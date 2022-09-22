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Зарубежные круизные суда отказались от контрактов с портом Сочи - РИА Новости, 22.09.2022
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Туризм
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Зарубежные круизные суда отказались от контрактов с портом Сочи
Зарубежные круизные суда отказались от контрактов с портом Сочи - РИА Новости, 22.09.2022
Зарубежные круизные суда отказались от контрактов с портом Сочи
Все ранее заявившиеся 19 иностранных круизных судов отказались от контрактов с сочинским морским портом с начала специальной операции на Украине, это оказало... РИА Новости, 22.09.2022
2022-09-22T07:08
2022-09-22T10:25
туризм
сочи
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СОЧИ, 22 сен – РИА Новости. Все ранее заявившиеся 19 иностранных круизных судов отказались от контрактов с сочинским морским портом с начала специальной операции на Украине, это оказало значительное влияние на доходную часть курортной гавани, сообщил РИА Новости гендиректор предприятия Юрий Владимиров.Он отметил, что контракты с компаниями международных круизов, курсирующих в основном из Европы, составляли внушительную часть дохода сочинского морского порта, поэтому их уход - это дополнительная проблема по содержанию инфраструктуры морской гавани.При этом на фоне спецоперации и закрытых аэропортов на юге России выросло число междугородних, так называемых каботажных перевозок, которые увеличили пассажиропоток на 70% за минувшее лето, добавил Владимиров. Влияние на рост числа пассажиров, по его данным, также оказал единственный в настоящее время крупный круизный лайнер Astoria Grande, курсирующий из Сочи в Турцию. Невзирая на то, что путешествия на нем запустили лишь в середине лета, перевозчику удалось обслужить более 5 тысяч отдыхающих.
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сочи, экономика, новости - туризм
Туризм, Сочи, Экономика, Новости - Туризм
07:08 22.09.2022 (обновлено: 10:25 22.09.2022)
 
Зарубежные круизные суда отказались от контрактов с портом Сочи

Владимиров заявил, что все зарубежные круизные суда отказались от контрактов с портом Сочи

© РИА Новости / Константин Чалабов / Перейти в медиабанкСочи
Сочи - РИА Новости, 1920, 22.09.2022
© РИА Новости / Константин Чалабов
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Сочи. Архивное фото
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СОЧИ, 22 сен – РИА Новости. Все ранее заявившиеся 19 иностранных круизных судов отказались от контрактов с сочинским морским портом с начала специальной операции на Украине, это оказало значительное влияние на доходную часть курортной гавани, сообщил РИА Новости гендиректор предприятия Юрий Владимиров.
"Иностранные компании, они заявляются в круиз, ставят себе точку прихода Сочи. В прошлом году были заявлены 19 круизов, но все отказались после февраля. Мы потеряли полностью всю эту составляющую", - сказал Владимиров.
Он отметил, что контракты с компаниями международных круизов, курсирующих в основном из Европы, составляли внушительную часть дохода сочинского морского порта, поэтому их уход - это дополнительная проблема по содержанию инфраструктуры морской гавани.
При этом на фоне спецоперации и закрытых аэропортов на юге России выросло число междугородних, так называемых каботажных перевозок, которые увеличили пассажиропоток на 70% за минувшее лето, добавил Владимиров. Влияние на рост числа пассажиров, по его данным, также оказал единственный в настоящее время крупный круизный лайнер Astoria Grande, курсирующий из Сочи в Турцию. Невзирая на то, что путешествия на нем запустили лишь в середине лета, перевозчику удалось обслужить более 5 тысяч отдыхающих.
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