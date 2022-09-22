https://ria.ru/20220922/referendum-1818639955.html

ВЦИОМ выяснил мнение находящихся в России жителей ДНР и ЛНР о референдуме

ВЦИОМ выяснил мнение находящихся в России жителей ДНР и ЛНР о референдуме - РИА Новости, 22.09.2022

ВЦИОМ выяснил мнение находящихся в России жителей ДНР и ЛНР о референдуме

Большинство (95%) жителей ДНР и ЛНР, которые сейчас находятся в России, хотели бы, чтобы их республики вошли в состав РФ, свидетельствуют результаты опроса... РИА Новости, 22.09.2022

2022-09-22T12:19

2022-09-22T12:19

2022-09-22T12:19

референдум в донбассе

россия

вциом

общество

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МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. Большинство (95%) жителей ДНР и ЛНР, которые сейчас находятся в России, хотели бы, чтобы их республики вошли в состав РФ, свидетельствуют результаты опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).Большинство жителей ДНР и ЛНР, которые сейчас находятся в России, хотели бы, чтобы их республика вошла в состав России - так сказали 95% опрошенных. Еще 3% за то, чтобы их республика была самостоятельным государством. Затруднились с ответом 2% респондентов. За то, чтобы их республика осталась в составе Украины, никто не проголосовал (0%).Телефонный опрос проведен по заказу Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ) 20 сентября среди 537 жителей ЛНР и ДНР от 18 лет, которые сейчас находятся на территории Российской Федерации (в т.ч. в пунктах временного размещения). Метод опроса - телефонное интервью по базам телефонных номеров.

https://ria.ru/20220919/politika-1817971803.html

россия

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2022

Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

референдум в донбассе, россия, вциом, общество