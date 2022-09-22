https://ria.ru/20220922/sitsiliya-1818691985.html

Владелец отеля на Сицилии попал в больницу из-за счета за энергию

Владелец отеля на Сицилии попал в больницу из-за счета за энергию - РИА Новости, 22.09.2022

Владелец отеля на Сицилии попал в больницу из-за счета за энергию

Владелец отеля на Сицилии попал в больницу после получения счета за энергию, который вырос почти в 10 раз по сравнению с предыдущим месяцем, сообщает местное... РИА Новости, 22.09.2022

2022-09-22T15:02

2022-09-22T15:02

2022-09-22T15:30

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РИМ, 22 сен - РИА Новости. Владелец отеля на Сицилии попал в больницу после получения счета за энергию, который вырос почти в 10 раз по сравнению с предыдущим месяцем, сообщает местное издание Giornale di Sicilia.Хозяин гостиницы обратился в скорую помощь, увидев счет на 83 тысячи евро, который он должен оплатить до 9 октября. По его словам, месяцем ранее эта сумма не превысила и девяти тысяч. Подобные расходы, отмечает предприниматель, грозят закрытием отеля с 1 октября."Я больше ничего не видел. Я никогда не испытывал такого ощущения", - сказал Давиде Беллиттери. В больнице он получил нужные капли и шесть часов пробыл под наблюдением врача. Сейчас он чувствует себя лучше.Уже с больничной койки Беллитерри обратился к адвокатам, которым предстоит разобраться в обоснованности претензий энергетической компании. Помимо расходов на представленную энергию, оператор внес в платежку траты на установку нового счетчика взамен сгоревшего.

https://ria.ru/20220914/pab-1816864032.html

https://ria.ru/20220916/scheta-1817423462.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

новости - туризм, сицилия, туризм, в мире