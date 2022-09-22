Рейтинг@Mail.ru
Юрист рассказал о процедуре вхождения субъекта в состав России - РИА Новости, 22.09.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220922/protsedura-1818594998.html
Юрист рассказал о процедуре вхождения субъекта в состав России
Юрист рассказал о процедуре вхождения субъекта в состав России - РИА Новости, 22.09.2022
Юрист рассказал о процедуре вхождения субъекта в состав России
Юридическая процедура по проведению народного волеизъявления, утверждению его итогов, обращению к РФ о принятии в состав в качестве нового субъекта уже... РИА Новости, 22.09.2022
2022-09-22T09:13
2022-09-22T09:13
донецкая народная республика
луганская народная республика
россия
референдумы на освобожденных территориях
референдум в донбассе
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/13/1817915352_0:217:3255:2047_1920x0_80_0_0_8d2775d1d368e34248c5fb937efd0f57.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 сен - РИА Новости. Юридическая процедура по проведению народного волеизъявления, утверждению его итогов, обращению к РФ о принятии в состав в качестве нового субъекта уже отработана, в том числе на примере крымского опыта, сказал РИА Новости глава комитета по законодательству крымского парламента Сергей Трофимов."Процедура по факту уже существует, все необходимые инструменты для этого есть. Коллегам необходимо провести референдум, легимитизировать результаты волеизъявления и выполнить дальнейшие пункты. Самое главное, чтобы был уполномоченный орган на проведение этого референдума, он, как я понимаю, есть… И в результате по аналогии с опытом республики Крым создается независимое государство, которое обращается к РФ с просьбой принять в состав. Независимые государства обладают такими полномочиями", - сказал Трофимов.Уже после обращения о принятии в состав России нового государства в качестве субъекта включается отработанный механизм осуществления этого процесса согласно российскому законодательству и конституции, добавил он.Общественные палаты ДНР и ЛНР 19 сентября обратились к главам республик Денису Пушилину и Леониду Пасечнику с инициативой немедленно провести референдумы о вхождении в состав России. На следующий день власти ДНР и ЛНР сообщили, что референдум пройдет с 23 по 27 сентября.Также 20 сентября о планах провести референдумы в те же даты объявили администрации Херсонской и Запорожской областей. Как подчеркивали представители регионов, вхождение в состав России обезопасит их территории и восстановит историческую справедливость. По их мнению, это решение крайне необходимо в условиях постоянных актов террора со стороны националистической власти Украины и членов НАТО, которые поставляют оружие для убийства мирного населения.
https://ria.ru/20220921/referendumy-1818295165.html
https://ria.ru/20220921/donbass-1818097803.html
донецкая народная республика
луганская народная республика
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Влада Копылова
Влада Копылова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/13/1817915352_106:0:2835:2047_1920x0_80_0_0_634f8ed09cc7ebb0a52ad9549ac3ae01.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
донецкая народная республика, луганская народная республика, россия, референдумы на освобожденных территориях, референдум в донбассе
Донецкая Народная Республика, Луганская Народная Республика, Россия, Референдумы на освобожденных территориях, Референдум в Донбассе
09:13 22.09.2022
 
Юрист рассказал о процедуре вхождения субъекта в состав России

Юрист Трофимов: процедура действий по вхождения субъекта в состав России отработана

© РИА Новости / Максим Захаров / Перейти в медиабанкЖители станицы Луганской с флагом России
Жители станицы Луганской с флагом России - РИА Новости, 1920, 22.09.2022
© РИА Новости / Максим Захаров
Перейти в медиабанк
Жители станицы Луганской с флагом России. Архивное фото
Читать ria.ru в
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 сен - РИА Новости. Юридическая процедура по проведению народного волеизъявления, утверждению его итогов, обращению к РФ о принятии в состав в качестве нового субъекта уже отработана, в том числе на примере крымского опыта, сказал РИА Новости глава комитета по законодательству крымского парламента Сергей Трофимов.
"Процедура по факту уже существует, все необходимые инструменты для этого есть. Коллегам необходимо провести референдум, легимитизировать результаты волеизъявления и выполнить дальнейшие пункты. Самое главное, чтобы был уполномоченный орган на проведение этого референдума, он, как я понимаю, есть… И в результате по аналогии с опытом республики Крым создается независимое государство, которое обращается к РФ с просьбой принять в состав. Независимые государства обладают такими полномочиями", - сказал Трофимов.
Общенародный съезд жителей Запорожья по вопросу о проведении референдума - РИА Новости, 1920, 21.09.2022
21 сентября, 08:00
Референдумы о присоединении к России: Запад забыл про главное оружие Москвы
Уже после обращения о принятии в состав России нового государства в качестве субъекта включается отработанный механизм осуществления этого процесса согласно российскому законодательству и конституции, добавил он.
Общественные палаты ДНР и ЛНР 19 сентября обратились к главам республик Денису Пушилину и Леониду Пасечнику с инициативой немедленно провести референдумы о вхождении в состав России. На следующий день власти ДНР и ЛНР сообщили, что референдум пройдет с 23 по 27 сентября.
Также 20 сентября о планах провести референдумы в те же даты объявили администрации Херсонской и Запорожской областей. Как подчеркивали представители регионов, вхождение в состав России обезопасит их территории и восстановит историческую справедливость. По их мнению, это решение крайне необходимо в условиях постоянных актов террора со стороны националистической власти Украины и членов НАТО, которые поставляют оружие для убийства мирного населения.
Военнослужащий народной милиции ДНР - РИА Новости, 1920, 21.09.2022
21 сентября, 08:00Специальная военная операция на Украине
"Мы готовы к любому сценарию": чего ждут в Донбассе
 
Донецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная РеспубликаРоссияРеферендумы на освобожденных территорияхРеферендум в Донбассе
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала