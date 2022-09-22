https://ria.ru/20220922/remont-1818651545.html

За четыре года в Иванове отремонтируют 135 километров городских дорог

За четыре года в Иванове отремонтируют 135 километров городских дорог - РИА Новости, 22.09.2022

За четыре года в Иванове отремонтируют 135 километров городских дорог

В Иванове за четыре года, включая текущий, в нормативное состояние приведут 271 дорогу общей протяженностью 135 километров, сообщил РИА Новости представитель... РИА Новости, 22.09.2022

2022-09-22T12:50

2022-09-22T12:50

2022-09-22T12:50

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ивановская область

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ИВАНОВО, 22 сен – РИА Новости. В Иванове за четыре года, включая текущий, в нормативное состояние приведут 271 дорогу общей протяженностью 135 километров, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы правительства Ивановской области.По его словам, в настоящее время на 20 объектах идет приемка выполненных работ, ремонт еще 50 улиц выполнен на 90-95 процентов. Каждый объект, включенный в национальный проект "Безопасные качественные дороги", обязательно проходит общественную приемку с жителями, представителями ТОСов, руководителями и сотрудниками учреждений соцсферы и предприятий.Накануне губернатор Ивановской области Станислав Воскресенский вместе с жителями проинспектировал итоги дорожных работ на улице Владимирской в Иванове.

https://ria.ru/20220920/mediki-1818083549.html

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Алёна Пава

станислав воскресенский, ивановская область, иваново, общество