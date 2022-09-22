https://ria.ru/20220922/posobie-1818680923.html
Правительство предложило ввести универсальное пособие для бедных семей
Правительство предложило ввести универсальное пособие для бедных семей - РИА Новости, 22.09.2022
Правительство предложило ввести универсальное пособие для бедных семей
С 1 января в России предлагается ввести универсальное пособие для семей с низкими доходами, сообщил премьер-министр России Михаил Мишустин на заседании... РИА Новости, 22.09.2022
2022-09-22T14:20
2022-09-22T14:20
2022-09-22T15:46
общество
россия
михаил мишустин
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/1b/1738794289_0:232:3071:1959_1920x0_80_0_0_9b25200f9cc46a20e596705eacd54ff8.jpg
МОСКВА, 22 сен — РИА Новости. С 1 января в России предлагается ввести универсальное пособие для семей с низкими доходами, сообщил премьер-министр России Михаил Мишустин на заседании правительства.Универсальное пособие также будет включать выплаты на детей от трех до семи лет и от восьми до 17 лет. Кроме того, его будут назначать и нуждающимся женщинам, вставшим на учет на ранних сроках беременности.Для оформления универсальной выплаты нужно будет подать одно заявление без дополнительных справок. Сделать это можно будет по выбору гражданина — через портал "Госуслуги", в МФЦ либо фонде пенсионного и социального страхования, заключил Мишустин.По данным Минтруда, сейчас правительство оказывает поддержку семьям с низкими доходами, в которых воспитываются дети школьного возраста. В этом году к ежемесячной выплате на детей от трех до восьми лет добавилась новая выплата на детей от восьми до 17 лет, пособия выплачиваются на каждого ребенка. Такую ежемесячную помощь в размере одного прожиточного минимума на ребенка получают порядка 76 процентов семей. В среднем по стране он составляет 11 592 рубля, но по регионам сумма выплат колеблется от 11 341 до 30 784 рублей.
https://ria.ru/20220919/byudzhet-1817849919.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/1b/1738794289_414:236:2830:2048_1920x0_80_0_0_bec1455512d2d503532d07c809cbf8cc.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, михаил мишустин
Общество, Россия, Михаил Мишустин
14:20 22.09.2022 (обновлено: 15:46 22.09.2022)
Правительство предложило ввести универсальное пособие для бедных семей
Мишустин: с 1 января в России введут универсальное пособие для семей с низкими доходами
МОСКВА, 22 сен — РИА Новости.
С 1 января в России предлагается ввести универсальное пособие для семей с низкими доходами, сообщил
премьер-министр России Михаил Мишустин на заседании правительства.
"Оно объединит целый ряд действующих мер социальной защиты, в том числе выплаты, которые предоставляются в связи с рождением или усыновлением малыша и до достижения им трех лет", — пояснил председатель кабинета министров.
Универсальное пособие также будет включать выплаты на детей от трех до семи лет и от восьми до 17 лет. Кроме того, его будут назначать и нуждающимся женщинам, вставшим на учет на ранних сроках беременности.
Для оформления универсальной выплаты нужно будет подать одно заявление без дополнительных справок. Сделать это можно будет по выбору гражданина — через портал "Госуслуги", в МФЦ либо фонде пенсионного и социального страхования, заключил Мишустин.
По данным Минтруда, сейчас правительство оказывает поддержку семьям с низкими доходами, в которых воспитываются дети школьного возраста. В этом году к ежемесячной выплате на детей от трех до восьми лет добавилась новая выплата на детей от восьми до 17 лет, пособия выплачиваются на каждого ребенка. Такую ежемесячную помощь в размере одного прожиточного минимума на ребенка получают порядка 76 процентов семей. В среднем по стране он составляет 11 592 рубля, но по регионам сумма выплат колеблется от 11 341 до 30 784 рублей.