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За четыре года в Иванове отремонтируют 135 километров городских дорог - РИА Новости, 22.09.2022
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За четыре года в Иванове отремонтируют 135 километров городских дорог
За четыре года в Иванове отремонтируют 135 километров городских дорог - РИА Новости, 22.09.2022
За четыре года в Иванове отремонтируют 135 километров городских дорог
В Иванове за четыре года, включая текущий, в нормативное состояние приведут 271 дорогу общей протяженностью 135 километров, сообщил РИА Новости представитель... РИА Новости, 22.09.2022
2022-09-22T12:50
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ивановская область
станислав воскресенский
ивановская область
иваново
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ИВАНОВО, 22 сен – РИА Новости. В Иванове за четыре года, включая текущий, в нормативное состояние приведут 271 дорогу общей протяженностью 135 километров, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы правительства Ивановской области.По его словам, в настоящее время на 20 объектах идет приемка выполненных работ, ремонт еще 50 улиц выполнен на 90-95 процентов. Каждый объект, включенный в национальный проект "Безопасные качественные дороги", обязательно проходит общественную приемку с жителями, представителями ТОСов, руководителями и сотрудниками учреждений соцсферы и предприятий.Накануне губернатор Ивановской области Станислав Воскресенский вместе с жителями проинспектировал итоги дорожных работ на улице Владимирской в Иванове.
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станислав воскресенский, ивановская область, иваново, общество
Ивановская область, Станислав Воскресенский, Ивановская область, Иваново, Общество
12:50 22.09.2022
 

За четыре года в Иванове отремонтируют 135 километров городских дорог

© РИА Новости / Илья Наймушин / Перейти в медиабанкУкладка асфальтового покрытия
Укладка асфальтового покрытия - РИА Новости, 1920, 22.09.2022
© РИА Новости / Илья Наймушин
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ИВАНОВО, 22 сен – РИА Новости. В Иванове за четыре года, включая текущий, в нормативное состояние приведут 271 дорогу общей протяженностью 135 километров, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы правительства Ивановской области.
"В этом году в Иванове идет ремонт на 113 участках улично-дорожной сети общей протяженностью порядка 42 километров, в том числе десять объектов - улицы общегородского и районного значения; 45 объектов - улицы в жилой застройке; 52 объекта - улицы частного сектора; шесть объектов - дороги к промышленным предприятиям", - сказал собеседник агентства.
По его словам, в настоящее время на 20 объектах идет приемка выполненных работ, ремонт еще 50 улиц выполнен на 90-95 процентов. Каждый объект, включенный в национальный проект "Безопасные качественные дороги", обязательно проходит общественную приемку с жителями, представителями ТОСов, руководителями и сотрудниками учреждений соцсферы и предприятий.
Накануне губернатор Ивановской области Станислав Воскресенский вместе с жителями проинспектировал итоги дорожных работ на улице Владимирской в Иванове.
"Мы к дорогам частного сектора подошли впервые за многие десятилетия в прошлом году. В этом году рекордное количество улиц, которые мы делаем в городе Иваново, – 113 улиц общей протяженностью 42 километра. А всего за четыре года сделаем в Иванове 271 объект общей протяженностью 135 километров, включая текущий год", - процитировали в пресс-службе Станислава Воскресенского.
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