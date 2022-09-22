18:00 22.09.2022 (обновлено: 18:25 22.09.2022)
Британские власти одним решением поставили природу страны под угрозу
Guardian: отмена моратория на добычу сланцевого газа нанесет ущерб природе Британии
МОСКВА, 22 сен — РИА Новости. Решение британских властей отменить мораторий на добычу сланцевого газа может нанести серъезный ущерб природе Соединенного Королевства, пишет The Guardian.
Специалисты опасаются, что из-за гидроразрыва пласта увеличатся риски возникновения землетрясений, а также загрязнения воздуха и грунтовых вод. Подобный способ добычи требует большого количества воды, которой в графстве не могут рисковать в условиях засухи.
"Подвергнуть жемчужины в короне английского ландшафта риску сопутствующего ущерба от гидроразрыва пласта — это еще большее оскорбление. Это особенно безумно в свете предыдущих обязательств правительства по улучшению нашей природной среды и поощрению большего числа людей к посещению сельской местности", — сообщил Том Файанс из сельской благотворительной организации CPRE.
Ранее премьер-министр Великобритании Лиз Трасс заявляла о намерении отменить запрет на добычу газа в стране методом гидроразрыва пласта и выдать свыше 100 лицензий на добычу газа и нефти в Северном море для преодоления энергетического кризиса в стране.
Правительство Великобритании ввело запрет на добычу газа методом фрекинга в ноябре 2019 года в связи с риском появления сейсмической активности. Фрекинг — метод добычи энергоресурсов, в том числе сланцевого газа, путем гидроразрыва пласта.
Специалисты опасаются, что из-за гидроразрыва пласта увеличатся риски возникновения землетрясений, а также загрязнения воздуха и грунтовых вод. Подобный способ добычи требует большого количества воды, которой в графстве не могут рисковать в условиях засухи.
"Подвергнуть жемчужины в короне английского ландшафта риску сопутствующего ущерба от гидроразрыва пласта — это еще большее оскорбление. Это особенно безумно в свете предыдущих обязательств правительства по улучшению нашей природной среды и поощрению большего числа людей к посещению сельской местности", — сообщил Том Файанс из сельской благотворительной организации CPRE.
Ранее премьер-министр Великобритании Лиз Трасс заявляла о намерении отменить запрет на добычу газа в стране методом гидроразрыва пласта и выдать свыше 100 лицензий на добычу газа и нефти в Северном море для преодоления энергетического кризиса в стране.
Правительство Великобритании ввело запрет на добычу газа методом фрекинга в ноябре 2019 года в связи с риском появления сейсмической активности. Фрекинг — метод добычи энергоресурсов, в том числе сланцевого газа, путем гидроразрыва пласта.