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Власти Херсонской области ожидают провокаций от Киева во время референдума
Власти Херсонской области ожидают провокаций от Киева во время референдума - РИА Новости, 22.09.2022
Власти Херсонской области ожидают провокаций от Киева во время референдума
Власти Херсонской области ожидают увеличения провокаций со стороны Украины во время проведения референдума по вхождению в состав России с целью срыва... РИА Новости, 22.09.2022
2022-09-22T19:00
2022-09-22T19:00
2022-09-22T19:00
в мире
херсонская область
украина
киев
референдумы на освобожденных территориях
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ХЕРСОН, 22 сен - РИА Новости. Власти Херсонской области ожидают увеличения провокаций со стороны Украины во время проведения референдума по вхождению в состав России с целью срыва голосования, но все оперативные службы готовы к тому, чтобы минимизировать их последствия, сообщила председатель избирательной комиссии Херсонской области Марина Захарова."Избирательная комиссия Херсонской области, областная военно-гражданская администрация, все силовые структуры в полной готовности минимизировать данные факторы", - заверила Захарова.
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В мире, Херсонская область , Украина, Киев, Референдумы на освобожденных территориях
Власти Херсонской области ожидают провокаций от Киева во время референдума
Власти Херсонской области ожидают увеличения провокаций со стороны Киева на референдуме