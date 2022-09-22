https://ria.ru/20220922/retsessiya-1818600630.html

"Ситуация ухудшилась". В Европе ожидают длительную и глубокую рецессию

"Ситуация ухудшилась". В Европе ожидают длительную и глубокую рецессию - РИА Новости, 22.09.2022

"Ситуация ухудшилась". В Европе ожидают длительную и глубокую рецессию

Экономисты немецкого Deutsche Bank отозвали свой июльский прогноз для Европы из-за значительного ухудшения ситуации на энергорынке, пишет издание Fortune. РИА Новости, 22.09.2022

2022-09-22T09:53

2022-09-22T09:53

2022-09-22T10:47

экономика

европа

москва

deutsche bank

евросоюз

санкции в отношении россии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/1d/1812874132_0:0:3038:1709_1920x0_80_0_0_4649d4a70fba140e8266fa7e7483eeb2.jpg

МОСКВА, 22 сен — РИА Новости. Экономисты немецкого Deutsche Bank отозвали свой июльский прогноз для Европы из-за значительного ухудшения ситуации на энергорынке, пишет издание Fortune."Сделанный нами в июле базовый вариант прогноза для мягкой рецессии этой зимой теперь слишком оптимистичный. Сейчас мы прогнозируем более длительную и глубокую рецессию", — заявил ведущий экономист банка Марк Уолл.Аналитики ожидают, что с середины 2022 года до середины 2023-го реальный валовый внутренний продукт в еврозоне снизится примерно на три процента в годовом исчислении.И хотя страны — члены ЕС отреагировали на кризис, выделив 496 миллиардов долларов на программы, призванные помочь смягчить высокие цены, специалисты утверждают, что этих усилий будет недостаточно, чтобы избежать экономической катастрофы, заключило издание.Западные государства столкнулись с ростом цен на энергоресурсы и всплеском инфляции из-за введения санкций против Москвы и курса на отказ от российского топлива. На фоне подорожания горючего, прежде всего газа, промышленность в Европе во многом лишилась конкурентных преимуществ, что повлияло и на другие сферы экономики. Также США и европейские государства столкнулись с рекордной за десятилетия инфляцией.

https://ria.ru/20220920/krizis-1818062425.html

https://ria.ru/20220916/inflyatsiya-1817209977.html

европа

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

экономика, европа, москва, deutsche bank , евросоюз, санкции в отношении россии