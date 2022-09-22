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Премьер Финляндии призвала остановить транзит россиян через страну - РИА Новости, 22.09.2022
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Туризм
https://ria.ru/20220922/rossiyane-1818781445.html
Премьер Финляндии призвала остановить транзит россиян через страну
Премьер Финляндии призвала остановить транзит россиян через страну - РИА Новости, 22.09.2022
Премьер Финляндии призвала остановить транзит россиян через страну
Транзит россиян, имеющих шенгенскую визу, через Финляндию должен прекратиться, финское правительство работает над юридическим обоснованием этих ограничений,... РИА Новости, 22.09.2022
2022-09-22T19:19
2022-09-22T19:19
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санна марин
в мире
санкции в отношении россии
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ХЕЛЬСИНКИ, 22 сен — РИА Новости. Транзит россиян, имеющих шенгенскую визу, через Финляндию должен прекратиться, финское правительство работает над юридическим обоснованием этих ограничений, рассказала на пресс-брифинге в четверг глава правительства Санна Марин.Правительство на сегодняшнем заседании в очередной раз заслушало канцлера юстиции Туомаса Пёюсти о юридической стороне данных ограничений, сообщила Марин.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны РФ, по состоянию на 25 марта российские Вооруженные силы выполнили основные задачи первого этапа спецоперации - существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.После начала специальной военной операции по денацификации и демилитаризации Украины Запад усилил санкционное давление на Россию, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.
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Туризм, Туризм, Новости - Туризм, Россия, Финляндия, Санна Марин, В мире, Санкции в отношении России, Санкции
19:19 22.09.2022
 
Премьер Финляндии призвала остановить транзит россиян через страну

Премьер Финляндии Марин заявила, что транзит россиян через страну должен быть остановлен

CC BY 2.0 / Michael Davis-Burchat / Helsinki DayФлаги Финляндии и Хельсинки
Флаги Финляндии и Хельсинки - РИА Новости, 1920, 22.09.2022
CC BY 2.0 / Michael Davis-Burchat / Helsinki Day
Флаги Финляндии и Хельсинки. Архивное фото
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ХЕЛЬСИНКИ, 22 сен — РИА Новости. Транзит россиян, имеющих шенгенскую визу, через Финляндию должен прекратиться, финское правительство работает над юридическим обоснованием этих ограничений, рассказала на пресс-брифинге в четверг глава правительства Санна Марин.
"Цель правительства предельно ясна. Мы считаем, что российский туризм должен быть остановлен, а также транзит через Финляндию", - отметила Марин. Брифинг транслировали финские СМИ.
Правительство на сегодняшнем заседании в очередной раз заслушало канцлера юстиции Туомаса Пёюсти о юридической стороне данных ограничений, сообщила Марин.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны РФ, по состоянию на 25 марта российские Вооруженные силы выполнили основные задачи первого этапа спецоперации - существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
После начала специальной военной операции по денацификации и демилитаризации Украины Запад усилил санкционное давление на Россию, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.
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