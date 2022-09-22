https://ria.ru/20220922/referendum-1818774103.html
Лавров назвал референдумы ответом на призыв Зеленского к русским уезжать
Лавров назвал референдумы ответом на призыв Зеленского к русским уезжать - РИА Новости, 22.09.2022
Лавров назвал референдумы ответом на призыв Зеленского к русским уезжать
Референдумы в Донбассе, а также Запорожской и Херсонской областях являются ответом на призыв Владимира Зеленского к русским уезжать с Украины, заявил министр... РИА Новости, 22.09.2022
2022-09-22T18:55
2022-09-22T18:55
2022-09-22T18:55
специальная военная операция на украине
в мире
владимир зеленский
сергей лавров
украина
совет безопасности оон
россия
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
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ООН, 22 сен – РИА Новости. Референдумы в Донбассе, а также Запорожской и Херсонской областях являются ответом на призыв Владимира Зеленского к русским уезжать с Украины, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров."Апофеозом стало интервью господина Зеленского 5 августа прошлого года, который посоветовал всем, кто чувствует себя русским, ради блага их детей, их внуков убираться в Россию", - сказал министр, выступая на заседании Совбеза ООН по Украине."Мне кажется, что те решения, которые сейчас приняли жители целого ряда областей Украины о проведении референдумов, – это ответ на его пожелание", - добавил Лавров.
https://ria.ru/20220922/mobilizatsiya-1818549823.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Лавров назвал референдумы ответом на призыв Зеленского к русским уезжать
Лавров назвал референдумы ответом на призыв Зеленского к русским уезжать с Украины