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Генштаб: в осенний призыв на военную службу направят 120 тысяч человек
Генштаб: в осенний призыв на военную службу направят 120 тысяч человек - РИА Новости, 22.09.2022
Генштаб: в осенний призыв на военную службу направят 120 тысяч человек
В рамках осенней призывной кампании в России на срочную службу будут набраны 120 тысяч человек, сообщил представитель Главного организационно-мобилизационного... РИА Новости, 22.09.2022
2022-09-22T20:25
2022-09-22T20:25
2022-09-22T20:30
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МОСКВА, 22 сен – РИА Новости. В рамках осенней призывной кампании в России на срочную службу будут набраны 120 тысяч человек, сообщил представитель Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба ВС РФ контр-адмирал Владимир Цимлянский.Контр-адмирал подчеркнул, что граждане, призванные на военную службу, к участию в специальной военной операции на Украине привлекаться не будут.
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Россия, Вооруженные силы РФ, Безопасность, Армия
20:25 22.09.2022 (обновлено: 20:30 22.09.2022)
Генштаб: в осенний призыв на военную службу направят 120 тысяч человек
В Генштабе сообщили, что в осенний призыв на военную службу направят 120 тысяч россиян