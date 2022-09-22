https://ria.ru/20220922/referendum-1818774103.html

Лавров назвал референдумы ответом на призыв Зеленского к русским уезжать

Лавров назвал референдумы ответом на призыв Зеленского к русским уезжать - РИА Новости, 22.09.2022

Лавров назвал референдумы ответом на призыв Зеленского к русским уезжать

Референдумы в Донбассе, а также Запорожской и Херсонской областях являются ответом на призыв Владимира Зеленского к русским уезжать с Украины, заявил министр... РИА Новости, 22.09.2022

2022-09-22T18:55

2022-09-22T18:55

2022-09-22T18:55

специальная военная операция на украине

в мире

владимир зеленский

сергей лавров

украина

совет безопасности оон

россия

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

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ООН, 22 сен – РИА Новости. Референдумы в Донбассе, а также Запорожской и Херсонской областях являются ответом на призыв Владимира Зеленского к русским уезжать с Украины, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров."Апофеозом стало интервью господина Зеленского 5 августа прошлого года, который посоветовал всем, кто чувствует себя русским, ради блага их детей, их внуков убираться в Россию", - сказал министр, выступая на заседании Совбеза ООН по Украине."Мне кажется, что те решения, которые сейчас приняли жители целого ряда областей Украины о проведении референдумов, – это ответ на его пожелание", - добавил Лавров.

https://ria.ru/20220922/mobilizatsiya-1818549823.html

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Кирилл Волков

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