https://ria.ru/20220922/siroty-1818612563.html

В Астраханскую область прибыли сироты из Донбасса

В Астраханскую область прибыли сироты из Донбасса - РИА Новости, 22.09.2022

В Астраханскую область прибыли сироты из Донбасса

Одиннадцать детей-сирот из Донбасса прибыли в Астраханскую область, где их встретили приемные семьи, сообщил губернатор области Игорь Бабушкин. РИА Новости, 22.09.2022

2022-09-22T10:43

2022-09-22T10:43

2022-09-22T10:43

специальная военная операция на украине

игорь бабушкин

астраханская область

донбасс

астрахань

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 22 сен - РИА Новости. Одиннадцать детей-сирот из Донбасса прибыли в Астраханскую область, где их встретили приемные семьи, сообщил губернатор области Игорь Бабушкин."Хорошая новость. Вчера вечером в Астрахань приехали ребята-сироты из Донбасса. Детям от 7 до 17 лет. В астраханском аэропорту их встретили приемные семьи", - написал он в Telegram.В середине сентября уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова вывезла из ДНР в Россию 125 детей-сирот. Одиннадцать из них теперь будут жить с новыми семьями в Лиманском, Харабалинском, Ахтубинском районах Астраханской области и Кировском районе Астрахани."Важно, что дети сами заочно выбрали себе приемных родителей после общения по видеосвязи. Родных братьев и сестер не разлучили, они попали в одну семью. Желаю ребятам и их новым родителям счастливой жизни", - добавил Бабушкин.

https://ria.ru/20220922/donbass-1818590458.html

астраханская область

донбасс

астрахань

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Влада Копылова

игорь бабушкин, астраханская область, донбасс, астрахань