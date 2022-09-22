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В Астраханскую область прибыли сироты из Донбасса - РИА Новости, 22.09.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220922/siroty-1818612563.html
В Астраханскую область прибыли сироты из Донбасса
В Астраханскую область прибыли сироты из Донбасса - РИА Новости, 22.09.2022
В Астраханскую область прибыли сироты из Донбасса
Одиннадцать детей-сирот из Донбасса прибыли в Астраханскую область, где их встретили приемные семьи, сообщил губернатор области Игорь Бабушкин. РИА Новости, 22.09.2022
2022-09-22T10:43
2022-09-22T10:43
специальная военная операция на украине
игорь бабушкин
астраханская область
донбасс
астрахань
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 22 сен - РИА Новости. Одиннадцать детей-сирот из Донбасса прибыли в Астраханскую область, где их встретили приемные семьи, сообщил губернатор области Игорь Бабушкин."Хорошая новость. Вчера вечером в Астрахань приехали ребята-сироты из Донбасса. Детям от 7 до 17 лет. В астраханском аэропорту их встретили приемные семьи", - написал он в Telegram.В середине сентября уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова вывезла из ДНР в Россию 125 детей-сирот. Одиннадцать из них теперь будут жить с новыми семьями в Лиманском, Харабалинском, Ахтубинском районах Астраханской области и Кировском районе Астрахани."Важно, что дети сами заочно выбрали себе приемных родителей после общения по видеосвязи. Родных братьев и сестер не разлучили, они попали в одну семью. Желаю ребятам и их новым родителям счастливой жизни", - добавил Бабушкин.
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астраханская область
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игорь бабушкин, астраханская область, донбасс, астрахань
Специальная военная операция на Украине, Игорь Бабушкин, Астраханская область, Донбасс, Астрахань
10:43 22.09.2022
 
В Астраханскую область прибыли сироты из Донбасса

Приемные семьи приняли 11 сирот из Донбасса, прибывших в Астраханскую область

© РИА Новости / Виктор Антонюк / Перейти в медиабанкРебенок в машине на выезде из Мариуполя
Ребенок в машине на выезде из Мариуполя - РИА Новости, 1920, 22.09.2022
© РИА Новости / Виктор Антонюк
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Ребенок в машине на выезде из Мариуполя. Архивное фото
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 22 сен - РИА Новости. Одиннадцать детей-сирот из Донбасса прибыли в Астраханскую область, где их встретили приемные семьи, сообщил губернатор области Игорь Бабушкин.
"Хорошая новость. Вчера вечером в Астрахань приехали ребята-сироты из Донбасса. Детям от 7 до 17 лет. В астраханском аэропорту их встретили приемные семьи", - написал он в Telegram.
В середине сентября уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова вывезла из ДНР в Россию 125 детей-сирот. Одиннадцать из них теперь будут жить с новыми семьями в Лиманском, Харабалинском, Ахтубинском районах Астраханской области и Кировском районе Астрахани.
"Важно, что дети сами заочно выбрали себе приемных родителей после общения по видеосвязи. Родных братьев и сестер не разлучили, они попали в одну семью. Желаю ребятам и их новым родителям счастливой жизни", - добавил Бабушкин.
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Специальная военная операция на УкраинеИгорь БабушкинАстраханская областьДонбассАстрахань
 
 
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