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Часть Николаевской области временно включили в состав Херсонской - РИА Новости, 22.09.2022
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Часть Николаевской области временно включили в состав Херсонской
Часть Николаевской области временно включили в состав Херсонской - РИА Новости, 22.09.2022
Часть Николаевской области временно включили в состав Херсонской
Освобожденная часть Николаевской области включена в состав Херсонской временно, чтобы люди имели возможность принять участие в референдуме, сообщил глава... РИА Новости, 22.09.2022
2022-09-22T11:47
2022-09-22T11:47
референдум
референдум в донбассе
референдумы на освобожденных территориях
владимир сальдо
николаевская область
херсонская область
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украина
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 сен – РИА Новости. Освобожденная часть Николаевской области включена в состав Херсонской временно, чтобы люди имели возможность принять участие в референдуме, сообщил глава администрации Херсонской области Владимир Сальдо.Ранее сообщалось, что освобожденная часть Николаевской области включена в состав Херсонской, ее жители также примут участие в предстоящем референдуме. Речь идет о приграничных Снигиревском и Александровском муниципальных округах."Для того, чтобы они не остались в стороне от референдума, чтобы люди чувствовали, что о них помнят и не забыли, мы пошли на временное изменение административного устройства, потому что мы уверены, что и Николаев в скором будущем, и Одесса присоединятся к нам", - сказал Сальдо в эфире телеканала "Россия 24".В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области, заняв такие крупные города, как Херсон, Мелитополь и Бердянск, и отрезав Украину от Азовского моря. В обоих регионах сформированы новые администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, восстанавливаются торговые и транспортные связи с Крымом. Регионы объявили о решениях провести референдумы и войти в состав России. Кроме того, спустя восемь лет разблокирован Северо-Крымский канал, вода снова поступает на полуостров.
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11:47 22.09.2022
 
Часть Николаевской области временно включили в состав Херсонской

Часть Николаевской области временно включили в состав Херсонской для участия в референдуме

© РИА Новости / Иван Родионов / Перейти в медиабанкСотрудник Росгвардии патрулирует дорогу в районе Снегиревки
Сотрудник Росгвардии патрулирует дорогу в районе Снегиревки - РИА Новости, 1920, 22.09.2022
© РИА Новости / Иван Родионов
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Сотрудник Росгвардии патрулирует дорогу в районе Снегиревки. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 сен – РИА Новости. Освобожденная часть Николаевской области включена в состав Херсонской временно, чтобы люди имели возможность принять участие в референдуме, сообщил глава администрации Херсонской области Владимир Сальдо.
Ранее сообщалось, что освобожденная часть Николаевской области включена в состав Херсонской, ее жители также примут участие в предстоящем референдуме. Речь идет о приграничных Снигиревском и Александровском муниципальных округах.
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"Для того, чтобы они не остались в стороне от референдума, чтобы люди чувствовали, что о них помнят и не забыли, мы пошли на временное изменение административного устройства, потому что мы уверены, что и Николаев в скором будущем, и Одесса присоединятся к нам", - сказал Сальдо в эфире телеканала "Россия 24".
В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области, заняв такие крупные города, как Херсон, Мелитополь и Бердянск, и отрезав Украину от Азовского моря. В обоих регионах сформированы новые администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, восстанавливаются торговые и транспортные связи с Крымом. Регионы объявили о решениях провести референдумы и войти в состав России. Кроме того, спустя восемь лет разблокирован Северо-Крымский канал, вода снова поступает на полуостров.
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