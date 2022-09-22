https://ria.ru/20220922/prizyv-1818793488.html

Генштаб заявил, что предстоящий призыв не связан со спецоперацией

Генштаб заявил, что предстоящий призыв не связан со спецоперацией - РИА Новости, 22.09.2022

Генштаб заявил, что предстоящий призыв не связан со спецоперацией

Мероприятия предстоящего призыва в России никак не связаны с проведением специальной военной операции и будут осуществляться в установленные законодательством... РИА Новости, 22.09.2022

2022-09-22T20:23

2022-09-22T20:23

2022-09-22T20:28

вооруженные силы рф

россия

генштаб вс россии

безопасность

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МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. Мероприятия предстоящего призыва в России никак не связаны с проведением специальной военной операции и будут осуществляться в установленные законодательством РФ сроки и в плановом порядке, заявил представитель Главного организационно-мобилизационного управления Генерального штаба ВС РФ контр-адмирал Владимир Цимлянский."Мероприятия предстоящего призыва никак не связаны с проведением специальной военной операции. Как и ранее, он будет осуществляться в установленные законодательством Российской Федерации сроки и в плановом порядке", - заявил Цимлянский.По его словам, все военнослужащие по призыву вне зависимости от наличия специальности будут направлены в подразделения и будут проходить военную службу на территории РФ.

https://ria.ru/20220922/prizyvniki-1818794156.html

россия

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

вооруженные силы рф, россия, генштаб вс россии, безопасность