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Сбербанк предложил принять кодекс корпоративного управления - РИА Новости, 22.09.2022
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Сбербанк предложил принять кодекс корпоративного управления
Сбербанк предложил принять кодекс корпоративного управления - РИА Новости, 22.09.2022
Сбербанк предложил принять кодекс корпоративного управления
Сбербанк предложил государству принять кодекс корпоративного управления, в том числе для гармонизации дивидендной политики по всем госкомпаниям, сообщил первый... РИА Новости, 22.09.2022
2022-09-22T13:39
2022-09-22T13:39
новости компаний - экономика
экономика
сбербанк россии
россия
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КАЗАНЬ, 22 сен - РИА Новости. Сбербанк предложил государству принять кодекс корпоративного управления, в том числе для гармонизации дивидендной политики по всем госкомпаниям, сообщил первый зампред правления Сбербанка Александр Ведяхин.Выступая на форуме "Банки России – XXI век", он предложил, чтобы государство как один из крупнейших акционеров приняло корпоративный кодекс управления."Суть такого документа, по нашему мнению, должна быть в том, чтобы гармонизировать общие подходы к корпоративному управлению, в том числе к дивидендной политике, к основным действиям государства как мажоритарного акционера, к его представительству в советах директоров и так далее", - прокомментировал он позже журналистам в кулуарах форума.
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новости компаний - экономика, экономика, сбербанк россии, россия
Новости компаний - Экономика, Экономика, Сбербанк России, Россия
13:39 22.09.2022
 
Сбербанк предложил принять кодекс корпоративного управления

Сбербанк предложил принять кодекс корпоративного управления и гармонизировать дивполитику

© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в медиабанкЛоготип Сбербанка в офисе Сбербанка
Логотип Сбербанка в офисе Сбербанка - РИА Новости, 1920, 22.09.2022
© РИА Новости / Александр Кряжев
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КАЗАНЬ, 22 сен - РИА Новости. Сбербанк предложил государству принять кодекс корпоративного управления, в том числе для гармонизации дивидендной политики по всем госкомпаниям, сообщил первый зампред правления Сбербанка Александр Ведяхин.
Выступая на форуме "Банки России – XXI век", он предложил, чтобы государство как один из крупнейших акционеров приняло корпоративный кодекс управления.
"Суть такого документа, по нашему мнению, должна быть в том, чтобы гармонизировать общие подходы к корпоративному управлению, в том числе к дивидендной политике, к основным действиям государства как мажоритарного акционера, к его представительству в советах директоров и так далее", - прокомментировал он позже журналистам в кулуарах форума.
Надпись Вклады - РИА Новости, 1920, 22.09.2022
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