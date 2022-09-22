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Премьер Венгрии объяснил, в чем польза для ЕС от снятия санкций с России - РИА Новости, 22.09.2022
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Премьер Венгрии объяснил, в чем польза для ЕС от снятия санкций с России
Премьер Венгрии объяснил, в чем польза для ЕС от снятия санкций с России - РИА Новости, 22.09.2022
Премьер Венгрии объяснил, в чем польза для ЕС от снятия санкций с России
Если снять с России санкции, в Европе сразу снизятся цены и инфляция, а ее экономика получит шанс восстановиться и избежать рецессии, заявил премьер-министр... РИА Новости, 22.09.2022
2022-09-22T01:45
2022-09-22T02:06
венгрия
евросоюз
европа
в мире
россия
виктор орбан
санкции в отношении россии
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БУДАПЕШТ, 22 сен - РИА Новости. Если снять с России санкции, в Европе сразу снизятся цены и инфляция, а ее экономика получит шанс восстановиться и избежать рецессии, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.Венгерский премьер вновь подчеркнул, что причиной экономических проблем, энергетического кризиса и инфляции являются санкции. "Когда в Брюсселе в начале лета вводились эти санкции, евробюрократы этого не обещали. Они обещали, что санкции ударят по России, а не по европейцам. С тех пор стало ясно, что введенные санкции наносят больший ущерб Европе, чем России", - отметил он.Орбан призвал членов правящей коалиции "сделать все возможное, чтобы Европа отменила эти санкции не позднее конца года".Венгерский премьер постоянно критикует ЕС за антироссийскую политику. Он отмечал, что против России действуют тысячи санкций, но они не пошатнули Москву, тогда как Европа потеряла уже четыре правительства и находится в глубоком экономическом и политическом кризисе. Кроме того, считает Орбан, страны Евросоюза упустили шанс на посредничество в конфликте на Украине, поскольку не смогли обеспечить выполнение Минских соглашений.После начала российской спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины Запад усилил санкционное давление на Москву: заморожены российские активы на сотни миллиардов долларов, Евросоюз принял уже семь пакетов ограничительных мер, включая эмбарго на уголь и нефть.В Кремле эти меры назвали экономической войной. Как отмечал Владимир Путин, политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, но санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. Население европейских стран уже столкнулось со значительным подорожанием продуктов, топлива и электроэнергии, а власти вынуждены вводить меры экономии из-за энергокризиса.
https://ria.ru/20220921/sanktsii-1818567454.html
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венгрия, евросоюз, европа, в мире, россия, виктор орбан, санкции в отношении россии
Венгрия, Евросоюз, Европа, В мире, Россия, Виктор Орбан, Санкции в отношении России
01:45 22.09.2022 (обновлено: 02:06 22.09.2022)
 
Премьер Венгрии объяснил, в чем польза для ЕС от снятия санкций с России

Премьер Венгрии Орбан заявил, что без санкций экономика Европы могла бы восстановиться

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в медиабанкПремьер-министр Венгрии Виктор Орбан
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан - РИА Новости, 1920, 22.09.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Архивное фото
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БУДАПЕШТ, 22 сен - РИА Новости. Если снять с России санкции, в Европе сразу снизятся цены и инфляция, а ее экономика получит шанс восстановиться и избежать рецессии, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.
"Если бы санкции сняли, цены сразу упали бы вдвое, инфляция тоже снизилась бы. Без санкций экономика Европы восстановилась бы и могла бы избежать надвигающейся рецессии", - приводит слова Орбана на совещании правящей коалиции партий Фидес и Христианско-демократической народной партии газета Magyar Nemzet.
Венгерский премьер вновь подчеркнул, что причиной экономических проблем, энергетического кризиса и инфляции являются санкции. "Когда в Брюсселе в начале лета вводились эти санкции, евробюрократы этого не обещали. Они обещали, что санкции ударят по России, а не по европейцам. С тех пор стало ясно, что введенные санкции наносят больший ущерб Европе, чем России", - отметил он.
Орбан призвал членов правящей коалиции "сделать все возможное, чтобы Европа отменила эти санкции не позднее конца года".
Вид на район Буда в Будапеште - РИА Новости, 1920, 21.09.2022
Вчера, 23:09
Большинство венгров считают, что санкции больше вредят Европе, чем России
Венгерский премьер постоянно критикует ЕС за антироссийскую политику. Он отмечал, что против России действуют тысячи санкций, но они не пошатнули Москву, тогда как Европа потеряла уже четыре правительства и находится в глубоком экономическом и политическом кризисе. Кроме того, считает Орбан, страны Евросоюза упустили шанс на посредничество в конфликте на Украине, поскольку не смогли обеспечить выполнение Минских соглашений.
После начала российской спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины Запад усилил санкционное давление на Москву: заморожены российские активы на сотни миллиардов долларов, Евросоюз принял уже семь пакетов ограничительных мер, включая эмбарго на уголь и нефть.
В Кремле эти меры назвали экономической войной. Как отмечал Владимир Путин, политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, но санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. Население европейских стран уже столкнулось со значительным подорожанием продуктов, топлива и электроэнергии, а власти вынуждены вводить меры экономии из-за энергокризиса.
Флаги с символикой Евросоюза - РИА Новости, 1920, 21.09.2022
Вчера, 12:25
Европа больше пострадала от санкций, чем Россия, считают в МИД Венгрии
 
ВенгрияЕвросоюзЕвропаВ миреРоссияВиктор ОрбанСанкции в отношении России
 
 
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