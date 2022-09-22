09:53 22.09.2022 (обновлено: 10:47 22.09.2022)
"Ситуация ухудшилась". В Европе ожидают длительную и глубокую рецессию
Deutsche Bank ожидает в Европе более длительную и глубокую рецессию
© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в медиабанкФлаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе. Архивное фото
МОСКВА, 22 сен — РИА Новости. Экономисты немецкого Deutsche Bank отозвали свой июльский прогноз для Европы из-за значительного ухудшения ситуации на энергорынке, пишет издание Fortune.
"Сделанный нами в июле базовый вариант прогноза для мягкой рецессии этой зимой теперь слишком оптимистичный. Сейчас мы прогнозируем более длительную и глубокую рецессию", — заявил ведущий экономист банка Марк Уолл.
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Аналитики ожидают, что с середины 2022 года до середины 2023-го реальный валовый внутренний продукт в еврозоне снизится примерно на три процента в годовом исчислении.
И хотя страны — члены ЕС отреагировали на кризис, выделив 496 миллиардов долларов на программы, призванные помочь смягчить высокие цены, специалисты утверждают, что этих усилий будет недостаточно, чтобы избежать экономической катастрофы, заключило издание.
Западные государства столкнулись с ростом цен на энергоресурсы и всплеском инфляции из-за введения санкций против Москвы и курса на отказ от российского топлива. На фоне подорожания горючего, прежде всего газа, промышленность в Европе во многом лишилась конкурентных преимуществ, что повлияло и на другие сферы экономики. Также США и европейские государства столкнулись с рекордной за десятилетия инфляцией.
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