https://ria.ru/20220922/ryabkov-1818638517.html
Против России ведется гибридная война, заявил Рябков
Против России ведется гибридная война, заявил Рябков - РИА Новости, 22.09.2022
Против России ведется гибридная война, заявил Рябков
Риски, связанные с тем, что против России ведется гибридная война, нельзя недооценивать, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков. РИА Новости, 22.09.2022
2022-09-22T12:16
2022-09-22T12:16
2022-09-22T12:39
россия
сергей рябков
в мире
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МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. Риски, связанные с тем, что против России ведется гибридная война, нельзя недооценивать, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков."Много желающих на Западе спекулировать насчет "красных линий". Собственные интерпретации предлагать международному сообществу, причем такого рода интерпретации, которые сами по себе дестабилизируют обстановку, то есть, каждый следующий шаг, а том числе в публичной сфере при обсуждении этой тематики со стороны наших противников и оппонентов нацелен на нагнетание обстановки, а не на разрядку. Это отражение того, что реально против нас ведется гибридная война, и риски с этим связанные никоим образом нельзя недооценивать ", - сказал он журналистам.
https://ria.ru/20220913/zapad-1816423671.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, сергей рябков, в мире
Россия, Сергей Рябков, В мире
12:16 22.09.2022 (обновлено: 12:39 22.09.2022)
Против России ведется гибридная война, заявил Рябков
Замглавы МИД Рябков: против России ведется гибридная война, риски нельзя недооценивать
МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. Риски, связанные с тем, что против России ведется гибридная война, нельзя недооценивать, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
"Много желающих на Западе спекулировать насчет "красных линий". Собственные интерпретации предлагать международному сообществу, причем такого рода интерпретации, которые сами по себе дестабилизируют обстановку, то есть, каждый следующий шаг, а том числе в публичной сфере при обсуждении этой тематики со стороны наших противников и оппонентов нацелен на нагнетание обстановки, а не на разрядку. Это отражение того, что реально против нас ведется гибридная война, и риски с этим связанные никоим образом нельзя недооценивать ", - сказал он журналистам.