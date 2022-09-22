https://ria.ru/20220922/proekty-1818594637.html

Додик пообещал, что все совместные с Россией проекты продолжатся

Додик пообещал, что все совместные с Россией проекты продолжатся - РИА Новости, 22.09.2022

Додик пообещал, что все совместные с Россией проекты продолжатся

Все совместные с РФ проекты, включая строительство газопровода в Республике Сербской, будут продолжены, заявил в интервью РИА Новости лидер боснийских сербов... РИА Новости, 22.09.2022

2022-09-22T09:09

2022-09-22T09:09

2022-09-22T09:09

в мире

милорад додик

республика сербская

россия

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МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. Все совместные с РФ проекты, включая строительство газопровода в Республике Сербской, будут продолжены, заявил в интервью РИА Новости лидер боснийских сербов Милорад Додик по итогам переговоров с президентом России Владимиром Путиным."Президент Путин является большим другом сербского народа, как и всех остальных народов, поэтому мы всегда с особым вниманием относимся к нашим встречам. Безусловно, на первом месте был разговор об энергетике. Мы пришли к тому, что все наши проекты, включая газ и строительство газопровода и теплоэлектростанций в Республике Сербской (будут продолжены) в сотрудничестве с компанией "Зарубежнефть", которая уже имеет нефтеперерабатывающий завод в Республике Сербской", - сказал политик.Он подчеркнул, что сотрудничество с Россией в газовой сфере продвигается успешно, и его следует только продолжать и улучшать."Республика Сербская надежно снабжается источниками энергии из России. Мы являемся не самым крупным потребителем, но, тем не менее, важным", - добавил Додик.Газовая компания GAS-RES, принадлежащая правительству Республики Сербской Боснии и Герцеговины, с 1 июня продлила договор на поставки природного газа с "Газпромом". Глава минэнерго Республики отмечал, что официальную Баня-Луку полностью удовлетворяют договорённости по цене газа и динамике поставок. Он отмечал, что цена составляет "около 290 долларов за тысячу кубометров или немного выше" и что она будет корректироваться каждый квартал.Среднее годовое потребление природного газа Республикой Сербской, по данным минэнерго, в последние годы составляет около 50 миллионов кубометров.

https://ria.ru/20220920/vybory-1818237402.html

республика сербская

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, милорад додик, республика сербская, россия