https://ria.ru/20220922/raketa-1818603912.html

Генеральный конструктор сравнил ракету "Сармат" с "Сатаной"

Генеральный конструктор сравнил ракету "Сармат" с "Сатаной" - РИА Новости, 22.09.2022

Генеральный конструктор сравнил ракету "Сармат" с "Сатаной"

Генеральный директор, генеральный конструктор ГРЦ Макеева академик РАН Владимир Дегтярь в интервью РИА Новости сравнил новую российскую межконтинентальную... РИА Новости, 22.09.2022

2022-09-22T10:07

2022-09-22T10:07

2022-09-22T10:08

новое оружие россии

россия

безопасность

сармат (ракета)

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МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. Генеральный директор, генеральный конструктор ГРЦ Макеева академик РАН Владимир Дегтярь в интервью РИА Новости сравнил новую российскую межконтинентальную баллистическую ракету "Сармат" с ее предшественницей и назвал "Сатаной" в квадрате"."После завершения испытаний и принятия на вооружение "Сармат" заменит ракетный комплекс "Воевода", который в классификации НАТО неслучайно носит название "Сатана" и присутствие которого в сухопутной компоненте ядерной триады очень беспокоит НАТО. Эксперты НАТО уже назвали "Сармат" "Сатаной-2" — я бы назвал его "Сатана" в квадрате", - сказал Дегтярь.Он назвал "Сармат" своевременной заменой "Сатаны", которая существенно повысит боевой потенциал Вооруженных Сил России и надежно обеспечит безопасность страны от внешних угроз.По словам генконструктора, в сложных геополитических условиях "Сармат" будет надежным щитом РФ, главным фактором ядерного сдерживания, гарантией сохранения мира и поводом для возобновления реальных переговоров по сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ)."Вся история "партнерских отношений" с нашими вероятными противниками во всех сферах: политической, экономической и военной - неизменно показывает, что настоящие переговоры, дающие реальный практический результат, начинаются только тогда, когда достигнут паритет в обсуждаемом вопросе или Россия имеет преимущество", - отметил Дегтярь.Ракетный комплекс "Воевода" с тяжелой ракетой РС-20В, как его называют на Западе — "Сатана", был поставлен на боевое дежурство в конце 80-х. На сегодняшний день МБР РС-20В остается самой мощной из всех российских МБР и, несмотря на свой солидный ракетный "возраст", по-прежнему является эффективной в условиях развертывания эшелонированной системы противоракетной обороны, отмечали опрошенные РИА Новости эксперты. "Сармат" идет на замену "Воеводе".

https://ria.ru/20220920/kornet-1818016730.html

https://ria.ru/20220831/bmpt-1813306805.html

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

россия, безопасность, сармат (ракета)