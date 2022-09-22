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Самарский губернатор поздравил коллектив РКЦ "Прогресс" с запуском "Союза" - РИА Новости, 22.09.2022
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Самарский губернатор поздравил коллектив РКЦ "Прогресс" с запуском "Союза"
Самарский губернатор поздравил коллектив РКЦ "Прогресс" с запуском "Союза" - РИА Новости, 22.09.2022
Самарский губернатор поздравил коллектив РКЦ "Прогресс" с запуском "Союза"
Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров поздравил коллектив самарского предприятия РКЦ "Прогресс" с успешным запуском ракеты-носителя "Союз-2.1" с... РИА Новости, 22.09.2022
2022-09-22T08:31
2022-09-22T08:31
космос - риа наука
дмитрий азаров
юрий борисов (роскосмос)
олег кононенко
самарская область
байконур (город)
россия
ркк "энергия"
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САМАРА, 22 сен - РИА Новости. Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров поздравил коллектив самарского предприятия РКЦ "Прогресс" с успешным запуском ракеты-носителя "Союз-2.1" с Байконура, сообщила пресс-служба правительства региона.Ракета "Союз-2.1а" 21 сентября вывела корабль с двумя россиянами и американцем на орбиту. Всего их миссия на станции должна продлиться 188 суток. Корабль "Союз МС-22" получил имя собственное "К.Э. Циолковский" в честь легендарного русского и советского мыслителя и ученого, пионера космонавтики, 165-летие со дня рождения которого отмечается в этом году.По информации пресс-службы, за стартом ракеты-носителя, изготовленной на РКЦ "Прогресс", вместе с гендиректором "Роскосмоса" Юрием Борисовым, членами государственной комиссии, сотрудниками и гендиректором самарского предприятия Дмитрием Барановым наблюдал губернатор Самарской области Дмитрий Азаров."Уважаемые ракетостроители, разработчики, все участники подготовки и успешного запуска, поздравляю вас с этим важным событием. Отдельно хочу поздравить наших земляков – представителей РКЦ "Прогресс", Байконурского филиала РКЦ "Прогресс" с очередным успешным стартом", - цитирует Азарова пресс-служба.Губернатор отметил вклад работников самарских предприятий - РКЦ "Прогресс", "Кузнецова" и "Тяжмаша". "Благодаря трудовым коллективам этих славных предприятий Самарская область является мощнейшим и ведущим центром ракетостроения в нашей стране, обеспечивая лидерские позиции России в мире", - приводит слова Азарова пресс-служба.По данным пресс-службы, перед стартом Азаров вместе с Барановым и членами государственной комиссии проводил в корабль экипаж. Губернатор также встретился с коллективом Байконурского филиала РКЦ "Прогресс" и осмотрел монтажно-испытательный комплекс ракет "Союз-2". Кроме того, Азаров встретился с командиром дублирующего экипажа, командиром отряда космонавтов Олегом Кононенко, которого многое связывает с Самарской областью. Губернатор также вручил награды самарцам - специалистам Байконурского филиала РКЦ "Прогресс", РКК "Энергия" и АО "ЦЭНКИ".Азаров подчеркнул, что жители Самарской области "гордятся своей космической историей, ощущают свою причастность и гордятся успехами РКЦ "Прогресс". "Все самарцы вами гордятся – вне зависимости от того, из Самарской области вы или с Байконура. Когда я приезжаю в самые отдаленные уголки нашей области, меня спрашивают: как там РКЦ "Прогресс", как там наш космос. Это осознание своей причастности к великой космической истории нашей страны живет в сердцах жителей Самарской области, и это поддерживается вашими успехами и достижениями", - цитирует Азарова пресс-служба.
https://ria.ru/20220907/mks-1815010098.html
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космос - риа наука, дмитрий азаров, юрий борисов (роскосмос), олег кононенко, самарская область, байконур (город), россия, ркк "энергия", роскосмос, ркц "прогресс"
Космос - РИА Наука, Дмитрий Азаров, Юрий Борисов (Роскосмос), Олег Кононенко, Самарская область, Байконур (город), Россия, РКК "Энергия", Роскосмос, РКЦ "Прогресс"
08:31 22.09.2022
 
Самарский губернатор поздравил коллектив РКЦ "Прогресс" с запуском "Союза"

Самарский губернатор Азаров поздравил коллектив РКЦ "Прогресс" с запуском ракеты "Союз"

© РИА Новости / POOL / Перейти в медиабанкЗапуск ракеты-носителя "Союз"
Запуск ракеты-носителя Союз - РИА Новости, 1920, 22.09.2022
© РИА Новости / POOL
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Запуск ракеты-носителя "Союз". Архивное фото
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САМАРА, 22 сен - РИА Новости. Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров поздравил коллектив самарского предприятия РКЦ "Прогресс" с успешным запуском ракеты-носителя "Союз-2.1" с Байконура, сообщила пресс-служба правительства региона.
Ракета "Союз-2.1а" 21 сентября вывела корабль с двумя россиянами и американцем на орбиту. Всего их миссия на станции должна продлиться 188 суток. Корабль "Союз МС-22" получил имя собственное "К.Э. Циолковский" в честь легендарного русского и советского мыслителя и ученого, пионера космонавтики, 165-летие со дня рождения которого отмечается в этом году.
По информации пресс-службы, за стартом ракеты-носителя, изготовленной на РКЦ "Прогресс", вместе с гендиректором "Роскосмоса" Юрием Борисовым, членами государственной комиссии, сотрудниками и гендиректором самарского предприятия Дмитрием Барановым наблюдал губернатор Самарской области Дмитрий Азаров.
"Уважаемые ракетостроители, разработчики, все участники подготовки и успешного запуска, поздравляю вас с этим важным событием. Отдельно хочу поздравить наших земляков – представителей РКЦ "Прогресс", Байконурского филиала РКЦ "Прогресс" с очередным успешным стартом", - цитирует Азарова пресс-служба.
Губернатор отметил вклад работников самарских предприятий - РКЦ "Прогресс", "Кузнецова" и "Тяжмаша". "Благодаря трудовым коллективам этих славных предприятий Самарская область является мощнейшим и ведущим центром ракетостроения в нашей стране, обеспечивая лидерские позиции России в мире", - приводит слова Азарова пресс-служба.
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По данным пресс-службы, перед стартом Азаров вместе с Барановым и членами государственной комиссии проводил в корабль экипаж. Губернатор также встретился с коллективом Байконурского филиала РКЦ "Прогресс" и осмотрел монтажно-испытательный комплекс ракет "Союз-2". Кроме того, Азаров встретился с командиром дублирующего экипажа, командиром отряда космонавтов Олегом Кононенко, которого многое связывает с Самарской областью. Губернатор также вручил награды самарцам - специалистам Байконурского филиала РКЦ "Прогресс", РКК "Энергия" и АО "ЦЭНКИ".
Азаров подчеркнул, что жители Самарской области "гордятся своей космической историей, ощущают свою причастность и гордятся успехами РКЦ "Прогресс". "Все самарцы вами гордятся – вне зависимости от того, из Самарской области вы или с Байконура. Когда я приезжаю в самые отдаленные уголки нашей области, меня спрашивают: как там РКЦ "Прогресс", как там наш космос. Это осознание своей причастности к великой космической истории нашей страны живет в сердцах жителей Самарской области, и это поддерживается вашими успехами и достижениями", - цитирует Азарова пресс-служба.
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