https://ria.ru/20220922/sanktsii-1818591056.html

Минфин США ищет "гуру санкций", сообщили СМИ

Минфин США ищет "гуру санкций", сообщили СМИ - РИА Новости, 22.09.2022

Минфин США ищет "гуру санкций", сообщили СМИ

Минфин США ищет международного экономиста-наблюдателя - "гуру санкций", который поможет Вашингтону избежать экономических потрясений на фоне усиления... РИА Новости, 22.09.2022

2022-09-22T08:27

2022-09-22T08:27

2022-09-22T08:27

джо байден

олег дерипаска

владимир путин

вашингтон (штат)

сша

россия

министерство финансов сша

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/09/0a/1577057931_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_6424097da189d7640f7a5053683c4fb9.jpg

МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. Минфин США ищет международного экономиста-наблюдателя - "гуру санкций", который поможет Вашингтону избежать экономических потрясений на фоне усиления санкционного давления на РФ, передает агентство Блумберг."Как международный экономист-наблюдатель, вы будете... предоставлять анализ потенциальных побочных эффектов предлагаемых санкций для фирм и отраслей", - говорится в описании на американском сайте для поиска работы.Согласно агентству, администрация президента США Джо Байдена хочет ограничить непредвиденные последствия от санкций на фоне их более частого введения. Критики санкций указывают на то, что частные компании начинают избегать юрисдикции, где есть хотя бы намек на санкционный риск."Санкции в отношении России... усугубили эти головные боли", - говорится в сообщении Блумберга.Отмечается, что "гуру санкций" должен помогать правительству избегать экономических шоков, подобных тому, с которым столкнулся мировой рынок алюминия в 2018 году в связи с введением санкций в отношении компаний, связанных с российским бизнесменом Олегом Дерипаской.Нанятый минфином эксперт возглавит новую группу, занимающуюся экономическим анализом санкций.После начала специальной военной операции по денацификации и демилитаризации Украины Запад усилил санкционное давление на России, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.

https://ria.ru/20220922/sanktsii-1818582194.html

https://ria.ru/20220922/yaponiya-1818581900.html

вашингтон (штат)

сша

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

джо байден, олег дерипаска, владимир путин, вашингтон (штат), сша, россия, министерство финансов сша, в мире, санкции в отношении россии