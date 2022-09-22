https://ria.ru/20220922/siroty-1818612563.html
В Астраханскую область прибыли сироты из Донбасса
В Астраханскую область прибыли сироты из Донбасса - РИА Новости, 22.09.2022
В Астраханскую область прибыли сироты из Донбасса
Одиннадцать детей-сирот из Донбасса прибыли в Астраханскую область, где их встретили приемные семьи, сообщил губернатор области Игорь Бабушкин. РИА Новости, 22.09.2022
2022-09-22T10:43
2022-09-22T10:43
2022-09-22T10:43
специальная военная операция на украине
игорь бабушкин
астраханская область
донбасс
астрахань
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 22 сен - РИА Новости. Одиннадцать детей-сирот из Донбасса прибыли в Астраханскую область, где их встретили приемные семьи, сообщил губернатор области Игорь Бабушкин."Хорошая новость. Вчера вечером в Астрахань приехали ребята-сироты из Донбасса. Детям от 7 до 17 лет. В астраханском аэропорту их встретили приемные семьи", - написал он в Telegram.В середине сентября уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова вывезла из ДНР в Россию 125 детей-сирот. Одиннадцать из них теперь будут жить с новыми семьями в Лиманском, Харабалинском, Ахтубинском районах Астраханской области и Кировском районе Астрахани."Важно, что дети сами заочно выбрали себе приемных родителей после общения по видеосвязи. Родных братьев и сестер не разлучили, они попали в одну семью. Желаю ребятам и их новым родителям счастливой жизни", - добавил Бабушкин.
https://ria.ru/20220922/donbass-1818590458.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
игорь бабушкин, астраханская область, донбасс, астрахань
Специальная военная операция на Украине, Игорь Бабушкин, Астраханская область, Донбасс, Астрахань
В Астраханскую область прибыли сироты из Донбасса
Приемные семьи приняли 11 сирот из Донбасса, прибывших в Астраханскую область