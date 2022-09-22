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В ГД рассказали о маркерах штамма лихорадки западного Нила у военных ВСУ - РИА Новости, 22.09.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220922/shtamm-1818650285.html
В ГД рассказали о маркерах штамма лихорадки западного Нила у военных ВСУ
В ГД рассказали о маркерах штамма лихорадки западного Нила у военных ВСУ - РИА Новости, 22.09.2022
В ГД рассказали о маркерах штамма лихорадки западного Нила у военных ВСУ
Создание в структуре министерства обороны Украины санитарно-эпидемиологических отделов объясняет факт присутствия в крови украинских военных маркеров... РИА Новости, 22.09.2022
2022-09-22T12:47
2022-09-22T12:47
специальная военная операция на украине
госдума рф
ирина яровая
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. Создание в структуре министерства обороны Украины санитарно-эпидемиологических отделов объясняет факт присутствия в крови украинских военных маркеров возбудителя лихорадки западного Нила и почечного синдрома, заявила сопредседатель парламентской комиссии по расследованию деятельности биолабораторий США на Украине, вице-спикер Госдумы Ирина Яровая.Как рассказала парламентарий в ходе заседания комиссии в четверг, в структуре минобороны Украины были созданы санитарно-эпидемиологические отделы, что подтверждали в своих заявлениях и США. По ее словам, по просьбе Украины США предоставили обучение и оборудование для поддержки способности таких отделов обнаруживать и диагностировать вспышки инфекционных заболеваний и реагировать на них."Это объясняет, почему в крови военнослужащих ВСУ были обнаружены маркеры, свидетельствующие о контакте с возбудителями лихорадки западного Нила и почечным синдромом, которые изучались Пентагоном в проектах на Украине", - заявила она.Как добавила Яровая, эти же факты дают ответ на то, "кто и как все это время накачивает военнослужащих ВСУ психотропными наркотическими препаратами, превращая их в маниакальных убийц".Кроме того, полагает депутат, это может быть подтверждением прямого участия США "в подготовке военных ВСУ к совершению зверских преступлений против мирного населения Украины".Минобороны РФ ранее провело презентацию, из которой следует, что США потратили более 200 миллионов долларов на работу биологических лабораторий на Украине, которые участвовали в американской военно-биологической программе.Россия в связи с фактами военной биологической деятельности США на Украине не исключает запуска механизма консультаций в рамках конвенции о запрещении биологического и токсинного оружия (КБТО), говорила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.Официальный представитель МИД КНР Чжао Лизцянь, комментируя информацию о финансируемых США биологических лабораториях на Украине, призывал Вашингтон прояснить свою деятельность по биологической милитаризации внутри страны и за рубежом.
https://ria.ru/20220503/biooruzhie-1786608281.html
https://ria.ru/20220920/biolaboratorii-1818010776.html
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госдума рф, ирина яровая, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Госдума РФ, Ирина Яровая, Вооруженные силы Украины
12:47 22.09.2022
 
В ГД рассказали о маркерах штамма лихорадки западного Нила у военных ВСУ

Яровая объяснила, откуда в крови военных ВСУ маркеры штамма лихорадки западного Нила

© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в медиабанкСотрудник научно-исследовательской лаборатории
Сотрудник научно-исследовательской лаборатории - РИА Новости, 1920, 22.09.2022
© РИА Новости / Максим Богодвид
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Сотрудник научно-исследовательской лаборатории. Архивное фото
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МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. Создание в структуре министерства обороны Украины санитарно-эпидемиологических отделов объясняет факт присутствия в крови украинских военных маркеров возбудителя лихорадки западного Нила и почечного синдрома, заявила сопредседатель парламентской комиссии по расследованию деятельности биолабораторий США на Украине, вице-спикер Госдумы Ирина Яровая.
Как рассказала парламентарий в ходе заседания комиссии в четверг, в структуре минобороны Украины были созданы санитарно-эпидемиологические отделы, что подтверждали в своих заявлениях и США. По ее словам, по просьбе Украины США предоставили обучение и оборудование для поддержки способности таких отделов обнаруживать и диагностировать вспышки инфекционных заболеваний и реагировать на них.
"Это объясняет, почему в крови военнослужащих ВСУ были обнаружены маркеры, свидетельствующие о контакте с возбудителями лихорадки западного Нила и почечным синдромом, которые изучались Пентагоном в проектах на Украине", - заявила она.
Как добавила Яровая, эти же факты дают ответ на то, "кто и как все это время накачивает военнослужащих ВСУ психотропными наркотическими препаратами, превращая их в маниакальных убийц".
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Кроме того, полагает депутат, это может быть подтверждением прямого участия США "в подготовке военных ВСУ к совершению зверских преступлений против мирного населения Украины".
Минобороны РФ ранее провело презентацию, из которой следует, что США потратили более 200 миллионов долларов на работу биологических лабораторий на Украине, которые участвовали в американской военно-биологической программе.
Россия в связи с фактами военной биологической деятельности США на Украине не исключает запуска механизма консультаций в рамках конвенции о запрещении биологического и токсинного оружия (КБТО), говорила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Официальный представитель МИД КНР Чжао Лизцянь, комментируя информацию о финансируемых США биологических лабораториях на Украине, призывал Вашингтон прояснить свою деятельность по биологической милитаризации внутри страны и за рубежом.
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Специальная военная операция на УкраинеГосдума РФИрина ЯроваяВооруженные силы Украины
 
 
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