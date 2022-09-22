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Генштаб: в осенний призыв на военную службу направят 120 тысяч человек - РИА Новости, 22.09.2022
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Генштаб: в осенний призыв на военную службу направят 120 тысяч человек
Генштаб: в осенний призыв на военную службу направят 120 тысяч человек - РИА Новости, 22.09.2022
Генштаб: в осенний призыв на военную службу направят 120 тысяч человек
В рамках осенней призывной кампании в России на срочную службу будут набраны 120 тысяч человек, сообщил представитель Главного организационно-мобилизационного... РИА Новости, 22.09.2022
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россия
вооруженные силы рф
безопасность
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МОСКВА, 22 сен – РИА Новости. В рамках осенней призывной кампании в России на срочную службу будут набраны 120 тысяч человек, сообщил представитель Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба ВС РФ контр-адмирал Владимир Цимлянский.Контр-адмирал подчеркнул, что граждане, призванные на военную службу, к участию в специальной военной операции на Украине привлекаться не будут.
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россия, вооруженные силы рф, безопасность, армия
Россия, Вооруженные силы РФ, Безопасность, Армия
20:25 22.09.2022 (обновлено: 20:30 22.09.2022)
 
Генштаб: в осенний призыв на военную службу направят 120 тысяч человек

В Генштабе сообщили, что в осенний призыв на военную службу направят 120 тысяч россиян

© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в медиабанкПостроение солдат
Построение солдат - РИА Новости, 1920, 22.09.2022
© РИА Новости / Александр Кряжев
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МОСКВА, 22 сен – РИА Новости. В рамках осенней призывной кампании в России на срочную службу будут набраны 120 тысяч человек, сообщил представитель Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба ВС РФ контр-адмирал Владимир Цимлянский.
"Осенью текущего года на военную службу будет призвано 120 тысяч чел. Это меньше, чем прошлой осенью, вместе с тем, даже при проведении специальной военной операции, это количество полностью удовлетворяет потребности силовых структур государства", - сказал он.
Контр-адмирал подчеркнул, что граждане, призванные на военную службу, к участию в специальной военной операции на Украине привлекаться не будут.
Нашивки на военную форму - РИА Новости, 1920, 22.09.2022
Вчера, 20:23
Генштаб заявил, что предстоящий призыв не связан со спецоперацией
 
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