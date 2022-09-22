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Путин проведет несколько международных телефонных разговоров - РИА Новости, 22.09.2022
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Путин проведет несколько международных телефонных разговоров
Путин проведет несколько международных телефонных разговоров - РИА Новости, 22.09.2022
Путин проведет несколько международных телефонных разговоров
Президент России Владимир Путин в четверг проведет пару международных телефонных разговоров, встретится с генеральным директором ДОМ.РФ Виталием Мутко, заявил... РИА Новости, 22.09.2022
2022-09-22T13:14
2022-09-22T13:14
политика
владимир путин
виталий мутко
россия
дмитрий песков
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МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в четверг проведет пару международных телефонных разговоров, встретится с генеральным директором ДОМ.РФ Виталием Мутко, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков."Несколько разговоров сегодня на повестке дня: мы уже дали сообщение по телефонному разговору с (президентом Туркмении Сердаром) Бердымухамедовым. Путин поздравил его с днем рождения, конечно, двусторонние отношения обсудили. Еще будет пара телефонных разговоров, будем вас соответствующим образом информировать", - сказал Песков журналистам.По его словам, во второй половине дня Путин проведет несколько рабочих встреч, в том числе с Мутко."Открытой (встречей) будет совещание с Мутко, гендиректором "ДОМ.РФ". Значение трудно переоценить- это головная организация обеспечения жилищного строительства, развитие этой отрасли, об этом Мутко и будет докладывать главе государства", - отметил Песков.
https://ria.ru/20220922/vologda-1818613385.html
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политика, владимир путин, виталий мутко, россия, дмитрий песков
Политика, Владимир Путин, Виталий Мутко, Россия, Дмитрий Песков
13:14 22.09.2022
 
Путин проведет несколько международных телефонных разговоров

Путин проведет международные телефонные разговоры и встретится с главой ДОМ.РФ Мутко

© РИА Новости / POOLПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 22.09.2022
© РИА Новости / POOL
Президент России Владимир Путин. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в четверг проведет пару международных телефонных разговоров, встретится с генеральным директором ДОМ.РФ Виталием Мутко, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
"Несколько разговоров сегодня на повестке дня: мы уже дали сообщение по телефонному разговору с (президентом Туркмении Сердаром) Бердымухамедовым. Путин поздравил его с днем рождения, конечно, двусторонние отношения обсудили. Еще будет пара телефонных разговоров, будем вас соответствующим образом информировать", - сказал Песков журналистам.
Вологодский Кремль - РИА Новости, 1920, 22.09.2022
Вчера, 10:49
Путин поздравил жителей Вологодской области с 85-летием ее образования
По его словам, во второй половине дня Путин проведет несколько рабочих встреч, в том числе с Мутко.
"Открытой (встречей) будет совещание с Мутко, гендиректором "ДОМ.РФ". Значение трудно переоценить- это головная организация обеспечения жилищного строительства, развитие этой отрасли, об этом Мутко и будет докладывать главе государства", - отметил Песков.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 22.09.2022
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