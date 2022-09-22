https://ria.ru/20220922/provokatsii-1818776167.html

Власти Херсонской области ожидают провокаций от Киева во время референдума

Власти Херсонской области ожидают провокаций от Киева во время референдума - РИА Новости, 22.09.2022

Власти Херсонской области ожидают провокаций от Киева во время референдума

Власти Херсонской области ожидают увеличения провокаций со стороны Украины во время проведения референдума по вхождению в состав России с целью срыва... РИА Новости, 22.09.2022

2022-09-22T19:00

2022-09-22T19:00

2022-09-22T19:00

в мире

херсонская область

украина

киев

референдумы на освобожденных территориях

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ХЕРСОН, 22 сен - РИА Новости. Власти Херсонской области ожидают увеличения провокаций со стороны Украины во время проведения референдума по вхождению в состав России с целью срыва голосования, но все оперативные службы готовы к тому, чтобы минимизировать их последствия, сообщила председатель избирательной комиссии Херсонской области Марина Захарова."Избирательная комиссия Херсонской области, областная военно-гражданская администрация, все силовые структуры в полной готовности минимизировать данные факторы", - заверила Захарова.

https://ria.ru/20220922/donetsk-1818729188.html

херсонская область

украина

киев

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в мире, херсонская область , украина, киев, референдумы на освобожденных территориях