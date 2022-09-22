https://ria.ru/20220922/sanktsii-1818726219.html
СМИ: лидеры стран ЕС могут одобрить новые санкции против России в Праге
СМИ: лидеры стран ЕС могут одобрить новые санкции против России в Праге - РИА Новости, 22.09.2022
СМИ: лидеры стран ЕС могут одобрить новые санкции против России в Праге
Лидеры стран ЕС могут одобрить новые меры в отношении России на встрече в Праге 6-7 октября, передает агентство Рейтер со ссылкой на источники. РИА Новости, 22.09.2022
2022-09-22T16:39
2022-09-22T16:39
2022-09-22T16:39
россия
евросоюз
в мире
санкции в отношении россии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/1d/1812870701_0:0:3122:1757_1920x0_80_0_0_fb45bf779dcd43e62705a7fc181d180c.jpg
МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. Лидеры стран ЕС могут одобрить новые меры в отношении России на встрече в Праге 6-7 октября, передает агентство Рейтер со ссылкой на источники."Ожидается, что Еврокомиссия представит на следующей неделе письменные предложения (по санкциям), а государственные лидеры 27 стран ЕС могут одобрить их, когда встретятся в Праге 6-7 октября", - говорится в сообщении агентства.По данным источников, среди мер, которые обсуждают в ЕС - введение потолка цен на нефть, усиление мер в отношении экспорта высоких технологий в Россию и новые санкции против физлиц. Кроме того, по данным агентства, обсуждается запрет на экспорт в Россию предметов роскоши.Польша и страны Балтии добиваются запрета на импорт российских бриллиантов и стремятся конфисковать российские активы в Европе."Другие (страны), однако, предупредили, что последнее вряд ли получит единогласную поддержку всех стран ЕС, необходимую для введения санкций" - отмечается в сообщении.
https://ria.ru/20220922/putin-1818568986.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/1d/1812870701_391:0:3122:2048_1920x0_80_0_0_dcfb1a448dabf1bc907d745374ffb126.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, евросоюз, в мире, санкции в отношении россии
Россия, Евросоюз, В мире, Санкции в отношении России
СМИ: лидеры стран ЕС могут одобрить новые санкции против России в Праге
Рейтер: лидеры стран ЕС могут одобрить новые меры против России на встрече в Праге