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Правительство предложило ввести универсальное пособие для бедных семей - РИА Новости, 22.09.2022
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Правительство предложило ввести универсальное пособие для бедных семей
Правительство предложило ввести универсальное пособие для бедных семей - РИА Новости, 22.09.2022
Правительство предложило ввести универсальное пособие для бедных семей
С 1 января в России предлагается ввести универсальное пособие для семей с низкими доходами, сообщил премьер-министр России Михаил Мишустин на заседании... РИА Новости, 22.09.2022
2022-09-22T14:20
2022-09-22T15:46
общество
россия
михаил мишустин
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МОСКВА, 22 сен — РИА Новости. С 1 января в России предлагается ввести универсальное пособие для семей с низкими доходами, сообщил премьер-министр России Михаил Мишустин на заседании правительства.Универсальное пособие также будет включать выплаты на детей от трех до семи лет и от восьми до 17 лет. Кроме того, его будут назначать и нуждающимся женщинам, вставшим на учет на ранних сроках беременности.Для оформления универсальной выплаты нужно будет подать одно заявление без дополнительных справок. Сделать это можно будет по выбору гражданина — через портал "Госуслуги", в МФЦ либо фонде пенсионного и социального страхования, заключил Мишустин.По данным Минтруда, сейчас правительство оказывает поддержку семьям с низкими доходами, в которых воспитываются дети школьного возраста. В этом году к ежемесячной выплате на детей от трех до восьми лет добавилась новая выплата на детей от восьми до 17 лет, пособия выплачиваются на каждого ребенка. Такую ежемесячную помощь в размере одного прожиточного минимума на ребенка получают порядка 76 процентов семей. В среднем по стране он составляет 11 592 рубля, но по регионам сумма выплат колеблется от 11 341 до 30 784 рублей.
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общество, россия, михаил мишустин
Общество, Россия, Михаил Мишустин
14:20 22.09.2022 (обновлено: 15:46 22.09.2022)
 
Правительство предложило ввести универсальное пособие для бедных семей

Мишустин: с 1 января в России введут универсальное пособие для семей с низкими доходами

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в медиабанкМолодая семья с детьми
Молодая семья с детьми - РИА Новости, 1920, 22.09.2022
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Молодая семья с детьми. Архивное фото
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МОСКВА, 22 сен — РИА Новости. С 1 января в России предлагается ввести универсальное пособие для семей с низкими доходами, сообщил премьер-министр России Михаил Мишустин на заседании правительства.

"Оно объединит целый ряд действующих мер социальной защиты, в том числе выплаты, которые предоставляются в связи с рождением или усыновлением малыша и до достижения им трех лет", — пояснил председатель кабинета министров.

Универсальное пособие также будет включать выплаты на детей от трех до семи лет и от восьми до 17 лет. Кроме того, его будут назначать и нуждающимся женщинам, вставшим на учет на ранних сроках беременности.
Для оформления универсальной выплаты нужно будет подать одно заявление без дополнительных справок. Сделать это можно будет по выбору гражданина — через портал "Госуслуги", в МФЦ либо фонде пенсионного и социального страхования, заключил Мишустин.
По данным Минтруда, сейчас правительство оказывает поддержку семьям с низкими доходами, в которых воспитываются дети школьного возраста. В этом году к ежемесячной выплате на детей от трех до восьми лет добавилась новая выплата на детей от восьми до 17 лет, пособия выплачиваются на каждого ребенка. Такую ежемесячную помощь в размере одного прожиточного минимума на ребенка получают порядка 76 процентов семей. В среднем по стране он составляет 11 592 рубля, но по регионам сумма выплат колеблется от 11 341 до 30 784 рублей.
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