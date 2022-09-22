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Лавров назвал референдумы ответом на призыв Зеленского к русским уезжать - РИА Новости, 22.09.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220922/referendum-1818774103.html
Лавров назвал референдумы ответом на призыв Зеленского к русским уезжать
Лавров назвал референдумы ответом на призыв Зеленского к русским уезжать - РИА Новости, 22.09.2022
Лавров назвал референдумы ответом на призыв Зеленского к русским уезжать
Референдумы в Донбассе, а также Запорожской и Херсонской областях являются ответом на призыв Владимира Зеленского к русским уезжать с Украины, заявил министр... РИА Новости, 22.09.2022
2022-09-22T18:55
2022-09-22T18:55
специальная военная операция на украине
в мире
владимир зеленский
сергей лавров
украина
совет безопасности оон
россия
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
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ООН, 22 сен – РИА Новости. Референдумы в Донбассе, а также Запорожской и Херсонской областях являются ответом на призыв Владимира Зеленского к русским уезжать с Украины, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров."Апофеозом стало интервью господина Зеленского 5 августа прошлого года, который посоветовал всем, кто чувствует себя русским, ради блага их детей, их внуков убираться в Россию", - сказал министр, выступая на заседании Совбеза ООН по Украине."Мне кажется, что те решения, которые сейчас приняли жители целого ряда областей Украины о проведении референдумов, – это ответ на его пожелание", - добавил Лавров.
https://ria.ru/20220922/mobilizatsiya-1818549823.html
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в мире, владимир зеленский, сергей лавров, украина, совет безопасности оон, россия, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), референдум в донбассе, референдумы на освобожденных территориях, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, В мире, Владимир Зеленский, Сергей Лавров, Украина, Совет Безопасности ООН, Россия, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ), Референдум в Донбассе, Референдумы на освобожденных территориях, Ситуация в ДНР и ЛНР
18:55 22.09.2022
 
Лавров назвал референдумы ответом на призыв Зеленского к русским уезжать

Лавров назвал референдумы ответом на призыв Зеленского к русским уезжать с Украины

© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в медиабанкВолонтеры раздают информационные материалы в рамках подготовки к референдуму о присоединении к России ЛНР на улицах Луганска
Волонтеры раздают информационные материалы в рамках подготовки к референдуму о присоединении к России ЛНР на улицах Луганска - РИА Новости, 1920, 22.09.2022
© РИА Новости / Валерий Мельников
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Волонтеры раздают информационные материалы в рамках подготовки к референдуму о присоединении к России ЛНР на улицах Луганска
Читать ria.ru в
ООН, 22 сен – РИА Новости. Референдумы в Донбассе, а также Запорожской и Херсонской областях являются ответом на призыв Владимира Зеленского к русским уезжать с Украины, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.
"Апофеозом стало интервью господина Зеленского 5 августа прошлого года, который посоветовал всем, кто чувствует себя русским, ради блага их детей, их внуков убираться в Россию", - сказал министр, выступая на заседании Совбеза ООН по Украине.
"Мне кажется, что те решения, которые сейчас приняли жители целого ряда областей Украины о проведении референдумов, – это ответ на его пожелание", - добавил Лавров.
В России объявлена частичная мобилизация - РИА Новости, 1920, 22.09.2022
Вчера, 08:00Специальная военная операция на Украине
Россия мобилизуется: вернуть и восстановить
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреВладимир ЗеленскийСергей ЛавровУкраинаСовет Безопасности ООНРоссияМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)Референдум в ДонбассеРеферендумы на освобожденных территорияхСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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