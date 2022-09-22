Рейтинг@Mail.ru
В Херсонской области начала работу горячая линия по вопросам референдума - РИА Новости, 22.09.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220922/referendum-1818778037.html
В Херсонской области начала работу горячая линия по вопросам референдума
В Херсонской области начала работу горячая линия по вопросам референдума - РИА Новости, 22.09.2022
В Херсонской области начала работу горячая линия по вопросам референдума
В Херсонской области начала работу "горячая линия" по вопросам проведения референдума по вхождению в состав России, по которой жители области могут обращаться... РИА Новости, 22.09.2022
2022-09-22T19:06
2022-09-22T19:07
специальная военная операция на украине
референдум
референдумы на освобожденных территориях
херсонская область
референдум в донбассе
россия
украина
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/14/1818077970_0:0:2926:1647_1920x0_80_0_0_cfc443e3c3a8ce1df651511770966c26.jpg
ХЕРСОН, 22 сен - РИА Новости. В Херсонской области начала работу "горячая линия" по вопросам проведения референдума по вхождению в состав России, по которой жители области могут обращаться по всем интересующим их вопросам, сообщила председатель избирательной комиссии Херсонской области Марина Захарова."Сегодня начала работу "горячая линия" по вопросу проведения референдума, люди могут обратиться и уже обращаются по телефону с интересующими их вопросами. Количество звонков увеличивается с каждым часом, уже позвонили более 200 человек", - сообщила Захарова.Референдумы по вопросу вхождения ЛНР и ДНР, а также Херсонской и Запорожской областей в состав Российской Федерации пройдут с 23 по 27 сентября.
https://ria.ru/20220922/provokatsii-1818776167.html
херсонская область
россия
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Владимир Лаврентьев
Владимир Лаврентьев
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/14/1818077970_197:0:2926:2047_1920x0_80_0_0_d3acdba52dacd68e4149305bf67f9eed.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
референдум, референдумы на освобожденных территориях, херсонская область , референдум в донбассе, россия, украина, в мире
Специальная военная операция на Украине, Референдум, Референдумы на освобожденных территориях, Херсонская область , Референдум в Донбассе, Россия, Украина, В мире
19:06 22.09.2022 (обновлено: 19:07 22.09.2022)
 
В Херсонской области начала работу горячая линия по вопросам референдума

В Херсонской области заработала горячая линия по референдуму о вхождении в состав России

© РИА Новости / Дмитрий Макеев / Перейти в медиабанкБилборд в Херсоне
Билборд в Херсоне - РИА Новости, 1920, 22.09.2022
© РИА Новости / Дмитрий Макеев
Перейти в медиабанк
Билборд в Херсоне. Архивное фото
Читать ria.ru в
ХЕРСОН, 22 сен - РИА Новости. В Херсонской области начала работу "горячая линия" по вопросам проведения референдума по вхождению в состав России, по которой жители области могут обращаться по всем интересующим их вопросам, сообщила председатель избирательной комиссии Херсонской области Марина Захарова.
"Сегодня начала работу "горячая линия" по вопросу проведения референдума, люди могут обратиться и уже обращаются по телефону с интересующими их вопросами. Количество звонков увеличивается с каждым часом, уже позвонили более 200 человек", - сообщила Захарова.
Референдумы по вопросу вхождения ЛНР и ДНР, а также Херсонской и Запорожской областей в состав Российской Федерации пройдут с 23 по 27 сентября.
Билборд на улице в Херсоне - РИА Новости, 1920, 22.09.2022
Вчера, 19:00
Власти Херсонской области ожидают провокаций от Киева во время референдума
 
Специальная военная операция на УкраинеРеферендумРеферендумы на освобожденных территорияхХерсонская областьРеферендум в ДонбассеРоссияУкраинаВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала