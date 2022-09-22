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В Европе начался биотопливный "психоз"

В Европе начался биотопливный "психоз" - РИА Новости, 22.09.2022

В Европе начался биотопливный "психоз"

Из-за энергетического кризиса в Европе начался "психоз" вокруг древесных пеллет, как из-за туалетной бумаги в начале пандемии коронавируса, пишет испанское... РИА Новости, 22.09.2022

2022-09-22T01:28

2022-09-22T01:28

2022-09-22T01:28

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МОСКВА, 22 сен – РИА Новости. Из-за энергетического кризиса в Европе начался "психоз" вокруг древесных пеллет, как из-за туалетной бумаги в начале пандемии коронавируса, пишет испанское издание La Vanguardia.Как отмечает издание, экологичное топливо стремительно пробивает себе путь на рынок, на котором цены на электричество, нефтепродукты и газ продолжают неустанно расти. "В секторе утверждают, что вокруг пеллет сейчас такой же психоз, как вокруг туалетной бумаги в первые месяцы пандемии", - указывает La Vanguardia.По словам председателя Испанской ассоциации энергетической оценки биомассы AVEBiom Хавьера Диаса, до энергокризиса клиенты обычно начинали оформлять заказы в октябре или ноябре и потом докупали пеллеты по мере того, как они заканчивались. "Теперь клиенты хотят скупить все биотопливо, которое, по их расчетам, должно им пригодиться, чтобы пережить зиму. Такого еще никогда не было", — отмечает Диас.В результате производители пеллет порой не справляются с таким спросом. Ситуация усугубляется еще и тем, что в этом году многие компании экспортировали запасы пеллет в летние месяцы в такие страны, как Франция, Италия и Германия, где "психоз из-за боязни остаться зимой без топлива даже больше, чем в Испании", говорит Диас.Так, спрос на внутреннем рынке на пеллеты вырос на 40-50%, а продажи печей и котлов взлетели на 40% по сравнению с прошлым годом. При этом стоимость одного 15-килограммового мешка пеллет сейчас составляет около девяти евро, что вдвое дороже, чем в прошлом году, когда он стоил 4,4 евро.После начала Россией специальной операции по освобождению Донбасса западные страны ввели санкции против Москвы. Это погрузило Европу в экономический и энергетический кризис, привело к росту цен на топливо и продукты питания.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ>>

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