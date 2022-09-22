https://ria.ru/20220922/protsedura-1818594998.html

Юрист рассказал о процедуре вхождения субъекта в состав России

Юрист рассказал о процедуре вхождения субъекта в состав России - РИА Новости, 22.09.2022

Юрист рассказал о процедуре вхождения субъекта в состав России

Юридическая процедура по проведению народного волеизъявления, утверждению его итогов, обращению к РФ о принятии в состав в качестве нового субъекта уже... РИА Новости, 22.09.2022

2022-09-22T09:13

2022-09-22T09:13

2022-09-22T09:13

донецкая народная республика

луганская народная республика

россия

референдумы на освобожденных территориях

референдум в донбассе

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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 сен - РИА Новости. Юридическая процедура по проведению народного волеизъявления, утверждению его итогов, обращению к РФ о принятии в состав в качестве нового субъекта уже отработана, в том числе на примере крымского опыта, сказал РИА Новости глава комитета по законодательству крымского парламента Сергей Трофимов."Процедура по факту уже существует, все необходимые инструменты для этого есть. Коллегам необходимо провести референдум, легимитизировать результаты волеизъявления и выполнить дальнейшие пункты. Самое главное, чтобы был уполномоченный орган на проведение этого референдума, он, как я понимаю, есть… И в результате по аналогии с опытом республики Крым создается независимое государство, которое обращается к РФ с просьбой принять в состав. Независимые государства обладают такими полномочиями", - сказал Трофимов.Уже после обращения о принятии в состав России нового государства в качестве субъекта включается отработанный механизм осуществления этого процесса согласно российскому законодательству и конституции, добавил он.Общественные палаты ДНР и ЛНР 19 сентября обратились к главам республик Денису Пушилину и Леониду Пасечнику с инициативой немедленно провести референдумы о вхождении в состав России. На следующий день власти ДНР и ЛНР сообщили, что референдум пройдет с 23 по 27 сентября.Также 20 сентября о планах провести референдумы в те же даты объявили администрации Херсонской и Запорожской областей. Как подчеркивали представители регионов, вхождение в состав России обезопасит их территории и восстановит историческую справедливость. По их мнению, это решение крайне необходимо в условиях постоянных актов террора со стороны националистической власти Украины и членов НАТО, которые поставляют оружие для убийства мирного населения.

https://ria.ru/20220921/referendumy-1818295165.html

https://ria.ru/20220921/donbass-1818097803.html

донецкая народная республика

луганская народная республика

россия

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Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

донецкая народная республика, луганская народная республика, россия, референдумы на освобожденных территориях, референдум в донбассе