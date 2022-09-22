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Путин обсудил с наследным принцем Саудовской Аравии взаимодействие в ШОС - РИА Новости, 22.09.2022
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Путин обсудил с наследным принцем Саудовской Аравии взаимодействие в ШОС
Путин обсудил с наследным принцем Саудовской Аравии взаимодействие в ШОС - РИА Новости, 22.09.2022
Путин обсудил с наследным принцем Саудовской Аравии взаимодействие в ШОС
Президент России Владимир Путин обсудил с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом Бен Сальманом Аль Саудом взаимодействие в Шанхайской организации... РИА Новости, 22.09.2022
2022-09-22T23:13
2022-09-22T23:31
шос
саудовская аравия
россия
владимир путин
мухаммед бен сальман
в мире
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МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин обсудил с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом Бен Сальманом Аль Саудом взаимодействие в Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), сообщает пресс-служба Кремля."Обсуждена тематика взаимодействия в Шанхайской организации сотрудничества в свете принятого на недавнем саммите в Самарканде решения о предоставлении Саудовской Аравии статуса партнера по диалогу. Мухаммед Бен Сальман отметил возрастающую роль ШОС в международных делах, выразил готовность Королевства активно участвовать в его деятельности", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20220918/shos-1817668450.html
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шос, саудовская аравия, россия, владимир путин, мухаммед бен сальман, в мире
ШОС, Саудовская Аравия, Россия, Владимир Путин, Мухаммед бен Сальман, В мире
23:13 22.09.2022 (обновлено: 23:31 22.09.2022)
 
Путин обсудил с наследным принцем Саудовской Аравии взаимодействие в ШОС

Путин обсудил с наследным принцем Саудовской Аравии бен Сальманом взаимодействие в ШОС

© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин и наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед ибн Салман Аль Сауд
Президент России Владимир Путин и наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед ибн Салман Аль Сауд - РИА Новости, 1920, 22.09.2022
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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Президент России Владимир Путин и наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед ибн Салман Аль Сауд. Архивное фото
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МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин обсудил с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом Бен Сальманом Аль Саудом взаимодействие в Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), сообщает пресс-служба Кремля.
"Обсуждена тематика взаимодействия в Шанхайской организации сотрудничества в свете принятого на недавнем саммите в Самарканде решения о предоставлении Саудовской Аравии статуса партнера по диалогу. Мухаммед Бен Сальман отметил возрастающую роль ШОС в международных делах, выразил готовность Королевства активно участвовать в его деятельности", - говорится в сообщении.
Участники заседания Совета министров иностранных дел государств-членов ШОС в Ташкенте - РИА Новости, 1920, 18.09.2022
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ШОССаудовская АравияРоссияВладимир ПутинМухаммед бен СальманВ мире
 
 
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