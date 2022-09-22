https://ria.ru/20220922/prizyv-1818793681.html

Генштаб: в осенний призыв на военную службу направят 120 тысяч человек

Генштаб: в осенний призыв на военную службу направят 120 тысяч человек - РИА Новости, 22.09.2022

Генштаб: в осенний призыв на военную службу направят 120 тысяч человек

В рамках осенней призывной кампании в России на срочную службу будут набраны 120 тысяч человек, сообщил представитель Главного организационно-мобилизационного... РИА Новости, 22.09.2022

2022-09-22T20:25

2022-09-22T20:25

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россия

вооруженные силы рф

безопасность

армия

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МОСКВА, 22 сен – РИА Новости. В рамках осенней призывной кампании в России на срочную службу будут набраны 120 тысяч человек, сообщил представитель Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба ВС РФ контр-адмирал Владимир Цимлянский.Контр-адмирал подчеркнул, что граждане, призванные на военную службу, к участию в специальной военной операции на Украине привлекаться не будут.

https://ria.ru/20220922/prizyv-1818793488.html

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россия, вооруженные силы рф, безопасность, армия