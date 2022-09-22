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В Ярославле началось прощание с Сергеем Пускепалисом - РИА Новости, 22.09.2022
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Культура
https://ria.ru/20220922/puskepalis-1818600239.html
В Ярославле началось прощание с Сергеем Пускепалисом
В Ярославле началось прощание с Сергеем Пускепалисом - РИА Новости, 22.09.2022
В Ярославле началось прощание с Сергеем Пускепалисом
Прощание с художественным руководителем ярославского театра драмы имени Федора Волкова Сергеем Пускепалисом, погибшим в ДТП, началось в Ярославле, сотни людей... РИА Новости, 22.09.2022
2022-09-22T09:50
2022-09-22T10:56
культура
сергей пускепалис
ярославль
железноводск
ставропольский край
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ЯРОСЛАВЛЬ, 22 сен - РИА Новости. Прощание с художественным руководителем ярославского театра драмы имени Федора Волкова Сергеем Пускепалисом, погибшим в ДТП, началось в Ярославле, сотни людей несут в театр цветы.Черно-белые фото Пускепалиса повесили на фасадах театра вместо афиш, под ними люди устроили импровизированные мемориалы, возложив цветы.Прощание проходит в большом зрительном зале. На сцене установлены усыпанные цветами гробы Сергея Пускепалиса и водителя, с которым он погиб - Александра Синицына, он проработал в театре почти 20 лет. Рядом сидят близкие погибших. На сцене установлен почетный караул.Сотни людей несут в театр цветы. Ради траурной церемонии полиция перекрыла центр города.В 10:00 в Волковском театре начнется гражданская панихида. В 13:00 - отпевание в Казанском монастыре.Похоронят Пускепалиса 23 сентября в городе Железноводске Ставропольского края. По данным открытых источников, в Железноводске Пускепалис провел детство, учился там в школе.Сергей Пускепалис был художественным руководителем Волковского театра на протяжении трех лет. По данным следственных органов, 20 сентября около 11.00 на трассе М8 "Холмогоры" в Ростовском районе Ярославской области автомобиль, в котором находился Пускепалис , выехал на встречку, где сначала столкнулся по касательной с одной фурой, а затем врезался в другую фуру. Пускепалис и его водитель погибли, водитель второй фуры госпитализирован.Сергей Пускепалис – советский и российский актер, театральный режиссер, заслуженный артист России. В 2010 году удостоился премии берлинского кинофестиваля "Серебряный медведь" за лучшую мужскую роль в фильме "Как я провел этим летом", в 2018 году получил премию "Золотой орел" в номинации "Лучшая мужская роль на телевидении" за главную роль в телесериале "А у нас во дворе…". Известен ролями в картинах "Первый Оскар", "Битва за Севастополь", "1941. Крылья над Берлином", "Мария. Спасти Москву", "Елки новые".
https://ria.ru/20220921/puskepalis-1818396125.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Прощание с Сергеем Пускепалисом в ярославском театре имени Волкова
В ярославском театре Волкова прощаются с его худруком Пускепалисом, который погиб в ДТП на 57-м году жизни. Похороны пройдут завтра в ставропольском Железноводске, где Пускепалис провел детство.
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сергей пускепалис, ярославль, железноводск, ставропольский край
Культура, Сергей Пускепалис, Ярославль, Железноводск, Ставропольский край
09:50 22.09.2022 (обновлено: 10:56 22.09.2022)
 
В Ярославле началось прощание с Сергеем Пускепалисом

В Ярославле началось прощание с худруком театра имени Федора Волкова Сергеем Пускепалисом

Читать ria.ru в
ЯРОСЛАВЛЬ, 22 сен - РИА Новости. Прощание с художественным руководителем ярославского театра драмы имени Федора Волкова Сергеем Пускепалисом, погибшим в ДТП, началось в Ярославле, сотни людей несут в театр цветы.
Черно-белые фото Пускепалиса повесили на фасадах театра вместо афиш, под ними люди устроили импровизированные мемориалы, возложив цветы.
Место ДТП в Ярославской области, в результате которого погиб Сергей Пускепалис - РИА Новости, 1920, 21.09.2022
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Прощание проходит в большом зрительном зале. На сцене установлены усыпанные цветами гробы Сергея Пускепалиса и водителя, с которым он погиб - Александра Синицына, он проработал в театре почти 20 лет. Рядом сидят близкие погибших. На сцене установлен почетный караул.
Сотни людей несут в театр цветы. Ради траурной церемонии полиция перекрыла центр города.
В 10:00 в Волковском театре начнется гражданская панихида. В 13:00 - отпевание в Казанском монастыре.
Актер Сергей Безруков - РИА Новости, 1920, 20.09.2022
20 сентября, 18:37Культура
Безруков: Пускепалис сыграл много чудесных ролей
Похоронят Пускепалиса 23 сентября в городе Железноводске Ставропольского края. По данным открытых источников, в Железноводске Пускепалис провел детство, учился там в школе.
Сергей Пускепалис был художественным руководителем Волковского театра на протяжении трех лет. По данным следственных органов, 20 сентября около 11.00 на трассе М8 "Холмогоры" в Ростовском районе Ярославской области автомобиль, в котором находился Пускепалис , выехал на встречку, где сначала столкнулся по касательной с одной фурой, а затем врезался в другую фуру. Пускепалис и его водитель погибли, водитель второй фуры госпитализирован.
Сергей Пускепалис – советский и российский актер, театральный режиссер, заслуженный артист России. В 2010 году удостоился премии берлинского кинофестиваля "Серебряный медведь" за лучшую мужскую роль в фильме "Как я провел этим летом", в 2018 году получил премию "Золотой орел" в номинации "Лучшая мужская роль на телевидении" за главную роль в телесериале "А у нас во дворе…". Известен ролями в картинах "Первый Оскар", "Битва за Севастополь", "1941. Крылья над Берлином", "Мария. Спасти Москву", "Елки новые".
Художественный руководитель Российского государственного академического театра драмы им. Ф.Г. Волкова Сергей Пускепалис - РИА Новости, 1920, 20.09.2022
20 сентября, 14:42
Биография Сергея Пускепалиса
 
КультураСергей ПускепалисЯрославльЖелезноводскСтавропольский край
 
 
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