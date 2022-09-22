https://ria.ru/20220922/sitsiliya-1818691985.html
Владелец отеля на Сицилии попал в больницу из-за счета за энергию
Владелец отеля на Сицилии попал в больницу из-за счета за энергию - РИА Новости, 22.09.2022
Владелец отеля на Сицилии попал в больницу из-за счета за энергию
Владелец отеля на Сицилии попал в больницу после получения счета за энергию, который вырос почти в 10 раз по сравнению с предыдущим месяцем, сообщает местное... РИА Новости, 22.09.2022
2022-09-22T15:02
2022-09-22T15:02
2022-09-22T15:30
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РИМ, 22 сен - РИА Новости. Владелец отеля на Сицилии попал в больницу после получения счета за энергию, который вырос почти в 10 раз по сравнению с предыдущим месяцем, сообщает местное издание Giornale di Sicilia.Хозяин гостиницы обратился в скорую помощь, увидев счет на 83 тысячи евро, который он должен оплатить до 9 октября. По его словам, месяцем ранее эта сумма не превысила и девяти тысяч. Подобные расходы, отмечает предприниматель, грозят закрытием отеля с 1 октября."Я больше ничего не видел. Я никогда не испытывал такого ощущения", - сказал Давиде Беллиттери. В больнице он получил нужные капли и шесть часов пробыл под наблюдением врача. Сейчас он чувствует себя лучше.Уже с больничной койки Беллитерри обратился к адвокатам, которым предстоит разобраться в обоснованности претензий энергетической компании. Помимо расходов на представленную энергию, оператор внес в платежку траты на установку нового счетчика взамен сгоревшего.
https://ria.ru/20220914/pab-1816864032.html
https://ria.ru/20220916/scheta-1817423462.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости - туризм, сицилия, туризм, в мире
Новости - Туризм, Сицилия, Туризм, В мире, Туризм
15:02 22.09.2022 (обновлено: 15:30 22.09.2022)
Владелец отеля на Сицилии попал в больницу из-за счета за энергию
Владелец отеля на Сицилии попал в больницу, получив огромный счет за энергию
РИМ, 22 сен - РИА Новости. Владелец отеля на Сицилии попал в больницу после получения счета за энергию, который вырос почти в 10 раз по сравнению с предыдущим месяцем, сообщает местное издание Giornale di Sicilia.
Хозяин гостиницы обратился в скорую помощь, увидев счет на 83 тысячи евро, который он должен оплатить до 9 октября. По его словам, месяцем ранее эта сумма не превысила и девяти тысяч. Подобные расходы, отмечает предприниматель, грозят закрытием отеля с 1 октября.
"Я больше ничего не видел. Я никогда не испытывал такого ощущения", - сказал Давиде Беллиттери. В больнице он получил нужные капли и шесть часов пробыл под наблюдением врача. Сейчас он чувствует себя лучше.
Уже с больничной койки Беллитерри обратился к адвокатам, которым предстоит разобраться в обоснованности претензий энергетической компании. Помимо расходов на представленную энергию, оператор внес в платежку траты на установку нового счетчика взамен сгоревшего.