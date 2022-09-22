https://ria.ru/20220922/putin-1818814844.html
Путин обсудил с наследным принцем Саудовской Аравии взаимодействие в ШОС
Путин обсудил с наследным принцем Саудовской Аравии взаимодействие в ШОС - РИА Новости, 22.09.2022
Путин обсудил с наследным принцем Саудовской Аравии взаимодействие в ШОС
Президент России Владимир Путин обсудил с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом Бен Сальманом Аль Саудом взаимодействие в Шанхайской организации... РИА Новости, 22.09.2022
2022-09-22T23:13
2022-09-22T23:13
2022-09-22T23:31
шос
саудовская аравия
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владимир путин
мухаммед бен сальман
в мире
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МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин обсудил с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом Бен Сальманом Аль Саудом взаимодействие в Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), сообщает пресс-служба Кремля."Обсуждена тематика взаимодействия в Шанхайской организации сотрудничества в свете принятого на недавнем саммите в Самарканде решения о предоставлении Саудовской Аравии статуса партнера по диалогу. Мухаммед Бен Сальман отметил возрастающую роль ШОС в международных делах, выразил готовность Королевства активно участвовать в его деятельности", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20220918/shos-1817668450.html
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шос, саудовская аравия, россия, владимир путин, мухаммед бен сальман, в мире
ШОС, Саудовская Аравия, Россия, Владимир Путин, Мухаммед бен Сальман, В мире
23:13 22.09.2022 (обновлено: 23:31 22.09.2022)
Путин обсудил с наследным принцем Саудовской Аравии взаимодействие в ШОС
Путин обсудил с наследным принцем Саудовской Аравии бен Сальманом взаимодействие в ШОС