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Британские власти одним решением поставили природу страны под угрозу

Британские власти одним решением поставили природу страны под угрозу - РИА Новости, 22.09.2022

Британские власти одним решением поставили природу страны под угрозу

Решение британских властей отменить мораторий на добычу сланцевого газа может нанести серъезный ущерб природе Соединенного Королевства, пишет The... РИА Новости, 22.09.2022

2022-09-22T18:00

2022-09-22T18:00

2022-09-22T18:25

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МОСКВА, 22 сен — РИА Новости. Решение британских властей отменить мораторий на добычу сланцевого газа может нанести серъезный ущерб природе Соединенного Королевства, пишет The Guardian.Специалисты опасаются, что из-за гидроразрыва пласта увеличатся риски возникновения землетрясений, а также загрязнения воздуха и грунтовых вод. Подобный способ добычи требует большого количества воды, которой в графстве не могут рисковать в условиях засухи."Подвергнуть жемчужины в короне английского ландшафта риску сопутствующего ущерба от гидроразрыва пласта — это еще большее оскорбление. Это особенно безумно в свете предыдущих обязательств правительства по улучшению нашей природной среды и поощрению большего числа людей к посещению сельской местности", — сообщил Том Файанс из сельской благотворительной организации CPRE.Ранее премьер-министр Великобритании Лиз Трасс заявляла о намерении отменить запрет на добычу газа в стране методом гидроразрыва пласта и выдать свыше 100 лицензий на добычу газа и нефти в Северном море для преодоления энергетического кризиса в стране.Правительство Великобритании ввело запрет на добычу газа методом фрекинга в ноябре 2019 года в связи с риском появления сейсмической активности. Фрекинг — метод добычи энергоресурсов, в том числе сланцевого газа, путем гидроразрыва пласта.

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в мире, лиз трасс, великобритания