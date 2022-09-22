https://ria.ru/20220922/sezd-1818762582.html

Эксперты рассказали об итогах II Общероссийского съезда председателей ТСЖ

Эксперты рассказали об итогах II Общероссийского съезда председателей ТСЖ - РИА Новости, 22.09.2022

Эксперты рассказали об итогах II Общероссийского съезда председателей ТСЖ

21 сентября на платформе "ОкРОН" прошел II Общероссийский съезд председателей ТСЖ, на котором основным вопросом повестки стала разработанная Ассоциацией АКОН... РИА Новости, 22.09.2022

2022-09-22T18:32

2022-09-22T18:32

2022-09-22T18:32

пресс-релизы

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МОСКВА, 22 сен - Ассоциация АКОН. 21 сентября на платформе "ОкРОН" прошел II Общероссийский съезд председателей ТСЖ, на котором основным вопросом повестки стала разработанная Ассоциацией АКОН программа поддержки некоммерческих форм управления МКД "ТСЖ будущего". Об итогах на пресс-конференции в МИА "Россия Сегодня" рассказали Лина Ткаченко - генеральный директор "В Групп", Мкртич Аракелян - председатель правления ТСЖ "Серебряный квартет-3", Никита Чулочников - президент "Ассоциации АКОН".Программа "ТСЖ будущего" разрабатывалась в течение года на основе предложений руководителей некоммерческих форм управления МКД со всей России и создана с целью не только предотвратить исчезновение ТСЖ, но и увеличить их долю на рынке управления МКД до 50%. По данным Росстата с 2010 по 2019 год доля ТСЖ сократилась с 25% до 14%! (форма статистического наблюдения 22-ЖКХ (реформа))Ключевые положения программы "ТСЖ будущего": создание ТСЖ в новостройке - реальный способ контроля качества строительства; экономическая поддержка деятельности ТСЖ – субсидии, налоговые льготы и другие формы преференций; штрафы ТСЖ должны идти в пользу жителей, а не государства; для организации и проведения энергоэффективного капремонта МКД - расширение перечня работ; государственное стимулирование раздельного сбора мусора и применение расчета платы за вывоз мусора по фактическому объему; образовательные программы по управлению недвижимостью для председателей ТСЖ; принятие "Закона о ТСЖ"Мкртич Аракелян, председатель правления ТСЖ "Серебряный квартет-3": "При создании ТСЖ во вновь сдаваемом доме и участие собственников жилья в работе комиссии по приёмке его в эксплуатацию выигрывают обе стороны процесса.Собственники жилья увидят и прочувствуют качество исполненных работ и соответствие их проектно-сметной документации.У Застройщика (девелопера) появится возможность контакта на ранней стадии с собственниками (соинвесторами) и целенаправленно работать над ошибками и недоделками, допущенными подрядчиками. От такого делового и взаимовыгодного подхода возрастёт авторитет застройщика и доверие к нему собственников жилья."Основные положения "Закона о ТСЖ": ТСЖ создается в новостройке с момента заключения договора долевого участия; в доме, где создано ТСЖ, собственники становятся его членами и принимают решения на общих собраниях членов ТСЖ; закон устраняет разницу между общими собраниями собственников и собраниями членов ТСЖ; управление ТСЖ становится профессиональной деятельностью с соответствующим правовым регулирование; председатель ТСЖ должен сдать квалификационный экзамен.Разработка "Закона о ТСЖ" и программы "ТСЖ будущего" проходила в интерактивном режиме на платформе социальной сети для предпринимателей рынка обслуживания недвижимости "ОкРОН"."II Общероссийский съезд председателей ТСЖ прошел в онлайн-формате на цифровой платформе "ОкРОН". В мероприятии приняли участие и проголосовали онлайн представители из 47 регионов России", – сообщила Лина Ткаченко, генеральный директор "В Групп".Партнерский материал. МИА "Россия сегодня" не несет ответственности за содержание материала. Товары и услуги подлежат обязательной сертификации.Заявка на размещение пресс-релиза.

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Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

пресс-релизы