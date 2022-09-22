https://ria.ru/20220922/putin-1818659253.html
Путин проведет несколько международных телефонных разговоров
Путин проведет несколько международных телефонных разговоров - РИА Новости, 22.09.2022
Путин проведет несколько международных телефонных разговоров
Президент России Владимир Путин в четверг проведет пару международных телефонных разговоров, встретится с генеральным директором ДОМ.РФ Виталием Мутко, заявил... РИА Новости, 22.09.2022
2022-09-22T13:14
2022-09-22T13:14
2022-09-22T13:14
политика
владимир путин
виталий мутко
россия
дмитрий песков
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МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в четверг проведет пару международных телефонных разговоров, встретится с генеральным директором ДОМ.РФ Виталием Мутко, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков."Несколько разговоров сегодня на повестке дня: мы уже дали сообщение по телефонному разговору с (президентом Туркмении Сердаром) Бердымухамедовым. Путин поздравил его с днем рождения, конечно, двусторонние отношения обсудили. Еще будет пара телефонных разговоров, будем вас соответствующим образом информировать", - сказал Песков журналистам.По его словам, во второй половине дня Путин проведет несколько рабочих встреч, в том числе с Мутко."Открытой (встречей) будет совещание с Мутко, гендиректором "ДОМ.РФ". Значение трудно переоценить- это головная организация обеспечения жилищного строительства, развитие этой отрасли, об этом Мутко и будет докладывать главе государства", - отметил Песков.
https://ria.ru/20220922/vologda-1818613385.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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политика, владимир путин, виталий мутко, россия, дмитрий песков
Политика, Владимир Путин, Виталий Мутко, Россия, Дмитрий Песков
Путин проведет несколько международных телефонных разговоров
Путин проведет международные телефонные разговоры и встретится с главой ДОМ.РФ Мутко