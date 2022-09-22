https://ria.ru/20220922/sberbank-1818668571.html
Сбербанк предложил принять кодекс корпоративного управления
Сбербанк предложил принять кодекс корпоративного управления - РИА Новости, 22.09.2022
Сбербанк предложил принять кодекс корпоративного управления
Сбербанк предложил государству принять кодекс корпоративного управления, в том числе для гармонизации дивидендной политики по всем госкомпаниям, сообщил первый... РИА Новости, 22.09.2022
2022-09-22T13:39
2022-09-22T13:39
2022-09-22T13:39
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КАЗАНЬ, 22 сен - РИА Новости. Сбербанк предложил государству принять кодекс корпоративного управления, в том числе для гармонизации дивидендной политики по всем госкомпаниям, сообщил первый зампред правления Сбербанка Александр Ведяхин.Выступая на форуме "Банки России – XXI век", он предложил, чтобы государство как один из крупнейших акционеров приняло корпоративный кодекс управления."Суть такого документа, по нашему мнению, должна быть в том, чтобы гармонизировать общие подходы к корпоративному управлению, в том числе к дивидендной политике, к основным действиям государства как мажоритарного акционера, к его представительству в советах директоров и так далее", - прокомментировал он позже журналистам в кулуарах форума.
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РИА Новости
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РИА Новости
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новости компаний - экономика, экономика, сбербанк россии, россия
Новости компаний - Экономика, Экономика, Сбербанк России, Россия
Сбербанк предложил принять кодекс корпоративного управления
Сбербанк предложил принять кодекс корпоративного управления и гармонизировать дивполитику
КАЗАНЬ, 22 сен - РИА Новости. Сбербанк предложил государству принять кодекс корпоративного управления, в том числе для гармонизации дивидендной политики по всем госкомпаниям, сообщил первый зампред правления Сбербанка Александр Ведяхин.
Выступая на форуме "Банки России – XXI век", он предложил, чтобы государство как один из крупнейших акционеров приняло корпоративный кодекс управления.
"Суть такого документа, по нашему мнению, должна быть в том, чтобы гармонизировать общие подходы к корпоративному управлению, в том числе к дивидендной политике, к основным действиям государства как мажоритарного акционера, к его представительству в советах директоров и так далее", - прокомментировал он позже журналистам в кулуарах форума.