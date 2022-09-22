https://ria.ru/20220922/posobie-1818741618.html

Минтруд назвал размер универсального пособия на ребенка

Минтруд назвал размер универсального пособия на ребенка - РИА Новости, 22.09.2022

Минтруд назвал размер универсального пособия на ребенка

Средний размер универсального пособия на одного ребенка по России составит 7 тысяч, 10,5 тысячи или 14 тысяч рублей в зависимости от нуждаемости семьи, сообщили РИА Новости, 22.09.2022

2022-09-22T17:05

2022-09-22T17:05

2022-09-22T17:06

россия

общество

михаил мишустин

министерство труда и социальной защиты рф (минтруд россии)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/1e/1791803096_0:91:2000:1216_1920x0_80_0_0_8acd587e6f00484f083b5a868505ec85.jpg

МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. Средний размер универсального пособия на одного ребенка по России составит 7 тысяч, 10,5 тысячи или 14 тысяч рублей в зависимости от нуждаемости семьи, сообщили журналистам в пресс-службе Минтруда.Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин сообщил, что с 1 января в России предлагается ввести универсальное пособие для семей с низкими доходами."Универсальное пособие будет предоставляться семьям с доходами ниже одного прожиточного минимума на человека с применением комплексной оценки нуждаемости. Размер пособия составит 50, 75 или 100% регионального прожиточного минимума. В среднем по стране в 2023 году это составит 7 тыс., 10,5 тыс. и 14 тыс. рублей", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20220922/posobie-1818740913.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, общество, михаил мишустин, министерство труда и социальной защиты рф (минтруд россии)