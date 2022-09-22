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Заявление на универсальное пособие можно будет подать с 1 января - РИА Новости, 22.09.2022
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Заявление на универсальное пособие можно будет подать с 1 января
Заявление на универсальное пособие можно будет подать с 1 января - РИА Новости, 22.09.2022
Заявление на универсальное пособие можно будет подать с 1 января
Заявление на оформление универсального пособия можно будет подать с 1 января 2023 года, сообщили журналистам в пресс-службе Минтруда. РИА Новости, 22.09.2022
2022-09-22T17:29
2022-09-22T17:29
общество
пенсионный фонд рф
пособие по безработице
россия
министерство труда и социальной защиты рф (минтруд россии)
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МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. Заявление на оформление универсального пособия можно будет подать с 1 января 2023 года, сообщили журналистам в пресс-службе Минтруда."Заявление на оформление универсального пособия и выплат из материнского капитала на любого ребенка в возрасте до 3 лет вне зависимости от очередности рождения можно будет подать с 1 января 2023 года. Всех детей в семье в возрасте до 17 лет можно будет указать в одном заявлении и оформить одним заявлением выплату сразу на каждого ребенка", - говорится в сообщении.Согласно сообщению министерства, пособие объединит выплату для беременных женщин, вставших на учет в ранние сроки, пособие для незастрахованных по уходу за ребенком до 1,5 лет, выплату на первого ребенка, которая предоставляется из бюджета во всех регионах, выплату на третьего ребенка из бюджета, которая есть только в 78 регионах и предоставляется по разным правилам, пособие на детей от 3 до 8 лет, которое выплачивается органами социальной защиты, и пособие на детей от 8 до 17 лет, которое выплачивается ПФР.Семьи, где дети родились до 31 декабря 2022 года, смогут выбрать, получать пособия по старым правилам или перейти на универсальное пособие. Его будут предоставлять семьям с доходами ниже одного прожиточного минимума на человека с применением комплексной оценки нуждаемости. Размер пособия составит 50, 75 или 100% регионального прожиточного минимума. В среднем по стране в 2023 году это 7 тысяч, 10,5 тысячи и 14 тысяч рублей.Универсальное пособие расширяет контингент семей, которым доступна поддержка из бюджета за счет гармонизации правил выплаты на детей в возрасте до 3 лет, добавили в Минтруде.
https://ria.ru/20220922/posobie-1818741618.html
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общество, пенсионный фонд рф, пособие по безработице, россия, министерство труда и социальной защиты рф (минтруд россии)
Общество, Пенсионный фонд РФ, Пособие по безработице, Россия, Министерство труда и социальной защиты РФ (Минтруд России)
17:29 22.09.2022
 
Заявление на универсальное пособие можно будет подать с 1 января

Минтруд: заявление на универсальное пособие можно будет подать с 1 января 2023 года

© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в медиабанкДеньги
Деньги - РИА Новости, 1920, 22.09.2022
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. Заявление на оформление универсального пособия можно будет подать с 1 января 2023 года, сообщили журналистам в пресс-службе Минтруда.
"Заявление на оформление универсального пособия и выплат из материнского капитала на любого ребенка в возрасте до 3 лет вне зависимости от очередности рождения можно будет подать с 1 января 2023 года. Всех детей в семье в возрасте до 17 лет можно будет указать в одном заявлении и оформить одним заявлением выплату сразу на каждого ребенка", - говорится в сообщении.
Женщина пересчитывает денежные купюры
Вчера, 17:05
Минтруд назвал размер универсального пособия на ребенка
Согласно сообщению министерства, пособие объединит выплату для беременных женщин, вставших на учет в ранние сроки, пособие для незастрахованных по уходу за ребенком до 1,5 лет, выплату на первого ребенка, которая предоставляется из бюджета во всех регионах, выплату на третьего ребенка из бюджета, которая есть только в 78 регионах и предоставляется по разным правилам, пособие на детей от 3 до 8 лет, которое выплачивается органами социальной защиты, и пособие на детей от 8 до 17 лет, которое выплачивается ПФР.
Семьи, где дети родились до 31 декабря 2022 года, смогут выбрать, получать пособия по старым правилам или перейти на универсальное пособие. Его будут предоставлять семьям с доходами ниже одного прожиточного минимума на человека с применением комплексной оценки нуждаемости. Размер пособия составит 50, 75 или 100% регионального прожиточного минимума. В среднем по стране в 2023 году это 7 тысяч, 10,5 тысячи и 14 тысяч рублей.
Универсальное пособие расширяет контингент семей, которым доступна поддержка из бюджета за счет гармонизации правил выплаты на детей в возрасте до 3 лет, добавили в Минтруде.
Лист с денежными купюрами номиналом 100 рублей - РИА Новости, 1920, 22.09.2022
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На универсальное пособие для семей с детьми направят 1,7 триллиона рублей
 
ОбществоПенсионный фонд РФПособие по безработицеРоссияМинистерство труда и социальной защиты РФ (Минтруд России)
 
 
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