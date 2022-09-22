Минфин США ищет "гуру санкций", сообщили СМИ
Блумберг: Минфин США ищет "гуру санкций" на фоне усиления санкционного давления на Россию
Здание министерства финансов США в Вашингтоне. Архивное фото
МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. Минфин США ищет международного экономиста-наблюдателя - "гуру санкций", который поможет Вашингтону избежать экономических потрясений на фоне усиления санкционного давления на РФ, передает агентство Блумберг.
"Как международный экономист-наблюдатель, вы будете... предоставлять анализ потенциальных побочных эффектов предлагаемых санкций для фирм и отраслей", - говорится в описании на американском сайте для поиска работы.
Согласно агентству, администрация президента США Джо Байдена хочет ограничить непредвиденные последствия от санкций на фоне их более частого введения. Критики санкций указывают на то, что частные компании начинают избегать юрисдикции, где есть хотя бы намек на санкционный риск.
"Санкции в отношении России... усугубили эти головные боли", - говорится в сообщении Блумберга.
Отмечается, что "гуру санкций" должен помогать правительству избегать экономических шоков, подобных тому, с которым столкнулся мировой рынок алюминия в 2018 году в связи с введением санкций в отношении компаний, связанных с российским бизнесменом Олегом Дерипаской.
Нанятый минфином эксперт возглавит новую группу, занимающуюся экономическим анализом санкций.
После начала специальной военной операции по денацификации и демилитаризации Украины Запад усилил санкционное давление на России, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.
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