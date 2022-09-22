https://ria.ru/20220922/rpts-1818669291.html

В РПЦ рассказали о волонтерской помощи пострадавшим в конфликте на Украине

В РПЦ рассказали о волонтерской помощи пострадавшим в конфликте на Украине - РИА Новости, 22.09.2022

В РПЦ рассказали о волонтерской помощи пострадавшим в конфликте на Украине

В РПЦ организовали вахтовое дежурство добровольцев в больницах Ростова-на-Дону и Мариуполя, говорится в сообщении, опубликованном на сайте Русской православной... РИА Новости, 22.09.2022

2022-09-22T13:42

2022-09-22T13:42

2022-09-22T13:42

религия

мариуполь

ростов-на-дону

украина

русская православная церковь

религия

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МОСКВА, 22 сен – РИА Новости. В РПЦ организовали вахтовое дежурство добровольцев в больницах Ростова-на-Дону и Мариуполя, говорится в сообщении, опубликованном на сайте Русской православной церкви."Больничные добровольцы, подготовленные Синодальным отделом по благотворительности совместно с Больницей святителя Алексия, вахтовым методом направляются в военный клинический госпиталь Ростова-на-Дону и Больницу интенсивного лечения Мариуполя ухаживать за больными и ранеными. Еженедельно выезжает новая группа, вахта длится 10 дней. В Ростове-на-Дону также сформирована и обучена группа местных добровольцев по уходу — 15 человек", - сказано в сообщении.Вторая группа добровольцев - в Мариуполе - состоит из шести–восьми человек, продолжают в РПЦ, "из них два человека направляются в дом-интернат для граждан пожилого возраста и инвалидов с гериатрическим отделением №1 Мариуполя, в который поступают, в том числе пациенты больницы интенсивного лечения, нуждающиеся в длительном уходе".Кроме того, в Церкви рассказали о госпитализированных беженцах из зоны конфликта на Украине. "В стационарах больницы (Святителя алексия – ред.) на лечении находится 41 беженец. Из них 37 человек проходят лечение в московском стационаре, еще четыре пациента — в филиале церковной больницы в Жуковском Московской области. Всего с 5 марта за помощью обратились 705 пациентов, из зоны конфликта привезли 72 пациента, проведено 748 амбулаторных консультаций и 262 инструментальные диагностики. 181 пациенту проведены лабораторные исследования, 102 пациента прошли стационарное лечение и уже выписаны", - заключили в Русской православной церкви.

https://ria.ru/20220424/pomosch-1785194076.html

мариуполь

ростов-на-дону

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Никита Бизин

мариуполь, ростов-на-дону, украина, русская православная церковь, религия