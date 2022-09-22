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Сирот из ДНР привезли в Нижний Новгород и передали приемным семьям - РИА Новости, 22.09.2022
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Сирот из ДНР привезли в Нижний Новгород и передали приемным семьям
Сирот из ДНР привезли в Нижний Новгород и передали приемным семьям - РИА Новости, 22.09.2022
Сирот из ДНР привезли в Нижний Новгород и передали приемным семьям
Уполномоченный по правам ребенка в РФ Мария Львова-Белова привезла в Нижний Новгород 24 ребенка-сироты из Донбасса, которых передали приемным родителям,... РИА Новости, 22.09.2022
2022-09-22T13:48
2022-09-22T13:48
общество
мария львова-белова
глеб никитин
донецкая народная республика
нижний новгород
нижегородская область
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 22 сен - РИА Новости. Уполномоченный по правам ребенка в РФ Мария Львова-Белова привезла в Нижний Новгород 24 ребенка-сироты из Донбасса, которых передали приемным родителям, передает корреспондент РИА Новости.Новые родители - девять приемных семей - встретили детей на железнодорожном вокзале. Среди них - семьи, уже имеющие опыт приемного родительства, способные принять сразу несколько детей (братьев и сестер), а также детей с инвалидностью и различными заболеваниями."Я приемная мама с 18-летним стажем. У нас в семье 16 детей, 10 из них - несовершеннолетние. Сейчас встречаю еще пять ребятишек - двух сыновей и трех дочек. Дома их с нетерпением ждут остальные наши дети: выбирают игрушки, причесывают котов", – рассказала корреспонденту Веда Ливадонова.Многие привезенные в Нижний Новгород сироты долгое время проживали в детских домах и домах ребенка на территории ДНР. Некоторые имеют братьев и сестер, но были разлучены друг с другом, так как находились в разных учреждениях. Именно так произошло с 14-летними братьями-близнецами Артемом и Максимом Жмутскими, которые 4 года не видели трех своих младших сестер - Машу, Дашу и Наташу. Девочки жили в другом интернате. Дети встретились уже после того, как их эвакуировали из Углегорска в Подмосковье. Там они подружились и теперь наперебой рассказывают, кто из них лучше всех рисует, а кто - играет в шахматы. Теперь все Жмутские будут жить в семье Ливадоновых. Их новая мама смеется, что теперь они не поместятся в 16-местной "Газели", так что придется покупать автобус.Еще одну семью сирот - двух братьев и сестру - приняла семья Макеевых, воспитывающая 13 детей. Пятеро уже выросли и живут отдельно, но сегодня все они приедут к родителям, чтобы познакомиться. "Хорошие такие детки, только мелкие для своего возраста. Осенью будем отмечать у них сразу три дня рождения: Богдану исполнится 13, Юле - 10, а Дане - 9 лет", - рассказала агентству приемная мама Виктория Макеева.Как рассказала детский омбудсмен, приемные семьи выбирали сами дети. "Многие регионы снимали видеооткрытки, приезжали психологи, и Нижегородская область тоже направляла своих специалистов, которые работали с детьми. Самое главное, чтобы семьи, в которых им предстоит жить, были близки им по духу", – заявила Львова-Белова.Все дети, которых передают приемным семьям в Нижнем Новгороде, уже имеют российское гражданство. Они пойдут в школу и будут жить обычной жизнью в любящих семьях. "Мы будем постоянно силами социальных работников сопровождать семьи. Сейчас поговорили с родителями, готовы оказать им всю необходимую помощь", – сказал губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.Ранее пресс-служба омбудсмена сообщала, что Мария Львова-Белова привезла в Россию 127 детей-сирот из Донецкой Народной Республики для устройства под опеку. Им от 3,5 до 17 лет, некоторые – с инвалидностью. Дети будут размещены в семьях в 13 регионах РФ.
https://ria.ru/20220916/deti-1817266622.html
https://ria.ru/20220922/siroty-1818612563.html
донецкая народная республика
нижний новгород
нижегородская область
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общество, мария львова-белова, глеб никитин, донецкая народная республика, нижний новгород, нижегородская область
Общество, Мария Львова-Белова, Глеб Никитин, Донецкая Народная Республика, Нижний Новгород, Нижегородская область
13:48 22.09.2022
 
