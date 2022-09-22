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В Челябинской области организуют голосование для жителей ЛНР и ДНР
В Челябинской области организуют голосование для жителей ЛНР и ДНР - РИА Новости, 22.09.2022
В Челябинской области организуют голосование для жителей ЛНР и ДНР
Жители из Луганской и Донецкой Народных Республик, а также Херсонской и Запорожской областей смогут проголосовать на участках в Челябинской области, сообщила в... РИА Новости, 22.09.2022
2022-09-22T08:52
2022-09-22T08:52
2022-09-22T08:52
в мире
владимир путин
россия
челябинская область
запорожская область
цик рф
референдум в донбассе
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ЧЕЛЯБИНСК, 22 сен – РИА Новости. Жители из Луганской и Донецкой Народных Республик, а также Херсонской и Запорожской областей смогут проголосовать на участках в Челябинской области, сообщила в четверг пресс-служба правительства региона.Референдумы по вопросу вхождения ЛДНР, а также Херсонской и Запорожской областей в состав Российской Федерации пройдут с 23 по 27 сентября."Избирательная комиссия Челябинской области в рамках своих полномочий и международных договоренностей ЦИК России окажет содействие избирательным комиссиям ЛДНР, Херсонской и Запорожской областей в организации работы участков на территории области. Голосование пройдет в следующие сроки: с 23 по 26 сентября 2022 года - вне помещения для голосования, 27 сентября 2022 года – в помещении для голосования, расположенном в ДК имени Колющенко в Челябинске (ул. Доватора, 15)", - говорится в сообщении.По вопросам участия в референдуме обращаться по телефону горячей линии: 8-351-727-71-06, добавляется в сообщении.Президент России Владимир Путин в среду выступил с обращением к россиянам, посвященным ситуации в Донбассе и ходу спецоперации. Он заявил, что Россия поддержит решения референдумов в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях и объявил о частичной мобилизации в РФ, назвав это решением, которое в полной мере адекватно нынешним угрозам.
https://ria.ru/20220922/donbass-1818590458.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, владимир путин, россия, челябинская область, запорожская область, цик рф, референдум в донбассе
В мире, Владимир Путин, Россия, Челябинская область, Запорожская область, ЦИК РФ, Референдум в Донбассе
В Челябинской области организуют голосование для жителей ЛНР и ДНР
Жители ДНР и ЛНР смогут принять участие в референдуме в Челябинской области