства.Бывает, что аккумулятор слишком быстро садится не из-за неисправности, а из-за повышенного расхода энергии, связанного с работой некоторых приложений, добавил эксперт. Лучше проверить в настройках смартфона, на что тратится заряд батареи. Возможно, стоит отключить какие-то уведомления или запретить определенным приложениям работать в фоновом режиме, объяснил Сергей Малоземов в интервью радио Sputnik.В любом случае деградация батареи – не повод покупать новый смартфон, аккумулятор легко заменить в сервисном центре, заключил он.
https://ria.ru/20220919/proslushka-1817742638.html
https://ria.ru/20220918/otkaz-1817612010.html
https://ria.ru/20220916/smartfon-1817141903.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Алексей Калабанов
Алексей Калабанов
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/08/1f/1748025463_107:0:1814:1280_1920x0_80_0_0_6f6fdd7eca5977a3dd271dee2af7fd7c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
технологии, сергей малоземов
Технологии, Сергей Малоземов
02:10 22.09.2022
 
Эксперт рассказал, как продлить срок службы батареи смартфона

Телеведущий Малоземов предупредил об износе батареи при зарядке смартфона до 100%

© Pixabay / nhothu82st0Смартфон на зарядке
Смартфон на зарядке - РИА Новости, 1920, 22.09.2022
© Pixabay / nhothu82st0
Смартфон на зарядке. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. Батарея смартфона будет дольше работать как новая, если соблюдать определенные правила, уверен автор и ведущий программы "Чудо техники" на НТВ Сергей Малоземов. В интервью радио Sputnik он объяснил, какие факторы приводят к деградации аккумулятора.
Быстрый износ батареи телефона часто бывает связан с привычкой владельца заряжать устройство до 100% или давать ему полностью разрядиться, отметил Малоземов.
"Современные литий-ионные батареи не любят полного разряда и заряда. Идеальный диапазон, в котором они долго сохраняют свою "молодость", – это 40-90 процентов", – уточнил он.
Если активно использовать смартфон, пока он заряжается, аккумулятор тоже может выйти из строя, продолжил эксперт.
"Распространенная ошибка – держать телефон на зарядке и одновременно смотреть видео, играть или, что часто бывает, использовать его, как навигатор в машине. Это приводит к нагреванию батареи и деградации ее внутренней структуры", – пояснил Малоземов.
Смартфон - РИА Новости, 1920, 19.09.2022
19 сентября, 03:15
Россиянам объяснили, как определить прослушку через смартфон
Перегрев и деградация батареи может происходить и в том случае, если чем-то накрывать подключенный к электросети смартфон, предупредил он.
Наконец, аккумулятор может пострадать при использовании устройств для быстрой зарядки. По словам эксперта, технологии QuickCharge больше подходят для экстренных случаев, а не для "повседневного режима".
"Злоупотребление этой функцией приводит к быстрой деградации батареи: она не любит слишком больших зарядных токов, потому что тоже нагревается в процессе этого", – считает Малоземов.
Неочевидной причиной плохой работы батареи может быть засорение разъема смартфона, предназначенного для подключения к зарядному устройству, полагает он.
Мужчина со смартфоном - РИА Новости, 1920, 18.09.2022
18 сентября, 02:15
Аналитик объяснила, на какие запросы смартфона нужно отвечать отказом
"Мы часто носим смартфоны в карманах брюк или джинсов, туда могут забиваться ворсинки, ниточки, они образуют достаточно плотную прокладку, на техническом сленге это называется "валенок". Это такая сваленная кучка, которая не дает вилке на всю глубину входить в разъем, контакты не работают как следует, телефон не берет заряд", – сказал Малоземов.
Он посоветовал для продления "молодости" телефона использовать беспроводные зарядные устройства.
Бывает, что аккумулятор слишком быстро садится не из-за неисправности, а из-за повышенного расхода энергии, связанного с работой некоторых приложений, добавил эксперт. Лучше проверить в настройках смартфона, на что тратится заряд батареи. Возможно, стоит отключить какие-то уведомления или запретить определенным приложениям работать в фоновом режиме, объяснил Сергей Малоземов в интервью радио Sputnik.
В любом случае деградация батареи – не повод покупать новый смартфон, аккумулятор легко заменить в сервисном центре, заключил он.
Смартфон - РИА Новости, 1920, 16.09.2022
16 сентября, 02:20
Россиянам объяснили, о чем нельзя говорить рядом со смартфоном
 
ТехнологииСергей Малоземов
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала