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ВЦИОМ выяснил мнение находящихся в России жителей ДНР и ЛНР о референдуме - РИА Новости, 22.09.2022
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ВЦИОМ выяснил мнение находящихся в России жителей ДНР и ЛНР о референдуме
ВЦИОМ выяснил мнение находящихся в России жителей ДНР и ЛНР о референдуме - РИА Новости, 22.09.2022
ВЦИОМ выяснил мнение находящихся в России жителей ДНР и ЛНР о референдуме
Большинство (95%) жителей ДНР и ЛНР, которые сейчас находятся в России, хотели бы, чтобы их республики вошли в состав РФ, свидетельствуют результаты опроса... РИА Новости, 22.09.2022
2022-09-22T12:19
2022-09-22T12:19
референдум в донбассе
россия
вциом
общество
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МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. Большинство (95%) жителей ДНР и ЛНР, которые сейчас находятся в России, хотели бы, чтобы их республики вошли в состав РФ, свидетельствуют результаты опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).Большинство жителей ДНР и ЛНР, которые сейчас находятся в России, хотели бы, чтобы их республика вошла в состав России - так сказали 95% опрошенных. Еще 3% за то, чтобы их республика была самостоятельным государством. Затруднились с ответом 2% респондентов. За то, чтобы их республика осталась в составе Украины, никто не проголосовал (0%).Телефонный опрос проведен по заказу Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ) 20 сентября среди 537 жителей ЛНР и ДНР от 18 лет, которые сейчас находятся на территории Российской Федерации (в т.ч. в пунктах временного размещения). Метод опроса - телефонное интервью по базам телефонных номеров.
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референдум в донбассе, россия, вциом, общество
Референдум в Донбассе, Россия, ВЦИОМ, Общество
12:19 22.09.2022
 
ВЦИОМ выяснил мнение находящихся в России жителей ДНР и ЛНР о референдуме

ВЦИОМ: почти все находящиеся в России жители Донбасса хотели бы присоединения республик

© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в медиабанкПункт временного размещения эвакуированных жителей ЛНР и ДНР на хуторе Ленина в Ростовской области
Пункт временного размещения эвакуированных жителей ЛНР и ДНР на хуторе Ленина в Ростовской области - РИА Новости, 1920, 22.09.2022
© РИА Новости / Максим Богодвид
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Пункт временного размещения эвакуированных жителей ЛНР и ДНР на хуторе Ленина в Ростовской области. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. Большинство (95%) жителей ДНР и ЛНР, которые сейчас находятся в России, хотели бы, чтобы их республики вошли в состав РФ, свидетельствуют результаты опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).
Большинство жителей ДНР и ЛНР, которые сейчас находятся в России, хотели бы, чтобы их республика вошла в состав России - так сказали 95% опрошенных. Еще 3% за то, чтобы их республика была самостоятельным государством. Затруднились с ответом 2% респондентов. За то, чтобы их республика осталась в составе Украины, никто не проголосовал (0%).
Телефонный опрос проведен по заказу Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ) 20 сентября среди 537 жителей ЛНР и ДНР от 18 лет, которые сейчас находятся на территории Российской Федерации (в т.ч. в пунктах временного размещения). Метод опроса - телефонное интервью по базам телефонных номеров.
Жители станицы Луганской с флагом России - РИА Новости, 1920, 19.09.2022
19 сентября, 20:05
"Нам нужна безопасность". Донбасс попросился в Россию
 
Референдум в ДонбассеРоссияВЦИОМОбщество
 
 
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