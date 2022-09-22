https://ria.ru/20220922/sberbank-1818668571.html

Сбербанк предложил принять кодекс корпоративного управления

Сбербанк предложил принять кодекс корпоративного управления - РИА Новости, 22.09.2022

Сбербанк предложил принять кодекс корпоративного управления

Сбербанк предложил государству принять кодекс корпоративного управления, в том числе для гармонизации дивидендной политики по всем госкомпаниям, сообщил первый... РИА Новости, 22.09.2022

2022-09-22T13:39

2022-09-22T13:39

2022-09-22T13:39

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КАЗАНЬ, 22 сен - РИА Новости. Сбербанк предложил государству принять кодекс корпоративного управления, в том числе для гармонизации дивидендной политики по всем госкомпаниям, сообщил первый зампред правления Сбербанка Александр Ведяхин.Выступая на форуме "Банки России – XXI век", он предложил, чтобы государство как один из крупнейших акционеров приняло корпоративный кодекс управления."Суть такого документа, по нашему мнению, должна быть в том, чтобы гармонизировать общие подходы к корпоративному управлению, в том числе к дивидендной политике, к основным действиям государства как мажоритарного акционера, к его представительству в советах директоров и так далее", - прокомментировал он позже журналистам в кулуарах форума.

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Владимир Лаврентьев

новости компаний - экономика, экономика, сбербанк россии, россия