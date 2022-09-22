https://ria.ru/20220922/rezervisty-1818751481.html

Эстония призвала резервистов на дополнительные военные сборы

Эстония призвала резервистов на дополнительные военные сборы - РИА Новости, 22.09.2022

Эстония призвала резервистов на дополнительные военные сборы

Правительство Эстонии в четверг распорядилось о призыве резервистов и членов военизированного ополчения на дополнительные военные сборы "Okas 2022" ("Шип... РИА Новости, 22.09.2022

2022-09-22T17:36

2022-09-22T17:36

2022-09-22T17:37

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ТАЛЛИН, 22 сен — РИА Новости. Правительство Эстонии в четверг распорядилось о призыве резервистов и членов военизированного ополчения на дополнительные военные сборы "Okas 2022" ("Шип 2022"), которые пройдут с 22 по 28 сентября, сообщила пресс-служба кабинета министров."По предложению командующего Силами обороны на дополнительные сборы будут призваны резервисты 11-го пехотного батальона и 16-го батальона противовоздушной обороны, а также члены военизированного ополчения "Кайтселиит" ("Союз обороны"). Всего 2861 человек. Сборы пройдут с 22 по 28 сентября", - говорится в сообщении.В ходе дополнительного учебно-тренировочного сбора "Окас-2022" отрабатывается работа цепочки управления национальной обороны, от принятия решений правительства до сбора резервистов в пунктах назначения. Правительство Эстонии предполагает, что армия должны быть готова быстро реагировать и практиковаться в любое время. Непосредственной угрозы безопасности Эстонии нет, отмечает пресс-служба.

https://ria.ru/20220921/litva-1818391974.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

в мире, эстония