Сирот из ДНР привезли в Нижний Новгород и передали приемным семьям

Омбудсмен Львова-Белова привезла из ДНР в Нижний Новгород сирот, их передали семьям

© Depositphotos / belchonockДевочка сидит у окна
Девочка сидит у окна - РИА Новости, 1920, 22.09.2022
© Depositphotos / belchonock
Девочка сидит у окна. Архивное фото
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 22 сен - РИА Новости. Уполномоченный по правам ребенка в РФ Мария Львова-Белова привезла в Нижний Новгород 24 ребенка-сироты из Донбасса, которых передали приемным родителям, передает корреспондент РИА Новости.
Новые родители - девять приемных семей - встретили детей на железнодорожном вокзале. Среди них - семьи, уже имеющие опыт приемного родительства, способные принять сразу несколько детей (братьев и сестер), а также детей с инвалидностью и различными заболеваниями.
Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова - РИА Новости, 1920, 16.09.2022
16 сентября, 14:28
Львова-Белова привезла в Россию детей-сирот из ДНР для устройства в семьи
"Я приемная мама с 18-летним стажем. У нас в семье 16 детей, 10 из них - несовершеннолетние. Сейчас встречаю еще пять ребятишек - двух сыновей и трех дочек. Дома их с нетерпением ждут остальные наши дети: выбирают игрушки, причесывают котов", – рассказала корреспонденту Веда Ливадонова.
Многие привезенные в Нижний Новгород сироты долгое время проживали в детских домах и домах ребенка на территории ДНР. Некоторые имеют братьев и сестер, но были разлучены друг с другом, так как находились в разных учреждениях. Именно так произошло с 14-летними братьями-близнецами Артемом и Максимом Жмутскими, которые 4 года не видели трех своих младших сестер - Машу, Дашу и Наташу. Девочки жили в другом интернате. Дети встретились уже после того, как их эвакуировали из Углегорска в Подмосковье. Там они подружились и теперь наперебой рассказывают, кто из них лучше всех рисует, а кто - играет в шахматы. Теперь все Жмутские будут жить в семье Ливадоновых. Их новая мама смеется, что теперь они не поместятся в 16-местной "Газели", так что придется покупать автобус.
Еще одну семью сирот - двух братьев и сестру - приняла семья Макеевых, воспитывающая 13 детей. Пятеро уже выросли и живут отдельно, но сегодня все они приедут к родителям, чтобы познакомиться. "Хорошие такие детки, только мелкие для своего возраста. Осенью будем отмечать у них сразу три дня рождения: Богдану исполнится 13, Юле - 10, а Дане - 9 лет", - рассказала агентству приемная мама Виктория Макеева.
Как рассказала детский омбудсмен, приемные семьи выбирали сами дети. "Многие регионы снимали видеооткрытки, приезжали психологи, и Нижегородская область тоже направляла своих специалистов, которые работали с детьми. Самое главное, чтобы семьи, в которых им предстоит жить, были близки им по духу", – заявила Львова-Белова.
Все дети, которых передают приемным семьям в Нижнем Новгороде, уже имеют российское гражданство. Они пойдут в школу и будут жить обычной жизнью в любящих семьях. "Мы будем постоянно силами социальных работников сопровождать семьи. Сейчас поговорили с родителями, готовы оказать им всю необходимую помощь", – сказал губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.
Ранее пресс-служба омбудсмена сообщала, что Мария Львова-Белова привезла в Россию 127 детей-сирот из Донецкой Народной Республики для устройства под опеку. Им от 3,5 до 17 лет, некоторые – с инвалидностью. Дети будут размещены в семьях в 13 регионах РФ.
Ребенок в машине на выезде из Мариуполя - РИА Новости, 1920, 22.09.2022
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ОбществоМария Львова-БеловаГлеб НикитинДонецкая Народная РеспубликаНижний НовгородНижегородская область
 
 
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