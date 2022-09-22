https://ria.ru/20220922/puskepalis-1818600239.html

В Ярославле началось прощание с Сергеем Пускепалисом

В Ярославле началось прощание с Сергеем Пускепалисом - РИА Новости, 22.09.2022

В Ярославле началось прощание с Сергеем Пускепалисом

Прощание с художественным руководителем ярославского театра драмы имени Федора Волкова Сергеем Пускепалисом, погибшим в ДТП, началось в Ярославле, сотни людей... РИА Новости, 22.09.2022

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2022-09-22T09:50

2022-09-22T10:56

культура

сергей пускепалис

ярославль

железноводск

ставропольский край

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ЯРОСЛАВЛЬ, 22 сен - РИА Новости. Прощание с художественным руководителем ярославского театра драмы имени Федора Волкова Сергеем Пускепалисом, погибшим в ДТП, началось в Ярославле, сотни людей несут в театр цветы.Черно-белые фото Пускепалиса повесили на фасадах театра вместо афиш, под ними люди устроили импровизированные мемориалы, возложив цветы.Прощание проходит в большом зрительном зале. На сцене установлены усыпанные цветами гробы Сергея Пускепалиса и водителя, с которым он погиб - Александра Синицына, он проработал в театре почти 20 лет. Рядом сидят близкие погибших. На сцене установлен почетный караул.Сотни людей несут в театр цветы. Ради траурной церемонии полиция перекрыла центр города.В 10:00 в Волковском театре начнется гражданская панихида. В 13:00 - отпевание в Казанском монастыре.Похоронят Пускепалиса 23 сентября в городе Железноводске Ставропольского края. По данным открытых источников, в Железноводске Пускепалис провел детство, учился там в школе.Сергей Пускепалис был художественным руководителем Волковского театра на протяжении трех лет. По данным следственных органов, 20 сентября около 11.00 на трассе М8 "Холмогоры" в Ростовском районе Ярославской области автомобиль, в котором находился Пускепалис , выехал на встречку, где сначала столкнулся по касательной с одной фурой, а затем врезался в другую фуру. Пускепалис и его водитель погибли, водитель второй фуры госпитализирован.Сергей Пускепалис – советский и российский актер, театральный режиссер, заслуженный артист России. В 2010 году удостоился премии берлинского кинофестиваля "Серебряный медведь" за лучшую мужскую роль в фильме "Как я провел этим летом", в 2018 году получил премию "Золотой орел" в номинации "Лучшая мужская роль на телевидении" за главную роль в телесериале "А у нас во дворе…". Известен ролями в картинах "Первый Оскар", "Битва за Севастополь", "1941. Крылья над Берлином", "Мария. Спасти Москву", "Елки новые".

https://ria.ru/20220921/puskepalis-1818396125.html

https://ria.ru/20220920/puskepalis-1818244525.html

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ярославль

железноводск

ставропольский край

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Прощание с Сергеем Пускепалисом в ярославском театре имени Волкова В ярославском театре Волкова прощаются с его худруком Пускепалисом, который погиб в ДТП на 57-м году жизни. Похороны пройдут завтра в ставропольском Железноводске, где Пускепалис провел детство. 2022-09-22T09:50 true PT0M21S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

сергей пускепалис, ярославль, железноводск, ставропольский край