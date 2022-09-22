https://ria.ru/20220922/sanktsii-1818726219.html

СМИ: лидеры стран ЕС могут одобрить новые санкции против России в Праге

СМИ: лидеры стран ЕС могут одобрить новые санкции против России в Праге - РИА Новости, 22.09.2022

СМИ: лидеры стран ЕС могут одобрить новые санкции против России в Праге

Лидеры стран ЕС могут одобрить новые меры в отношении России на встрече в Праге 6-7 октября, передает агентство Рейтер со ссылкой на источники. РИА Новости, 22.09.2022

2022-09-22T16:39

2022-09-22T16:39

2022-09-22T16:39

россия

евросоюз

в мире

санкции в отношении россии

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МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. Лидеры стран ЕС могут одобрить новые меры в отношении России на встрече в Праге 6-7 октября, передает агентство Рейтер со ссылкой на источники."Ожидается, что Еврокомиссия представит на следующей неделе письменные предложения (по санкциям), а государственные лидеры 27 стран ЕС могут одобрить их, когда встретятся в Праге 6-7 октября", - говорится в сообщении агентства.По данным источников, среди мер, которые обсуждают в ЕС - введение потолка цен на нефть, усиление мер в отношении экспорта высоких технологий в Россию и новые санкции против физлиц. Кроме того, по данным агентства, обсуждается запрет на экспорт в Россию предметов роскоши.Польша и страны Балтии добиваются запрета на импорт российских бриллиантов и стремятся конфисковать российские активы в Европе."Другие (страны), однако, предупредили, что последнее вряд ли получит единогласную поддержку всех стран ЕС, необходимую для введения санкций" - отмечается в сообщении.

https://ria.ru/20220922/putin-1818568986.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

россия, евросоюз, в мире, санкции в отношении россии