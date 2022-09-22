https://ria.ru/20220922/prognozirovanie-1818573206.html
СМИ: США работают над моделями по прогнозированию обеспечения Киева оружием
СМИ: США работают над моделями по прогнозированию обеспечения Киева оружием - РИА Новости, 22.09.2022
СМИ: США работают над моделями по прогнозированию обеспечения Киева оружием
США работают над программой для прогнозирования потребностей Украины в оружии на фоне недовольства контролера Пентагона тем, как отслеживается переданное Киеву... РИА Новости, 22.09.2022
2022-09-22T01:05
2022-09-22T01:05
2022-09-22T01:09
в мире
украина
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министерство обороны сша
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МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. США работают над программой для прогнозирования потребностей Украины в оружии на фоне недовольства контролера Пентагона тем, как отслеживается переданное Киеву оборудование, сообщает издание Defense One.Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.Отмечается, что речь идет о совместном операционном центре Международного координационного центра доноров (IDCC), в котором чиновники из США, Британии, Украины и других стран отслеживают передачу оружия и припасов. Когда поступает запрос от украинского минобороны, IDCC проверяет, у какой из стран есть необходимое оружие, а затем организует его передачу.По данным чиновников, они работают над обеспечением безопасности поставок, так, их теперь сложнее обнаружить, поскольку IDCC отправляет оборудование без указания номеров рейсов и других показателей. В центре выразили надежду, что прогностические модели для Украины будут готовы к концу года.Согласно изданию, ранее генеральный инспектор американского минобороны указал, что у Пентагона есть проблемы с отслеживанием поставок. В последнем отчете офис генинспектора напомнил ведомству о необходимости следовать собственным правилам учета. В документе указано, что офис министра обороны улучшил работу платформы для анализа данных Advana для "увеличения прозрачности по использованию дополнительных средств для Украины". Однако эта платформа еще недостаточно широко и последовательно применяется.
https://ria.ru/20220922/atacms-1818570944.html
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РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, сша, россия, министерство обороны сша, вооруженные силы сша, нато
В мире, Украина, США, Россия, Министерство обороны США, Вооруженные силы США, НАТО
01:05 22.09.2022 (обновлено: 01:09 22.09.2022)
СМИ: США работают над моделями по прогнозированию обеспечения Киева оружием
Defense One: США работают над программой для прогнозирования потребностей Украины в оружии
МОСКВА, 22 сен - РИА Новости.
США работают над программой для прогнозирования потребностей Украины в оружии на фоне недовольства контролера Пентагона тем, как отслеживается переданное Киеву оборудование, сообщает
издание Defense One.
Россия
ранее направила странам НАТО
ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД Сергей Лавров
отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков
отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
"Одна из ведущих организаций по вопросу данных в ВС США разрабатывает алгоритмы машинного обучения, чтобы прогнозировать нужды Украины в боеприпасах и ремонте", - говорится в сообщении издания.
Отмечается, что речь идет о совместном операционном центре Международного координационного центра доноров (IDCC), в котором чиновники из США, Британии, Украины и других стран отслеживают передачу оружия и припасов. Когда поступает запрос от украинского минобороны, IDCC проверяет, у какой из стран есть необходимое оружие, а затем организует его передачу.
По данным чиновников, они работают над обеспечением безопасности поставок, так, их теперь сложнее обнаружить, поскольку IDCC отправляет оборудование без указания номеров рейсов и других показателей. В центре выразили надежду, что прогностические модели для Украины будут готовы к концу года.
Согласно изданию, ранее генеральный инспектор американского минобороны указал, что у Пентагона есть проблемы с отслеживанием поставок. В последнем отчете офис генинспектора напомнил ведомству о необходимости следовать собственным правилам учета. В документе указано, что офис министра обороны улучшил работу платформы для анализа данных Advana для "увеличения прозрачности по использованию дополнительных средств для Украины". Однако эта платформа еще недостаточно широко и последовательно применяется.