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Индийская рупия упала до исторического минимума по отношению к доллару - РИА Новости, 22.09.2022
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Индийская рупия упала до исторического минимума по отношению к доллару
Индийская рупия упала до исторического минимума по отношению к доллару - РИА Новости, 22.09.2022
Индийская рупия упала до исторического минимума по отношению к доллару
Индийская рупия в ходе торгов в четверг упала до исторического минимума в 80,38 по отношению к доллару, зафиксировав падение на 42 пайса по сравнению с... РИА Новости, 22.09.2022
2022-09-22T07:18
2022-09-22T07:19
экономика
сша
индия
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НЬЮ-ДЕЛИ, 22 сен – РИА Новости. Индийская рупия в ходе торгов в четверг упала до исторического минимума в 80,38 по отношению к доллару, зафиксировав падение на 42 пайса по сравнению с последним закрытием, свидетельствуют данные торгов.Падение произошло на фоне укрепления доллара после очередного решения Федеральной резервной системы США повысить целевую процентную ставку на 75 базисных пунктов.В среду ФРС по итогам сентябрьского заседания федерального комитета по открытым рынкам повысила базовую процентную ставку на 75 базисных пунктов - до уровня 3-3,25% годовых, до максимальных значений с 2008 года. Глава ФРС Джером Пауэлл заявил, что США могут пойти на дальнейшее повышение учетной ставки на 125 базисных пунктов до конца 2022 года.Согласно данным торгов, индекс внутреннего фондового рынка BSE Sensex упал на 370,75 пунктов, или на 0,62%, до 59 086,03 пунктов, в то время как NSE Nifty опустился на 133,80 пунктов, или на 0,76%, до 17 584,50 пунктов.Sensex, известный как индекс Sensex S&amp;P BSE, является эталонным индексом Бомбейской фондовой биржи (BSE). Он состоит из акций 30 крупнейших и наиболее активно торгуемых на бирже компаний. Первоначально составленный в 1986 году, Sensex является самым старым фондовым индексом в Индии.Индекс NSE NIFTY 50 - ключевой индекс Индийской фондовой биржи (National Stock Exchange of India Limited, NSE). Он представляет собой средневзвешенное значение акций 50 индийских компаний в 13 секторах.
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экономика, сша, индия, федеральная резервная система сша
Экономика, США, Индия, Федеральная резервная система США
07:18 22.09.2022 (обновлено: 07:19 22.09.2022)
 
Индийская рупия упала до исторического минимума по отношению к доллару

Индийская рупия упала до исторического минимума в 80,38 по отношению к доллару

© РИА Новости / Евгений БезекаИндийские рупии
Индийские рупии - РИА Новости, 1920, 22.09.2022
© РИА Новости / Евгений Безека
Индийские рупии. Архивное фото
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НЬЮ-ДЕЛИ, 22 сен – РИА Новости. Индийская рупия в ходе торгов в четверг упала до исторического минимума в 80,38 по отношению к доллару, зафиксировав падение на 42 пайса по сравнению с последним закрытием, свидетельствуют данные торгов.
Падение произошло на фоне укрепления доллара после очередного решения Федеральной резервной системы США повысить целевую процентную ставку на 75 базисных пунктов.
В среду ФРС по итогам сентябрьского заседания федерального комитета по открытым рынкам повысила базовую процентную ставку на 75 базисных пунктов - до уровня 3-3,25% годовых, до максимальных значений с 2008 года. Глава ФРС Джером Пауэлл заявил, что США могут пойти на дальнейшее повышение учетной ставки на 125 базисных пунктов до конца 2022 года.
Согласно данным торгов, индекс внутреннего фондового рынка BSE Sensex упал на 370,75 пунктов, или на 0,62%, до 59 086,03 пунктов, в то время как NSE Nifty опустился на 133,80 пунктов, или на 0,76%, до 17 584,50 пунктов.
Sensex, известный как индекс Sensex S&P BSE, является эталонным индексом Бомбейской фондовой биржи (BSE). Он состоит из акций 30 крупнейших и наиболее активно торгуемых на бирже компаний. Первоначально составленный в 1986 году, Sensex является самым старым фондовым индексом в Индии.
Индекс NSE NIFTY 50 - ключевой индекс Индийской фондовой биржи (National Stock Exchange of India Limited, NSE). Он представляет собой средневзвешенное значение акций 50 индийских компаний в 13 секторах.
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СМИ: южнокорейская вона упала к доллару до минимума за более чем 13 лет
 
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