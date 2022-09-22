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В РПЦ рассказали о волонтерской помощи пострадавшим в конфликте на Украине - РИА Новости, 22.09.2022
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Религия
https://ria.ru/20220922/rpts-1818669291.html
В РПЦ рассказали о волонтерской помощи пострадавшим в конфликте на Украине
В РПЦ рассказали о волонтерской помощи пострадавшим в конфликте на Украине - РИА Новости, 22.09.2022
В РПЦ рассказали о волонтерской помощи пострадавшим в конфликте на Украине
В РПЦ организовали вахтовое дежурство добровольцев в больницах Ростова-на-Дону и Мариуполя, говорится в сообщении, опубликованном на сайте Русской православной... РИА Новости, 22.09.2022
2022-09-22T13:42
2022-09-22T13:42
религия
мариуполь
ростов-на-дону
украина
русская православная церковь
религия
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МОСКВА, 22 сен – РИА Новости. В РПЦ организовали вахтовое дежурство добровольцев в больницах Ростова-на-Дону и Мариуполя, говорится в сообщении, опубликованном на сайте Русской православной церкви."Больничные добровольцы, подготовленные Синодальным отделом по благотворительности совместно с Больницей святителя Алексия, вахтовым методом направляются в военный клинический госпиталь Ростова-на-Дону и Больницу интенсивного лечения Мариуполя ухаживать за больными и ранеными. Еженедельно выезжает новая группа, вахта длится 10 дней. В Ростове-на-Дону также сформирована и обучена группа местных добровольцев по уходу — 15 человек", - сказано в сообщении.Вторая группа добровольцев - в Мариуполе - состоит из шести–восьми человек, продолжают в РПЦ, "из них два человека направляются в дом-интернат для граждан пожилого возраста и инвалидов с гериатрическим отделением №1 Мариуполя, в который поступают, в том числе пациенты больницы интенсивного лечения, нуждающиеся в длительном уходе".Кроме того, в Церкви рассказали о госпитализированных беженцах из зоны конфликта на Украине. "В стационарах больницы (Святителя алексия – ред.) на лечении находится 41 беженец. Из них 37 человек проходят лечение в московском стационаре, еще четыре пациента — в филиале церковной больницы в Жуковском Московской области. Всего с 5 марта за помощью обратились 705 пациентов, из зоны конфликта привезли 72 пациента, проведено 748 амбулаторных консультаций и 262 инструментальные диагностики. 181 пациенту проведены лабораторные исследования, 102 пациента прошли стационарное лечение и уже выписаны", - заключили в Русской православной церкви.
https://ria.ru/20220424/pomosch-1785194076.html
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мариуполь, ростов-на-дону, украина, русская православная церковь, религия
Религия, Мариуполь, Ростов-на-Дону, Украина, Русская православная церковь, Религия
13:42 22.09.2022
 

В РПЦ рассказали о волонтерской помощи пострадавшим в конфликте на Украине

© РИА Новости / Игорь Палкин / Перейти в медиабанкЗдание Синодальной резиденции Патриарха Московского и Всея Руси в Свято-Даниловом монастыре в Москве
Здание Синодальной резиденции Патриарха Московского и Всея Руси в Свято-Даниловом монастыре в Москве - РИА Новости, 1920, 22.09.2022
© РИА Новости / Игорь Палкин
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МОСКВА, 22 сен – РИА Новости. В РПЦ организовали вахтовое дежурство добровольцев в больницах Ростова-на-Дону и Мариуполя, говорится в сообщении, опубликованном на сайте Русской православной церкви.
"Больничные добровольцы, подготовленные Синодальным отделом по благотворительности совместно с Больницей святителя Алексия, вахтовым методом направляются в военный клинический госпиталь Ростова-на-Дону и Больницу интенсивного лечения Мариуполя ухаживать за больными и ранеными. Еженедельно выезжает новая группа, вахта длится 10 дней. В Ростове-на-Дону также сформирована и обучена группа местных добровольцев по уходу — 15 человек", - сказано в сообщении.
Вторая группа добровольцев - в Мариуполе - состоит из шести–восьми человек, продолжают в РПЦ, "из них два человека направляются в дом-интернат для граждан пожилого возраста и инвалидов с гериатрическим отделением №1 Мариуполя, в который поступают, в том числе пациенты больницы интенсивного лечения, нуждающиеся в длительном уходе".
Кроме того, в Церкви рассказали о госпитализированных беженцах из зоны конфликта на Украине. "В стационарах больницы (Святителя алексия – ред.) на лечении находится 41 беженец. Из них 37 человек проходят лечение в московском стационаре, еще четыре пациента — в филиале церковной больницы в Жуковском Московской области. Всего с 5 марта за помощью обратились 705 пациентов, из зоны конфликта привезли 72 пациента, проведено 748 амбулаторных консультаций и 262 инструментальные диагностики. 181 пациенту проведены лабораторные исследования, 102 пациента прошли стационарное лечение и уже выписаны", - заключили в Русской православной церкви.
Раздача гуманитарной помощи сотрудниками МЧС РФ в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 24.04.2022
24 апреля, 18:26Религия
РПЦ передала около 700 тонн гумпомощи беженцам и пострадавшим на Украине
 
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