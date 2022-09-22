https://ria.ru/20220922/putin-1818659253.html

Путин проведет несколько международных телефонных разговоров

Путин проведет несколько международных телефонных разговоров - РИА Новости, 22.09.2022

Путин проведет несколько международных телефонных разговоров

Президент России Владимир Путин в четверг проведет пару международных телефонных разговоров, встретится с генеральным директором ДОМ.РФ Виталием Мутко, заявил... РИА Новости, 22.09.2022

2022-09-22T13:14

2022-09-22T13:14

2022-09-22T13:14

политика

владимир путин

виталий мутко

россия

дмитрий песков

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МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в четверг проведет пару международных телефонных разговоров, встретится с генеральным директором ДОМ.РФ Виталием Мутко, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков."Несколько разговоров сегодня на повестке дня: мы уже дали сообщение по телефонному разговору с (президентом Туркмении Сердаром) Бердымухамедовым. Путин поздравил его с днем рождения, конечно, двусторонние отношения обсудили. Еще будет пара телефонных разговоров, будем вас соответствующим образом информировать", - сказал Песков журналистам.По его словам, во второй половине дня Путин проведет несколько рабочих встреч, в том числе с Мутко."Открытой (встречей) будет совещание с Мутко, гендиректором "ДОМ.РФ". Значение трудно переоценить- это головная организация обеспечения жилищного строительства, развитие этой отрасли, об этом Мутко и будет докладывать главе государства", - отметил Песков.

https://ria.ru/20220922/vologda-1818613385.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

политика, владимир путин, виталий мутко, россия, дмитрий песков