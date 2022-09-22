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В Европе начался биотопливный "психоз" - РИА Новости, 22.09.2022
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В Европе начался биотопливный "психоз"
В Европе начался биотопливный "психоз" - РИА Новости, 22.09.2022
В Европе начался биотопливный "психоз"
Из-за энергетического кризиса в Европе начался "психоз" вокруг древесных пеллет, как из-за туалетной бумаги в начале пандемии коронавируса, пишет испанское... РИА Новости, 22.09.2022
2022-09-22T01:28
2022-09-22T01:28
в мире
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франция
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МОСКВА, 22 сен – РИА Новости. Из-за энергетического кризиса в Европе начался "психоз" вокруг древесных пеллет, как из-за туалетной бумаги в начале пандемии коронавируса, пишет испанское издание La Vanguardia.Как отмечает издание, экологичное топливо стремительно пробивает себе путь на рынок, на котором цены на электричество, нефтепродукты и газ продолжают неустанно расти. "В секторе утверждают, что вокруг пеллет сейчас такой же психоз, как вокруг туалетной бумаги в первые месяцы пандемии", - указывает La Vanguardia.По словам председателя Испанской ассоциации энергетической оценки биомассы AVEBiom Хавьера Диаса, до энергокризиса клиенты обычно начинали оформлять заказы в октябре или ноябре и потом докупали пеллеты по мере того, как они заканчивались. "Теперь клиенты хотят скупить все биотопливо, которое, по их расчетам, должно им пригодиться, чтобы пережить зиму. Такого еще никогда не было", — отмечает Диас.В результате производители пеллет порой не справляются с таким спросом. Ситуация усугубляется еще и тем, что в этом году многие компании экспортировали запасы пеллет в летние месяцы в такие страны, как Франция, Италия и Германия, где "психоз из-за боязни остаться зимой без топлива даже больше, чем в Испании", говорит Диас.Так, спрос на внутреннем рынке на пеллеты вырос на 40-50%, а продажи печей и котлов взлетели на 40% по сравнению с прошлым годом. При этом стоимость одного 15-килограммового мешка пеллет сейчас составляет около девяти евро, что вдвое дороже, чем в прошлом году, когда он стоил 4,4 евро.После начала Россией специальной операции по освобождению Донбасса западные страны ввели санкции против Москвы. Это погрузило Европу в экономический и энергетический кризис, привело к росту цен на топливо и продукты питания.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ&gt;&gt;
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в мире, европа, франция, италия, испания
В мире, Европа, Франция, Италия, Испания
01:28 22.09.2022
 
В Европе начался биотопливный "психоз"

La Vanguardia: в Европе резко вырос спрос на пеллеты, печи и котлы, работающие на биомассе

© РИА Новости / Евгений Епанчинцев / Перейти в медиабанкДревесные топливные гранулы
Древесные топливные гранулы - РИА Новости, 1920, 22.09.2022
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
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Древесные топливные гранулы. Архивное фото
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МОСКВА, 22 сен – РИА Новости. Из-за энергетического кризиса в Европе начался "психоз" вокруг древесных пеллет, как из-за туалетной бумаги в начале пандемии коронавируса, пишет испанское издание La Vanguardia.
Как отмечает издание, экологичное топливо стремительно пробивает себе путь на рынок, на котором цены на электричество, нефтепродукты и газ продолжают неустанно расти. "В секторе утверждают, что вокруг пеллет сейчас такой же психоз, как вокруг туалетной бумаги в первые месяцы пандемии", - указывает La Vanguardia.
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По словам председателя Испанской ассоциации энергетической оценки биомассы AVEBiom Хавьера Диаса, до энергокризиса клиенты обычно начинали оформлять заказы в октябре или ноябре и потом докупали пеллеты по мере того, как они заканчивались. "Теперь клиенты хотят скупить все биотопливо, которое, по их расчетам, должно им пригодиться, чтобы пережить зиму. Такого еще никогда не было", — отмечает Диас.
В результате производители пеллет порой не справляются с таким спросом. Ситуация усугубляется еще и тем, что в этом году многие компании экспортировали запасы пеллет в летние месяцы в такие страны, как Франция, Италия и Германия, где "психоз из-за боязни остаться зимой без топлива даже больше, чем в Испании", говорит Диас.
Так, спрос на внутреннем рынке на пеллеты вырос на 40-50%, а продажи печей и котлов взлетели на 40% по сравнению с прошлым годом. При этом стоимость одного 15-килограммового мешка пеллет сейчас составляет около девяти евро, что вдвое дороже, чем в прошлом году, когда он стоил 4,4 евро.
После начала Россией специальной операции по освобождению Донбасса западные страны ввели санкции против Москвы. Это погрузило Европу в экономический и энергетический кризис, привело к росту цен на топливо и продукты питания.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ>>
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