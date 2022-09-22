https://ria.ru/20220922/serial-1818727503.html

В Сети выйдет сериал, разрушающий стереотипы о старшем поколении

В Сети выйдет сериал, разрушающий стереотипы о старшем поколении - РИА Новости, 22.09.2022

В Сети выйдет сериал, разрушающий стереотипы о старшем поколении

Первого октября в Сети состоится премьера документального проекта "Дедлайн", разрушающего стереотипы о возрасте и старшем поколении, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 22.09.2022

2022-09-22T17:29

2022-09-22T17:29

2022-09-22T17:29

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МОСКВА, 22 сен — РИА Новости. Первого октября в Сети состоится премьера документального проекта "Дедлайн", разрушающего стереотипы о возрасте и старшем поколении, сообщает пресс-служба онлайн-кинотеатра.Авторы идеи — Маргарита Саяпина и Евгений Григорьев. Последний также выступил режиссером. "Декорацией", в которой разворачивается действие фильма, стало агентство для моделей в преклонном возрасте. Здесь авторы и выбирали героев, однако ориентировались они в первую очередь не на внешность и не на карьерный успех, а на их нетривиальные истории и оригинальные способы проживать жизнь", — рассказали в пресс-службе.Сериал рассказывает о манекенщиках Борисе Кудряшове, Маргарите Никулиной, Антонине Медведевой и создателе модельного агентства, работающего исключительно с пожилыми людьми, Игоре Гаваре. Также в шоу покажут историю Виктора Сосновцева, чьи картины можно увидеть в московском модном молодежном клубе "Ровесник"."Так сложилось, что и у меня, и у Маруси рано не стало одного из родителей, и у нас не было перед глазами чувственного, естественного опыта старения человека. А наш третий возраст тоже уже не за горами", — делится подробностями Григорьев. Создатели проекта отталкивались от личных переживаний при исследовании темы. "И с удивлением обнаружили, что медицина, технологии сделали так, что люди в течение XX-XXI веков стали жить дольше на несколько десятилетий. И мы пока не очень понимаем как прожить эти внезапные "лишние" годы: как нужно жить в 20, в 30, в 40, чтобы третий возраст стал временем новых возможностей", — говорит Григорьев.Эпизоды покажут в онлайн-кинотеатре KION.

https://ria.ru/20220922/serial-1818655124.html

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Елена Громова

Елена Громова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

новости культуры, кино и сериалы