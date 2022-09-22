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За призванными по частичной мобилизации россиянами сохранят рабочие места
За призванными по частичной мобилизации россиянами сохранят рабочие места - РИА Новости, 23.09.2022
За призванными по частичной мобилизации россиянами сохранят рабочие места
Правительство России утвердило постановление о сохранении рабочих мест за гражданами, попавшими под мобилизацию. РИА Новости, 23.09.2022
2022-09-22T20:37
2022-09-22T20:37
2022-09-23T02:20
частичная мобилизация в россии
правительство рф
россия
михаил мишустин
общество
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МОСКВА, 22 сен — РИА Новости. Правительство России утвердило постановление о сохранении рабочих мест за гражданами, попавшими под мобилизацию.Постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин. Как следует из документа, мобилизованные смогут сохранить трудовой договор и вернуться к работе. Соответствующие изменения внесли правила регулирования трудовых отношений в 2022 и 2023 годах.Трудовые договоры с мобилизованными приостановят, но не расторгнут. Решение касается правоотношений, возникших с 21 сентября.Накануне президент России Владимир Путин объявил частичную мобилизацию. В российские Вооруженные силы призовут в общей сложности 300 тысяч резервистов.
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частичная мобилизация в россии, правительство рф, россия, михаил мишустин, общество
Частичная мобилизация в России, Правительство РФ, Россия, Михаил Мишустин, Общество
20:37 22.09.2022 (обновлено: 02:20 23.09.2022)
За призванными по частичной мобилизации россиянами сохранят рабочие места
Правительство утвердило постановление о трудовых гарантиях для частично мобилизованных