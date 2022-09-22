https://ria.ru/20220922/smartfon-1818575385.html

Эксперт рассказал, как продлить срок службы батареи смартфона

Эксперт рассказал, как продлить срок службы батареи смартфона - РИА Новости, 22.09.2022

Эксперт рассказал, как продлить срок службы батареи смартфона

Батарея смартфона будет дольше работать как новая, если соблюдать определенные правила, уверен автор и ведущий программы "Чудо техники" на НТВ Сергей Малоземов. РИА Новости, 22.09.2022

2022-09-22T02:10

2022-09-22T02:10

2022-09-22T02:10

технологии

сергей малоземов

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МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. Батарея смартфона будет дольше работать как новая, если соблюдать определенные правила, уверен автор и ведущий программы "Чудо техники" на НТВ Сергей Малоземов. В интервью радио Sputnik он объяснил, какие факторы приводят к деградации аккумулятора.Быстрый износ батареи телефона часто бывает связан с привычкой владельца заряжать устройство до 100% или давать ему полностью разрядиться, отметил Малоземов.Если активно использовать смартфон, пока он заряжается, аккумулятор тоже может выйти из строя, продолжил эксперт."Распространенная ошибка – держать телефон на зарядке и одновременно смотреть видео, играть или, что часто бывает, использовать его, как навигатор в машине. Это приводит к нагреванию батареи и деградации ее внутренней структуры", – пояснил Малоземов.Перегрев и деградация батареи может происходить и в том случае, если чем-то накрывать подключенный к электросети смартфон, предупредил он.Наконец, аккумулятор может пострадать при использовании устройств для быстрой зарядки. По словам эксперта, технологии QuickCharge больше подходят для экстренных случаев, а не для "повседневного режима"."Злоупотребление этой функцией приводит к быстрой деградации батареи: она не любит слишком больших зарядных токов, потому что тоже нагревается в процессе этого", – считает Малоземов.Неочевидной причиной плохой работы батареи может быть засорение разъема смартфона, предназначенного для подключения к зарядному устройству, полагает он."Мы часто носим смартфоны в карманах брюк или джинсов, туда могут забиваться ворсинки, ниточки, они образуют достаточно плотную прокладку, на техническом сленге это называется "валенок". Это такая сваленная кучка, которая не дает вилке на всю глубину входить в разъем, контакты не работают как следует, телефон не берет заряд", – сказал Малоземов.Он посоветовал для продления "молодости" телефона использовать беспроводные зарядные устройства.Бывает, что аккумулятор слишком быстро садится не из-за неисправности, а из-за повышенного расхода энергии, связанного с работой некоторых приложений, добавил эксперт. Лучше проверить в настройках смартфона, на что тратится заряд батареи. Возможно, стоит отключить какие-то уведомления или запретить определенным приложениям работать в фоновом режиме, объяснил Сергей Малоземов в интервью радио Sputnik.В любом случае деградация батареи – не повод покупать новый смартфон, аккумулятор легко заменить в сервисном центре, заключил он.

https://ria.ru/20220919/proslushka-1817742638.html

https://ria.ru/20220918/otkaz-1817612010.html

https://ria.ru/20220916/smartfon-1817141903.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алексей Калабанов

технологии, сергей малоземов