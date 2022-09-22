https://ria.ru/20220922/posobie-1818680923.html

Правительство предложило ввести универсальное пособие для бедных семей

Правительство предложило ввести универсальное пособие для бедных семей - РИА Новости, 22.09.2022

Правительство предложило ввести универсальное пособие для бедных семей

С 1 января в России предлагается ввести универсальное пособие для семей с низкими доходами, сообщил премьер-министр России Михаил Мишустин на заседании... РИА Новости, 22.09.2022

2022-09-22T14:20

2022-09-22T14:20

2022-09-22T15:46

общество

россия

михаил мишустин

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/1b/1738794289_0:232:3071:1959_1920x0_80_0_0_9b25200f9cc46a20e596705eacd54ff8.jpg

МОСКВА, 22 сен — РИА Новости. С 1 января в России предлагается ввести универсальное пособие для семей с низкими доходами, сообщил премьер-министр России Михаил Мишустин на заседании правительства.Универсальное пособие также будет включать выплаты на детей от трех до семи лет и от восьми до 17 лет. Кроме того, его будут назначать и нуждающимся женщинам, вставшим на учет на ранних сроках беременности.Для оформления универсальной выплаты нужно будет подать одно заявление без дополнительных справок. Сделать это можно будет по выбору гражданина — через портал "Госуслуги", в МФЦ либо фонде пенсионного и социального страхования, заключил Мишустин.По данным Минтруда, сейчас правительство оказывает поддержку семьям с низкими доходами, в которых воспитываются дети школьного возраста. В этом году к ежемесячной выплате на детей от трех до восьми лет добавилась новая выплата на детей от восьми до 17 лет, пособия выплачиваются на каждого ребенка. Такую ежемесячную помощь в размере одного прожиточного минимума на ребенка получают порядка 76 процентов семей. В среднем по стране он составляет 11 592 рубля, но по регионам сумма выплат колеблется от 11 341 до 30 784 рублей.

https://ria.ru/20220919/byudzhet-1817849919.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

общество, россия, михаил мишустин