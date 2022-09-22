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Минфин США ищет "гуру санкций", сообщили СМИ - РИА Новости, 22.09.2022
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Минфин США ищет "гуру санкций", сообщили СМИ
Минфин США ищет "гуру санкций", сообщили СМИ - РИА Новости, 22.09.2022
Минфин США ищет "гуру санкций", сообщили СМИ
Минфин США ищет международного экономиста-наблюдателя - "гуру санкций", который поможет Вашингтону избежать экономических потрясений на фоне усиления... РИА Новости, 22.09.2022
2022-09-22T08:27
2022-09-22T08:27
джо байден
олег дерипаска
владимир путин
вашингтон (штат)
сша
россия
министерство финансов сша
в мире
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МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. Минфин США ищет международного экономиста-наблюдателя - "гуру санкций", который поможет Вашингтону избежать экономических потрясений на фоне усиления санкционного давления на РФ, передает агентство Блумберг."Как международный экономист-наблюдатель, вы будете... предоставлять анализ потенциальных побочных эффектов предлагаемых санкций для фирм и отраслей", - говорится в описании на американском сайте для поиска работы.Согласно агентству, администрация президента США Джо Байдена хочет ограничить непредвиденные последствия от санкций на фоне их более частого введения. Критики санкций указывают на то, что частные компании начинают избегать юрисдикции, где есть хотя бы намек на санкционный риск."Санкции в отношении России... усугубили эти головные боли", - говорится в сообщении Блумберга.Отмечается, что "гуру санкций" должен помогать правительству избегать экономических шоков, подобных тому, с которым столкнулся мировой рынок алюминия в 2018 году в связи с введением санкций в отношении компаний, связанных с российским бизнесменом Олегом Дерипаской.Нанятый минфином эксперт возглавит новую группу, занимающуюся экономическим анализом санкций.После начала специальной военной операции по денацификации и демилитаризации Украины Запад усилил санкционное давление на России, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.
https://ria.ru/20220922/sanktsii-1818582194.html
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джо байден, олег дерипаска, владимир путин, вашингтон (штат), сша, россия, министерство финансов сша, в мире, санкции в отношении россии
Джо Байден, Олег Дерипаска, Владимир Путин, Вашингтон (штат), США, Россия, Министерство финансов США, В мире, Санкции в отношении России
08:27 22.09.2022
 
Минфин США ищет "гуру санкций", сообщили СМИ

Блумберг: Минфин США ищет "гуру санкций" на фоне усиления санкционного давления на Россию

© РИА Новости / Сергей Мамонтов / Перейти в медиабанкЗдание министерства финансов США в Вашингтоне
Здание министерства финансов США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 22.09.2022
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
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Здание министерства финансов США в Вашингтоне. Архивное фото
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МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. Минфин США ищет международного экономиста-наблюдателя - "гуру санкций", который поможет Вашингтону избежать экономических потрясений на фоне усиления санкционного давления на РФ, передает агентство Блумберг.
"Как международный экономист-наблюдатель, вы будете... предоставлять анализ потенциальных побочных эффектов предлагаемых санкций для фирм и отраслей", - говорится в описании на американском сайте для поиска работы.
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 22.09.2022
Вчера, 04:40
ЕС расширит санкции против России и республик Донбасса за референдумы
Согласно агентству, администрация президента США Джо Байдена хочет ограничить непредвиденные последствия от санкций на фоне их более частого введения. Критики санкций указывают на то, что частные компании начинают избегать юрисдикции, где есть хотя бы намек на санкционный риск.
"Санкции в отношении России... усугубили эти головные боли", - говорится в сообщении Блумберга.
Отмечается, что "гуру санкций" должен помогать правительству избегать экономических шоков, подобных тому, с которым столкнулся мировой рынок алюминия в 2018 году в связи с введением санкций в отношении компаний, связанных с российским бизнесменом Олегом Дерипаской.
Нанятый минфином эксперт возглавит новую группу, занимающуюся экономическим анализом санкций.
После начала специальной военной операции по денацификации и демилитаризации Украины Запад усилил санкционное давление на России, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.
Токийская башня - РИА Новости, 1920, 22.09.2022
Вчера, 04:23
Япония расширит санкции против России
 
Джо БайденОлег ДерипаскаВладимир ПутинВашингтон (штат)СШАРоссияМинистерство финансов СШАВ миреСанкции в отношении России
 
 
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