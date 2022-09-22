https://ria.ru/20220922/posobie-1818749287.html

Заявление на универсальное пособие можно будет подать с 1 января

Заявление на универсальное пособие можно будет подать с 1 января - РИА Новости, 22.09.2022

Заявление на универсальное пособие можно будет подать с 1 января

Заявление на оформление универсального пособия можно будет подать с 1 января 2023 года, сообщили журналистам в пресс-службе Минтруда. РИА Новости, 22.09.2022

2022-09-22T17:29

2022-09-22T17:29

2022-09-22T17:29

общество

пенсионный фонд рф

пособие по безработице

россия

министерство труда и социальной защиты рф (минтруд россии)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/155901/43/1559014327_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_f10844f204f975eb9c5e3e8c91835b28.jpg

МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. Заявление на оформление универсального пособия можно будет подать с 1 января 2023 года, сообщили журналистам в пресс-службе Минтруда."Заявление на оформление универсального пособия и выплат из материнского капитала на любого ребенка в возрасте до 3 лет вне зависимости от очередности рождения можно будет подать с 1 января 2023 года. Всех детей в семье в возрасте до 17 лет можно будет указать в одном заявлении и оформить одним заявлением выплату сразу на каждого ребенка", - говорится в сообщении.Согласно сообщению министерства, пособие объединит выплату для беременных женщин, вставших на учет в ранние сроки, пособие для незастрахованных по уходу за ребенком до 1,5 лет, выплату на первого ребенка, которая предоставляется из бюджета во всех регионах, выплату на третьего ребенка из бюджета, которая есть только в 78 регионах и предоставляется по разным правилам, пособие на детей от 3 до 8 лет, которое выплачивается органами социальной защиты, и пособие на детей от 8 до 17 лет, которое выплачивается ПФР.Семьи, где дети родились до 31 декабря 2022 года, смогут выбрать, получать пособия по старым правилам или перейти на универсальное пособие. Его будут предоставлять семьям с доходами ниже одного прожиточного минимума на человека с применением комплексной оценки нуждаемости. Размер пособия составит 50, 75 или 100% регионального прожиточного минимума. В среднем по стране в 2023 году это 7 тысяч, 10,5 тысячи и 14 тысяч рублей.Универсальное пособие расширяет контингент семей, которым доступна поддержка из бюджета за счет гармонизации правил выплаты на детей в возрасте до 3 лет, добавили в Минтруде.

https://ria.ru/20220922/posobie-1818741618.html

https://ria.ru/20220922/posobie-1818740913.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

общество, пенсионный фонд рф, пособие по безработице, россия, министерство труда и социальной защиты рф (минтруд россии)