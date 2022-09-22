https://ria.ru/20220922/prizyv-1818793488.html
Генштаб заявил, что предстоящий призыв не связан со спецоперацией
Генштаб заявил, что предстоящий призыв не связан со спецоперацией - РИА Новости, 22.09.2022
Генштаб заявил, что предстоящий призыв не связан со спецоперацией
Мероприятия предстоящего призыва в России никак не связаны с проведением специальной военной операции и будут осуществляться в установленные законодательством... РИА Новости, 22.09.2022
2022-09-22T20:23
2022-09-22T20:23
2022-09-22T20:28
вооруженные силы рф
россия
генштаб вс россии
безопасность
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/14/1818119448_0:269:3072:1997_1920x0_80_0_0_b244ef91e576db47a16c6debda3f2679.jpg
МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. Мероприятия предстоящего призыва в России никак не связаны с проведением специальной военной операции и будут осуществляться в установленные законодательством РФ сроки и в плановом порядке, заявил представитель Главного организационно-мобилизационного управления Генерального штаба ВС РФ контр-адмирал Владимир Цимлянский."Мероприятия предстоящего призыва никак не связаны с проведением специальной военной операции. Как и ранее, он будет осуществляться в установленные законодательством Российской Федерации сроки и в плановом порядке", - заявил Цимлянский.По его словам, все военнослужащие по призыву вне зависимости от наличия специальности будут направлены в подразделения и будут проходить военную службу на территории РФ.
https://ria.ru/20220922/prizyvniki-1818794156.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/14/1818119448_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_341bd35c80059a2a6c2c0fbd648c5469.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
вооруженные силы рф, россия, генштаб вс россии, безопасность
Вооруженные силы РФ, Россия, Генштаб ВС России, Безопасность
20:23 22.09.2022 (обновлено: 20:28 22.09.2022)
Генштаб заявил, что предстоящий призыв не связан со спецоперацией
Генштаб: предстоящий призыв в ВС никак не связан о проведением спецоперации
МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. Мероприятия предстоящего призыва в России никак не связаны с проведением специальной военной операции и будут осуществляться в установленные законодательством РФ сроки и в плановом порядке, заявил представитель Главного организационно-мобилизационного управления Генерального штаба ВС РФ контр-адмирал Владимир Цимлянский.
"Мероприятия предстоящего призыва никак не связаны с проведением специальной военной операции. Как и ранее, он будет осуществляться в установленные законодательством Российской Федерации сроки и в плановом порядке", - заявил Цимлянский.
По его словам, все военнослужащие по призыву вне зависимости от наличия специальности будут направлены в подразделения и будут проходить военную службу на территории РФ.