https://ria.ru/20220922/resheniya-1818762169.html

В ЕС заявили о единогласном принятии всех решений, включая введение санкций

В ЕС заявили о единогласном принятии всех решений, включая введение санкций - РИА Новости, 22.09.2022

В ЕС заявили о единогласном принятии всех решений, включая введение санкций

Все решения Евросоюза по внешнеполитическим вопросам, к которым относится и введение санкций, принимаются единогласно до тех пор, пока соответствующий порядок... РИА Новости, 22.09.2022

2022-09-22T18:24

2022-09-22T18:24

2022-09-22T18:24

жозеп боррель

евросоюз

европарламент

в мире

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БРЮССЕЛЬ, 22 сен – РИА Новости. Все решения Евросоюза по внешнеполитическим вопросам, к которым относится и введение санкций, принимаются единогласно до тех пор, пока соответствующий порядок не будет изменен единогласным решением всех стран-членов Евросоюза, сообщил РИА Новости официальный представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано.Во вторник состоялось заседание Совета ЕС по общим делам, на котором обсуждался вопрос изменения механизма принятия решений в ЕС с единогласного на голосование большинством, что должно лишить государства-члены союза возможности использовать право вето, в том числе, в вопросах введения и отмены санкций. Министр по делам ЕС Чехии Микулаш Бек, председательствовавший на заседании, заявил на итоговой пресс-конференции, что не испытывает оптимизма в отношении быстрого прогресса в вопросе отказа от единогласного принятия важных решений в ЕС в пользу голосования большинством.Ранее глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель выступил за принятие решений простым большинством по внешнеполитическим вопросам. Он пояснял, в частности, что вступление новых стран в ЕС потребует отказа от принципа единогласного принятия решений. По его словам, конфликт на Украине показал, что Евросоюз должен принимать "стратегические решения" в режиме реального времени. Он считает "безрассудным" работать по-старому, так как то, что не удавалось согласовать 27 членам, будет невозможно сделать, когда число стран ЕС достигнет 30 или более.Европарламент также поддержал идею перехода к голосованию большинством голосов по вопросам, связанным с внешней политикой.

https://ria.ru/20220922/sanktsii-1818726219.html

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жозеп боррель, евросоюз, европарламент, в мире