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Лавров и глава МИД Египта обсудили в ООН продуктовую сделку - РИА Новости, 22.09.2022
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Лавров и глава МИД Египта обсудили в ООН продуктовую сделку
Лавров и глава МИД Египта обсудили в ООН продуктовую сделку - РИА Новости, 22.09.2022
Лавров и глава МИД Египта обсудили в ООН продуктовую сделку
Министры иностранных дел России и Египта Сергей Лавров и Самех Шукри на встрече на полях Генассамблеи ООН обсудили реализацию продуктовой сделки, сообщает в... РИА Новости, 22.09.2022
2022-09-22T03:16
2022-09-22T03:16
сергей лавров
самех шукри
россия
египет
стамбул
генеральная ассамблея оон
оон
в мире
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МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. Министры иностранных дел России и Египта Сергей Лавров и Самех Шукри на встрече на полях Генассамблеи ООН обсудили реализацию продуктовой сделки, сообщает в четверг МИД РФ"Рассмотрены вопросы обеспечения продовольственной безопасности в контексте реализации достигнутых в июле в Стамбуле договоренностей по вывозу зерна из украинских портов и беспрепятственному доступу российских сельхозпродукции и удобрений на мировой рынок", - говорится в сообщении МИД.Кроме того, министры уделили "значительное внимание перспективам расширения делового партнерства в области промышленности, энергетики, сельского хозяйства, туризма".
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сергей лавров, самех шукри, россия, египет, стамбул, генеральная ассамблея оон, оон, в мире
Сергей Лавров, Самех Шукри, Россия, Египет, Стамбул, Генеральная Ассамблея ООН, ООН, В мире
03:16 22.09.2022
 
Лавров и глава МИД Египта обсудили в ООН продуктовую сделку

Глава МИД России Лавров обсудил с коллегой из Египта Шукри реализацию продуктовой сделки

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в медиабанкУборка урожая пшеницы
Уборка урожая пшеницы - РИА Новости, 1920, 22.09.2022
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Уборка урожая пшеницы. Архивное фото
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МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. Министры иностранных дел России и Египта Сергей Лавров и Самех Шукри на встрече на полях Генассамблеи ООН обсудили реализацию продуктовой сделки, сообщает в четверг МИД РФ
"Рассмотрены вопросы обеспечения продовольственной безопасности в контексте реализации достигнутых в июле в Стамбуле договоренностей по вывозу зерна из украинских портов и беспрепятственному доступу российских сельхозпродукции и удобрений на мировой рынок", - говорится в сообщении МИД.
Зерно - РИА Новости, 1920, 21.09.2022
Вчера, 06:43
Гутерреш и Эрдоган обсудили дальнейшие действия по продуктовой сделке
Кроме того, министры уделили "значительное внимание перспективам расширения делового партнерства в области промышленности, энергетики, сельского хозяйства, туризма".
 
Сергей ЛавровСамех ШукриРоссияЕгипетСтамбулГенеральная Ассамблея ООНООНВ мире
 
 
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