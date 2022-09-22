https://ria.ru/20220922/shtamm-1818650285.html

В ГД рассказали о маркерах штамма лихорадки западного Нила у военных ВСУ

В ГД рассказали о маркерах штамма лихорадки западного Нила у военных ВСУ - РИА Новости, 22.09.2022

В ГД рассказали о маркерах штамма лихорадки западного Нила у военных ВСУ

Создание в структуре министерства обороны Украины санитарно-эпидемиологических отделов объясняет факт присутствия в крови украинских военных маркеров... РИА Новости, 22.09.2022

2022-09-22T12:47

2022-09-22T12:47

2022-09-22T12:47

специальная военная операция на украине

госдума рф

ирина яровая

вооруженные силы украины

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/10/1778493966_0:325:3064:2048_1920x0_80_0_0_4951158ba52297e8d1057ca8dba8b3fb.jpg

МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. Создание в структуре министерства обороны Украины санитарно-эпидемиологических отделов объясняет факт присутствия в крови украинских военных маркеров возбудителя лихорадки западного Нила и почечного синдрома, заявила сопредседатель парламентской комиссии по расследованию деятельности биолабораторий США на Украине, вице-спикер Госдумы Ирина Яровая.Как рассказала парламентарий в ходе заседания комиссии в четверг, в структуре минобороны Украины были созданы санитарно-эпидемиологические отделы, что подтверждали в своих заявлениях и США. По ее словам, по просьбе Украины США предоставили обучение и оборудование для поддержки способности таких отделов обнаруживать и диагностировать вспышки инфекционных заболеваний и реагировать на них."Это объясняет, почему в крови военнослужащих ВСУ были обнаружены маркеры, свидетельствующие о контакте с возбудителями лихорадки западного Нила и почечным синдромом, которые изучались Пентагоном в проектах на Украине", - заявила она.Как добавила Яровая, эти же факты дают ответ на то, "кто и как все это время накачивает военнослужащих ВСУ психотропными наркотическими препаратами, превращая их в маниакальных убийц".Кроме того, полагает депутат, это может быть подтверждением прямого участия США "в подготовке военных ВСУ к совершению зверских преступлений против мирного населения Украины".Минобороны РФ ранее провело презентацию, из которой следует, что США потратили более 200 миллионов долларов на работу биологических лабораторий на Украине, которые участвовали в американской военно-биологической программе.Россия в связи с фактами военной биологической деятельности США на Украине не исключает запуска механизма консультаций в рамках конвенции о запрещении биологического и токсинного оружия (КБТО), говорила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.Официальный представитель МИД КНР Чжао Лизцянь, комментируя информацию о финансируемых США биологических лабораториях на Украине, призывал Вашингтон прояснить свою деятельность по биологической милитаризации внутри страны и за рубежом.

https://ria.ru/20220503/biooruzhie-1786608281.html

https://ria.ru/20220920/biolaboratorii-1818010776.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Влада Копылова

Влада Копылова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

госдума рф, ирина яровая, вооруженные силы украины