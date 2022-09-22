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СМИ: лидеры стран ЕС могут одобрить новые санкции против России в Праге - РИА Новости, 22.09.2022
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СМИ: лидеры стран ЕС могут одобрить новые санкции против России в Праге
СМИ: лидеры стран ЕС могут одобрить новые санкции против России в Праге - РИА Новости, 22.09.2022
СМИ: лидеры стран ЕС могут одобрить новые санкции против России в Праге
Лидеры стран ЕС могут одобрить новые меры в отношении России на встрече в Праге 6-7 октября, передает агентство Рейтер со ссылкой на источники. РИА Новости, 22.09.2022
2022-09-22T16:39
2022-09-22T16:39
россия
евросоюз
в мире
санкции в отношении россии
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МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. Лидеры стран ЕС могут одобрить новые меры в отношении России на встрече в Праге 6-7 октября, передает агентство Рейтер со ссылкой на источники."Ожидается, что Еврокомиссия представит на следующей неделе письменные предложения (по санкциям), а государственные лидеры 27 стран ЕС могут одобрить их, когда встретятся в Праге 6-7 октября", - говорится в сообщении агентства.По данным источников, среди мер, которые обсуждают в ЕС - введение потолка цен на нефть, усиление мер в отношении экспорта высоких технологий в Россию и новые санкции против физлиц. Кроме того, по данным агентства, обсуждается запрет на экспорт в Россию предметов роскоши.Польша и страны Балтии добиваются запрета на импорт российских бриллиантов и стремятся конфисковать российские активы в Европе."Другие (страны), однако, предупредили, что последнее вряд ли получит единогласную поддержку всех стран ЕС, необходимую для введения санкций" - отмечается в сообщении.
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россия, евросоюз, в мире, санкции в отношении россии
Россия, Евросоюз, В мире, Санкции в отношении России
16:39 22.09.2022
 
СМИ: лидеры стран ЕС могут одобрить новые санкции против России в Праге

Рейтер: лидеры стран ЕС могут одобрить новые меры против России на встрече в Праге

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в медиабанкФлаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 22.09.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе. Архивное фото
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МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. Лидеры стран ЕС могут одобрить новые меры в отношении России на встрече в Праге 6-7 октября, передает агентство Рейтер со ссылкой на источники.
"Ожидается, что Еврокомиссия представит на следующей неделе письменные предложения (по санкциям), а государственные лидеры 27 стран ЕС могут одобрить их, когда встретятся в Праге 6-7 октября", - говорится в сообщении агентства.
По данным источников, среди мер, которые обсуждают в ЕС - введение потолка цен на нефть, усиление мер в отношении экспорта высоких технологий в Россию и новые санкции против физлиц. Кроме того, по данным агентства, обсуждается запрет на экспорт в Россию предметов роскоши.
Польша и страны Балтии добиваются запрета на импорт российских бриллиантов и стремятся конфисковать российские активы в Европе.
"Другие (страны), однако, предупредили, что последнее вряд ли получит единогласную поддержку всех стран ЕС, необходимую для введения санкций" - отмечается в сообщении.
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