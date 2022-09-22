https://ria.ru/20220922/posobie-1818741618.html
Минтруд назвал размер универсального пособия на ребенка
Минтруд назвал размер универсального пособия на ребенка - РИА Новости, 22.09.2022
Минтруд назвал размер универсального пособия на ребенка
Средний размер универсального пособия на одного ребенка по России составит 7 тысяч, 10,5 тысячи или 14 тысяч рублей в зависимости от нуждаемости семьи, сообщили РИА Новости, 22.09.2022
2022-09-22T17:05
2022-09-22T17:05
2022-09-22T17:06
россия
общество
михаил мишустин
министерство труда и социальной защиты рф (минтруд россии)
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МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. Средний размер универсального пособия на одного ребенка по России составит 7 тысяч, 10,5 тысячи или 14 тысяч рублей в зависимости от нуждаемости семьи, сообщили журналистам в пресс-службе Минтруда.Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин сообщил, что с 1 января в России предлагается ввести универсальное пособие для семей с низкими доходами."Универсальное пособие будет предоставляться семьям с доходами ниже одного прожиточного минимума на человека с применением комплексной оценки нуждаемости. Размер пособия составит 50, 75 или 100% регионального прожиточного минимума. В среднем по стране в 2023 году это составит 7 тыс., 10,5 тыс. и 14 тыс. рублей", - говорится в сообщении.
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россия
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, общество, михаил мишустин, министерство труда и социальной защиты рф (минтруд россии)
Россия, Общество, Михаил Мишустин, Министерство труда и социальной защиты РФ (Минтруд России)
17:05 22.09.2022 (обновлено: 17:06 22.09.2022)
Минтруд назвал размер универсального пособия на ребенка
Минтруд: размер универсального пособия на ребенка составит семь, 10,5 или 14 тысяч рублей