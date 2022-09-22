Рейтинг@Mail.ru
Генштаб заявил, что предстоящий призыв не связан со спецоперацией - РИА Новости, 22.09.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220922/prizyv-1818793488.html
Генштаб заявил, что предстоящий призыв не связан со спецоперацией
Генштаб заявил, что предстоящий призыв не связан со спецоперацией - РИА Новости, 22.09.2022
Генштаб заявил, что предстоящий призыв не связан со спецоперацией
Мероприятия предстоящего призыва в России никак не связаны с проведением специальной военной операции и будут осуществляться в установленные законодательством... РИА Новости, 22.09.2022
2022-09-22T20:23
2022-09-22T20:28
вооруженные силы рф
россия
генштаб вс россии
безопасность
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/14/1818119448_0:269:3072:1997_1920x0_80_0_0_b244ef91e576db47a16c6debda3f2679.jpg
МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. Мероприятия предстоящего призыва в России никак не связаны с проведением специальной военной операции и будут осуществляться в установленные законодательством РФ сроки и в плановом порядке, заявил представитель Главного организационно-мобилизационного управления Генерального штаба ВС РФ контр-адмирал Владимир Цимлянский."Мероприятия предстоящего призыва никак не связаны с проведением специальной военной операции. Как и ранее, он будет осуществляться в установленные законодательством Российской Федерации сроки и в плановом порядке", - заявил Цимлянский.По его словам, все военнослужащие по призыву вне зависимости от наличия специальности будут направлены в подразделения и будут проходить военную службу на территории РФ.
https://ria.ru/20220922/prizyvniki-1818794156.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/14/1818119448_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_341bd35c80059a2a6c2c0fbd648c5469.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
вооруженные силы рф, россия, генштаб вс россии, безопасность
Вооруженные силы РФ, Россия, Генштаб ВС России, Безопасность
20:23 22.09.2022 (обновлено: 20:28 22.09.2022)
 
Генштаб заявил, что предстоящий призыв не связан со спецоперацией

Генштаб: предстоящий призыв в ВС никак не связан о проведением спецоперации

© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в медиабанкНашивки на военную форму
Нашивки на военную форму - РИА Новости, 1920, 22.09.2022
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
Нашивки на военную форму . Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. Мероприятия предстоящего призыва в России никак не связаны с проведением специальной военной операции и будут осуществляться в установленные законодательством РФ сроки и в плановом порядке, заявил представитель Главного организационно-мобилизационного управления Генерального штаба ВС РФ контр-адмирал Владимир Цимлянский.
"Мероприятия предстоящего призыва никак не связаны с проведением специальной военной операции. Как и ранее, он будет осуществляться в установленные законодательством Российской Федерации сроки и в плановом порядке", - заявил Цимлянский.
Призывники - РИА Новости, 1920, 22.09.2022
Вчера, 20:28
В Генштабе заявили, что все отслужившие призывники будут уволены в срок
По его словам, все военнослужащие по призыву вне зависимости от наличия специальности будут направлены в подразделения и будут проходить военную службу на территории РФ.
 
Вооруженные силы РФРоссияГенштаб ВС РоссииБезопасность
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала