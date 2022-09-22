https://ria.ru/20220922/referendum-1818630967.html

Часть Николаевской области временно включили в состав Херсонской

Часть Николаевской области временно включили в состав Херсонской - РИА Новости, 22.09.2022

Часть Николаевской области временно включили в состав Херсонской

Освобожденная часть Николаевской области включена в состав Херсонской временно, чтобы люди имели возможность принять участие в референдуме, сообщил глава... РИА Новости, 22.09.2022

2022-09-22T11:47

2022-09-22T11:47

2022-09-22T11:47

референдум

референдум в донбассе

референдумы на освобожденных территориях

владимир сальдо

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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 сен – РИА Новости. Освобожденная часть Николаевской области включена в состав Херсонской временно, чтобы люди имели возможность принять участие в референдуме, сообщил глава администрации Херсонской области Владимир Сальдо.Ранее сообщалось, что освобожденная часть Николаевской области включена в состав Херсонской, ее жители также примут участие в предстоящем референдуме. Речь идет о приграничных Снигиревском и Александровском муниципальных округах."Для того, чтобы они не остались в стороне от референдума, чтобы люди чувствовали, что о них помнят и не забыли, мы пошли на временное изменение административного устройства, потому что мы уверены, что и Николаев в скором будущем, и Одесса присоединятся к нам", - сказал Сальдо в эфире телеканала "Россия 24".В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области, заняв такие крупные города, как Херсон, Мелитополь и Бердянск, и отрезав Украину от Азовского моря. В обоих регионах сформированы новые администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, восстанавливаются торговые и транспортные связи с Крымом. Регионы объявили о решениях провести референдумы и войти в состав России. Кроме того, спустя восемь лет разблокирован Северо-Крымский канал, вода снова поступает на полуостров.

https://ria.ru/20220922/protsedura-1818594998.html

https://ria.ru/20220922/sanktsii-1818582194.html

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Владимир Лаврентьев

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