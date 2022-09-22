https://ria.ru/20220922/referendum-1818778037.html
В Херсонской области начала работу горячая линия по вопросам референдума
В Херсонской области начала работу горячая линия по вопросам референдума - РИА Новости, 22.09.2022
В Херсонской области начала работу горячая линия по вопросам референдума
В Херсонской области начала работу "горячая линия" по вопросам проведения референдума по вхождению в состав России, по которой жители области могут обращаться... РИА Новости, 22.09.2022
2022-09-22T19:06
2022-09-22T19:06
2022-09-22T19:07
специальная военная операция на украине
референдум
референдумы на освобожденных территориях
херсонская область
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ХЕРСОН, 22 сен - РИА Новости. В Херсонской области начала работу "горячая линия" по вопросам проведения референдума по вхождению в состав России, по которой жители области могут обращаться по всем интересующим их вопросам, сообщила председатель избирательной комиссии Херсонской области Марина Захарова."Сегодня начала работу "горячая линия" по вопросу проведения референдума, люди могут обратиться и уже обращаются по телефону с интересующими их вопросами. Количество звонков увеличивается с каждым часом, уже позвонили более 200 человек", - сообщила Захарова.Референдумы по вопросу вхождения ЛНР и ДНР, а также Херсонской и Запорожской областей в состав Российской Федерации пройдут с 23 по 27 сентября.
https://ria.ru/20220922/provokatsii-1818776167.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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19:06 22.09.2022 (обновлено: 19:07 22.09.2022)
В Херсонской области начала работу горячая линия по вопросам референдума
В Херсонской области заработала горячая линия по референдуму о вхождении в состав России