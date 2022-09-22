https://ria.ru/20220922/sdelka-1818580595.html
Лавров и глава МИД Египта обсудили в ООН продуктовую сделку
Лавров и глава МИД Египта обсудили в ООН продуктовую сделку - РИА Новости, 22.09.2022
Лавров и глава МИД Египта обсудили в ООН продуктовую сделку
Министры иностранных дел России и Египта Сергей Лавров и Самех Шукри на встрече на полях Генассамблеи ООН обсудили реализацию продуктовой сделки, сообщает в... РИА Новости, 22.09.2022
2022-09-22T03:16
2022-09-22T03:16
2022-09-22T03:16
сергей лавров
самех шукри
россия
египет
стамбул
генеральная ассамблея оон
оон
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/0d/1802198301_0:1:3072:1729_1920x0_80_0_0_d0143857586637bd88a034f6e6c7c16b.jpg
МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. Министры иностранных дел России и Египта Сергей Лавров и Самех Шукри на встрече на полях Генассамблеи ООН обсудили реализацию продуктовой сделки, сообщает в четверг МИД РФ"Рассмотрены вопросы обеспечения продовольственной безопасности в контексте реализации достигнутых в июле в Стамбуле договоренностей по вывозу зерна из украинских портов и беспрепятственному доступу российских сельхозпродукции и удобрений на мировой рынок", - говорится в сообщении МИД.Кроме того, министры уделили "значительное внимание перспективам расширения делового партнерства в области промышленности, энергетики, сельского хозяйства, туризма".
https://ria.ru/20220921/deystviya-1818314758.html
россия
египет
стамбул
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/0d/1802198301_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_bff22d8aad4e8b6955f38950c011b191.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сергей лавров, самех шукри, россия, египет, стамбул, генеральная ассамблея оон, оон, в мире
Сергей Лавров, Самех Шукри, Россия, Египет, Стамбул, Генеральная Ассамблея ООН, ООН, В мире
Лавров и глава МИД Египта обсудили в ООН продуктовую сделку
Глава МИД России Лавров обсудил с коллегой из Египта Шукри реализацию продуктовой сделки