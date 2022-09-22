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Власти Херсонской области ожидают провокаций от Киева во время референдума - РИА Новости, 22.09.2022
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Власти Херсонской области ожидают провокаций от Киева во время референдума
Власти Херсонской области ожидают провокаций от Киева во время референдума - РИА Новости, 22.09.2022
Власти Херсонской области ожидают провокаций от Киева во время референдума
Власти Херсонской области ожидают увеличения провокаций со стороны Украины во время проведения референдума по вхождению в состав России с целью срыва... РИА Новости, 22.09.2022
2022-09-22T19:00
2022-09-22T19:00
в мире
херсонская область
украина
киев
референдумы на освобожденных территориях
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ХЕРСОН, 22 сен - РИА Новости. Власти Херсонской области ожидают увеличения провокаций со стороны Украины во время проведения референдума по вхождению в состав России с целью срыва голосования, но все оперативные службы готовы к тому, чтобы минимизировать их последствия, сообщила председатель избирательной комиссии Херсонской области Марина Захарова."Избирательная комиссия Херсонской области, областная военно-гражданская администрация, все силовые структуры в полной готовности минимизировать данные факторы", - заверила Захарова.
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в мире, херсонская область , украина, киев, референдумы на освобожденных территориях
В мире, Херсонская область , Украина, Киев, Референдумы на освобожденных территориях
19:00 22.09.2022
 
Власти Херсонской области ожидают провокаций от Киева во время референдума

Власти Херсонской области ожидают увеличения провокаций со стороны Киева на референдуме

© РИА Новости / Дмитрий Макеев / Перейти в медиабанкБилборд на улице в Херсоне
Билборд на улице в Херсоне - РИА Новости, 1920, 22.09.2022
© РИА Новости / Дмитрий Макеев
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Билборд на улице в Херсоне. Архивное фото
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ХЕРСОН, 22 сен - РИА Новости. Власти Херсонской области ожидают увеличения провокаций со стороны Украины во время проведения референдума по вхождению в состав России с целью срыва голосования, но все оперативные службы готовы к тому, чтобы минимизировать их последствия, сообщила председатель избирательной комиссии Херсонской области Марина Захарова.
"К сожалению, мы ожидаем провокации со стороны Украины каждый день, а если говорить о днях, когда будет проходить референдум, то это очень ожидаемо, потому что противоправные террористические действия Украины давно дают понять, что они не остановятся ни перед чем, чтобы сорвать этот процесс", - сказала Захарова журналистам.
"Избирательная комиссия Херсонской области, областная военно-гражданская администрация, все силовые структуры в полной готовности минимизировать данные факторы", - заверила Захарова.
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В миреХерсонская областьУкраинаКиевРеферендумы на освобожденных территориях
 
 
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