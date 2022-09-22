https://ria.ru/20220922/siroty-1818670881.html

Сирот из ДНР привезли в Нижний Новгород и передали приемным семьям

Сирот из ДНР привезли в Нижний Новгород и передали приемным семьям - РИА Новости, 22.09.2022

Сирот из ДНР привезли в Нижний Новгород и передали приемным семьям

Уполномоченный по правам ребенка в РФ Мария Львова-Белова привезла в Нижний Новгород 24 ребенка-сироты из Донбасса, которых передали приемным родителям,... РИА Новости, 22.09.2022

2022-09-22T13:48

2022-09-22T13:48

2022-09-22T13:48

общество

мария львова-белова

глеб никитин

донецкая народная республика

нижний новгород

нижегородская область

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 22 сен - РИА Новости. Уполномоченный по правам ребенка в РФ Мария Львова-Белова привезла в Нижний Новгород 24 ребенка-сироты из Донбасса, которых передали приемным родителям, передает корреспондент РИА Новости.Новые родители - девять приемных семей - встретили детей на железнодорожном вокзале. Среди них - семьи, уже имеющие опыт приемного родительства, способные принять сразу несколько детей (братьев и сестер), а также детей с инвалидностью и различными заболеваниями."Я приемная мама с 18-летним стажем. У нас в семье 16 детей, 10 из них - несовершеннолетние. Сейчас встречаю еще пять ребятишек - двух сыновей и трех дочек. Дома их с нетерпением ждут остальные наши дети: выбирают игрушки, причесывают котов", – рассказала корреспонденту Веда Ливадонова.Многие привезенные в Нижний Новгород сироты долгое время проживали в детских домах и домах ребенка на территории ДНР. Некоторые имеют братьев и сестер, но были разлучены друг с другом, так как находились в разных учреждениях. Именно так произошло с 14-летними братьями-близнецами Артемом и Максимом Жмутскими, которые 4 года не видели трех своих младших сестер - Машу, Дашу и Наташу. Девочки жили в другом интернате. Дети встретились уже после того, как их эвакуировали из Углегорска в Подмосковье. Там они подружились и теперь наперебой рассказывают, кто из них лучше всех рисует, а кто - играет в шахматы. Теперь все Жмутские будут жить в семье Ливадоновых. Их новая мама смеется, что теперь они не поместятся в 16-местной "Газели", так что придется покупать автобус.Еще одну семью сирот - двух братьев и сестру - приняла семья Макеевых, воспитывающая 13 детей. Пятеро уже выросли и живут отдельно, но сегодня все они приедут к родителям, чтобы познакомиться. "Хорошие такие детки, только мелкие для своего возраста. Осенью будем отмечать у них сразу три дня рождения: Богдану исполнится 13, Юле - 10, а Дане - 9 лет", - рассказала агентству приемная мама Виктория Макеева.Как рассказала детский омбудсмен, приемные семьи выбирали сами дети. "Многие регионы снимали видеооткрытки, приезжали психологи, и Нижегородская область тоже направляла своих специалистов, которые работали с детьми. Самое главное, чтобы семьи, в которых им предстоит жить, были близки им по духу", – заявила Львова-Белова.Все дети, которых передают приемным семьям в Нижнем Новгороде, уже имеют российское гражданство. Они пойдут в школу и будут жить обычной жизнью в любящих семьях. "Мы будем постоянно силами социальных работников сопровождать семьи. Сейчас поговорили с родителями, готовы оказать им всю необходимую помощь", – сказал губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.Ранее пресс-служба омбудсмена сообщала, что Мария Львова-Белова привезла в Россию 127 детей-сирот из Донецкой Народной Республики для устройства под опеку. Им от 3,5 до 17 лет, некоторые – с инвалидностью. Дети будут размещены в семьях в 13 регионах РФ.

https://ria.ru/20220916/deti-1817266622.html

https://ria.ru/20220922/siroty-1818612563.html

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нижний новгород

нижегородская область

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Дарья Буймова

общество, мария львова-белова, глеб никитин, донецкая народная республика, нижний новгород, нижегородская область