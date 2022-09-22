https://ria.ru/20220922/prognozirovanie-1818573206.html

СМИ: США работают над моделями по прогнозированию обеспечения Киева оружием

СМИ: США работают над моделями по прогнозированию обеспечения Киева оружием - РИА Новости, 22.09.2022

СМИ: США работают над моделями по прогнозированию обеспечения Киева оружием

США работают над программой для прогнозирования потребностей Украины в оружии на фоне недовольства контролера Пентагона тем, как отслеживается переданное Киеву... РИА Новости, 22.09.2022

2022-09-22T01:05

2022-09-22T01:05

2022-09-22T01:09

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МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. США работают над программой для прогнозирования потребностей Украины в оружии на фоне недовольства контролера Пентагона тем, как отслеживается переданное Киеву оборудование, сообщает издание Defense One.Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.Отмечается, что речь идет о совместном операционном центре Международного координационного центра доноров (IDCC), в котором чиновники из США, Британии, Украины и других стран отслеживают передачу оружия и припасов. Когда поступает запрос от украинского минобороны, IDCC проверяет, у какой из стран есть необходимое оружие, а затем организует его передачу.По данным чиновников, они работают над обеспечением безопасности поставок, так, их теперь сложнее обнаружить, поскольку IDCC отправляет оборудование без указания номеров рейсов и других показателей. В центре выразили надежду, что прогностические модели для Украины будут готовы к концу года.Согласно изданию, ранее генеральный инспектор американского минобороны указал, что у Пентагона есть проблемы с отслеживанием поставок. В последнем отчете офис генинспектора напомнил ведомству о необходимости следовать собственным правилам учета. В документе указано, что офис министра обороны улучшил работу платформы для анализа данных Advana для "увеличения прозрачности по использованию дополнительных средств для Украины". Однако эта платформа еще недостаточно широко и последовательно применяется.

https://ria.ru/20220922/atacms-1818570944.html

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Максим Горбачев

в мире, украина, сша, россия, министерство обороны сша, вооруженные силы сша, нато