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За призванными по частичной мобилизации россиянами сохранят рабочие места

За призванными по частичной мобилизации россиянами сохранят рабочие места - РИА Новости, 23.09.2022

За призванными по частичной мобилизации россиянами сохранят рабочие места

Правительство России утвердило постановление о сохранении рабочих мест за гражданами, попавшими под мобилизацию. РИА Новости, 23.09.2022

2022-09-22T20:37

2022-09-22T20:37

2022-09-23T02:20

частичная мобилизация в россии

правительство рф

россия

михаил мишустин

общество

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МОСКВА, 22 сен — РИА Новости. Правительство России утвердило постановление о сохранении рабочих мест за гражданами, попавшими под мобилизацию.Постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин. Как следует из документа, мобилизованные смогут сохранить трудовой договор и вернуться к работе. Соответствующие изменения внесли правила регулирования трудовых отношений в 2022 и 2023 годах.Трудовые договоры с мобилизованными приостановят, но не расторгнут. Решение касается правоотношений, возникших с 21 сентября.Накануне президент России Владимир Путин объявил частичную мобилизацию. В российские Вооруженные силы призовут в общей сложности 300 тысяч резервистов.

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частичная мобилизация в россии, правительство рф, россия, михаил мишустин, общество