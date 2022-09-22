https://ria.ru/20220922/sdelka-1818580595.html

Лавров и глава МИД Египта обсудили в ООН продуктовую сделку

Лавров и глава МИД Египта обсудили в ООН продуктовую сделку - РИА Новости, 22.09.2022

Лавров и глава МИД Египта обсудили в ООН продуктовую сделку

Министры иностранных дел России и Египта Сергей Лавров и Самех Шукри на встрече на полях Генассамблеи ООН обсудили реализацию продуктовой сделки, сообщает в... РИА Новости, 22.09.2022

2022-09-22T03:16

2022-09-22T03:16

2022-09-22T03:16

сергей лавров

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россия

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МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. Министры иностранных дел России и Египта Сергей Лавров и Самех Шукри на встрече на полях Генассамблеи ООН обсудили реализацию продуктовой сделки, сообщает в четверг МИД РФ"Рассмотрены вопросы обеспечения продовольственной безопасности в контексте реализации достигнутых в июле в Стамбуле договоренностей по вывозу зерна из украинских портов и беспрепятственному доступу российских сельхозпродукции и удобрений на мировой рынок", - говорится в сообщении МИД.Кроме того, министры уделили "значительное внимание перспективам расширения делового партнерства в области промышленности, энергетики, сельского хозяйства, туризма".

https://ria.ru/20220921/deystviya-1818314758.html

россия

египет

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Максим Горбачев

сергей лавров, самех шукри, россия, египет, стамбул, генеральная ассамблея оон, оон, в мире