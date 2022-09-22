https://ria.ru/20220922/raketa-1818591400.html

Самарский губернатор поздравил коллектив РКЦ "Прогресс" с запуском "Союза"

Самарский губернатор поздравил коллектив РКЦ "Прогресс" с запуском "Союза" - РИА Новости, 22.09.2022

Самарский губернатор поздравил коллектив РКЦ "Прогресс" с запуском "Союза"

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров поздравил коллектив самарского предприятия РКЦ "Прогресс" с успешным запуском ракеты-носителя "Союз-2.1" с... РИА Новости, 22.09.2022

2022-09-22T08:31

2022-09-22T08:31

2022-09-22T08:31

космос - риа наука

дмитрий азаров

юрий борисов (роскосмос)

олег кононенко

самарская область

байконур (город)

россия

ркк "энергия"

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САМАРА, 22 сен - РИА Новости. Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров поздравил коллектив самарского предприятия РКЦ "Прогресс" с успешным запуском ракеты-носителя "Союз-2.1" с Байконура, сообщила пресс-служба правительства региона.Ракета "Союз-2.1а" 21 сентября вывела корабль с двумя россиянами и американцем на орбиту. Всего их миссия на станции должна продлиться 188 суток. Корабль "Союз МС-22" получил имя собственное "К.Э. Циолковский" в честь легендарного русского и советского мыслителя и ученого, пионера космонавтики, 165-летие со дня рождения которого отмечается в этом году.По информации пресс-службы, за стартом ракеты-носителя, изготовленной на РКЦ "Прогресс", вместе с гендиректором "Роскосмоса" Юрием Борисовым, членами государственной комиссии, сотрудниками и гендиректором самарского предприятия Дмитрием Барановым наблюдал губернатор Самарской области Дмитрий Азаров."Уважаемые ракетостроители, разработчики, все участники подготовки и успешного запуска, поздравляю вас с этим важным событием. Отдельно хочу поздравить наших земляков – представителей РКЦ "Прогресс", Байконурского филиала РКЦ "Прогресс" с очередным успешным стартом", - цитирует Азарова пресс-служба.Губернатор отметил вклад работников самарских предприятий - РКЦ "Прогресс", "Кузнецова" и "Тяжмаша". "Благодаря трудовым коллективам этих славных предприятий Самарская область является мощнейшим и ведущим центром ракетостроения в нашей стране, обеспечивая лидерские позиции России в мире", - приводит слова Азарова пресс-служба.По данным пресс-службы, перед стартом Азаров вместе с Барановым и членами государственной комиссии проводил в корабль экипаж. Губернатор также встретился с коллективом Байконурского филиала РКЦ "Прогресс" и осмотрел монтажно-испытательный комплекс ракет "Союз-2". Кроме того, Азаров встретился с командиром дублирующего экипажа, командиром отряда космонавтов Олегом Кононенко, которого многое связывает с Самарской областью. Губернатор также вручил награды самарцам - специалистам Байконурского филиала РКЦ "Прогресс", РКК "Энергия" и АО "ЦЭНКИ".Азаров подчеркнул, что жители Самарской области "гордятся своей космической историей, ощущают свою причастность и гордятся успехами РКЦ "Прогресс". "Все самарцы вами гордятся – вне зависимости от того, из Самарской области вы или с Байконура. Когда я приезжаю в самые отдаленные уголки нашей области, меня спрашивают: как там РКЦ "Прогресс", как там наш космос. Это осознание своей причастности к великой космической истории нашей страны живет в сердцах жителей Самарской области, и это поддерживается вашими успехами и достижениями", - цитирует Азарова пресс-служба.

https://ria.ru/20220907/mks-1815010098.html

https://ria.ru/20220921/mks-1818565458.html

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Варвара Скокшина

космос - риа наука, дмитрий азаров, юрий борисов (роскосмос), олег кононенко, самарская область, байконур (город), россия, ркк "энергия", роскосмос, ркц "прогресс"