Рейтинг@Mail.ru
Британские власти одним решением поставили природу страны под угрозу - РИА Новости, 22.09.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220922/priroda-1818757665.html
Британские власти одним решением поставили природу страны под угрозу
Британские власти одним решением поставили природу страны под угрозу - РИА Новости, 22.09.2022
Британские власти одним решением поставили природу страны под угрозу
Решение британских властей отменить мораторий на добычу сланцевого газа может нанести серъезный ущерб природе Соединенного Королевства, пишет The... РИА Новости, 22.09.2022
2022-09-22T18:00
2022-09-22T18:25
в мире
лиз трасс
великобритания
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/154776/07/1547760712_0:187:2805:1765_1920x0_80_0_0_edd1cdca28b965f9cd364b9f719cf935.jpg
МОСКВА, 22 сен — РИА Новости. Решение британских властей отменить мораторий на добычу сланцевого газа может нанести серъезный ущерб природе Соединенного Королевства, пишет The Guardian.Специалисты опасаются, что из-за гидроразрыва пласта увеличатся риски возникновения землетрясений, а также загрязнения воздуха и грунтовых вод. Подобный способ добычи требует большого количества воды, которой в графстве не могут рисковать в условиях засухи."Подвергнуть жемчужины в короне английского ландшафта риску сопутствующего ущерба от гидроразрыва пласта — это еще большее оскорбление. Это особенно безумно в свете предыдущих обязательств правительства по улучшению нашей природной среды и поощрению большего числа людей к посещению сельской местности", — сообщил Том Файанс из сельской благотворительной организации CPRE.Ранее премьер-министр Великобритании Лиз Трасс заявляла о намерении отменить запрет на добычу газа в стране методом гидроразрыва пласта и выдать свыше 100 лицензий на добычу газа и нефти в Северном море для преодоления энергетического кризиса в стране.Правительство Великобритании ввело запрет на добычу газа методом фрекинга в ноябре 2019 года в связи с риском появления сейсмической активности. Фрекинг — метод добычи энергоресурсов, в том числе сланцевого газа, путем гидроразрыва пласта.
https://ria.ru/20220918/britaniya-1817678858.html
великобритания
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/154776/07/1547760712_102:0:2705:1952_1920x0_80_0_0_0fedffa255e46b297d4dccc519a01cc0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, лиз трасс, великобритания
В мире, Лиз Трасс, Великобритания
18:00 22.09.2022 (обновлено: 18:25 22.09.2022)
 
Британские власти одним решением поставили природу страны под угрозу

Guardian: отмена моратория на добычу сланцевого газа нанесет ущерб природе Британии

CC0 / emmagibb / Замок в Великобритании
Замок в Великобритании - РИА Новости, 1920, 22.09.2022
CC0 / emmagibb /
Замок в Великобритании. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 сен — РИА Новости. Решение британских властей отменить мораторий на добычу сланцевого газа может нанести серъезный ущерб природе Соединенного Королевства, пишет The Guardian.

Специалисты опасаются, что из-за гидроразрыва пласта увеличатся риски возникновения землетрясений, а также загрязнения воздуха и грунтовых вод. Подобный способ добычи требует большого количества воды, которой в графстве не могут рисковать в условиях засухи.

"Подвергнуть жемчужины в короне английского ландшафта риску сопутствующего ущерба от гидроразрыва пласта — это еще большее оскорбление. Это особенно безумно в свете предыдущих обязательств правительства по улучшению нашей природной среды и поощрению большего числа людей к посещению сельской местности", — сообщил Том Файанс из сельской благотворительной организации CPRE.

Ранее премьер-министр Великобритании Лиз Трасс заявляла о намерении отменить запрет на добычу газа в стране методом гидроразрыва пласта и выдать свыше 100 лицензий на добычу газа и нефти в Северном море для преодоления энергетического кризиса в стране.

Правительство Великобритании ввело запрет на добычу газа методом фрекинга в ноябре 2019 года в связи с риском появления сейсмической активности. Фрекинг — метод добычи энергоресурсов, в том числе сланцевого газа, путем гидроразрыва пласта.
Прохожие в Лондоне - РИА Новости, 1920, 18.09.2022
18 сентября, 16:10
СМИ: природа сыграла злую шутку с Британией, отказавшейся от газа из России
 
В миреЛиз ТрассВеликобритания
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала