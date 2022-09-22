https://ria.ru/20220922/port-1818586734.html

Зарубежные круизные суда отказались от контрактов с портом Сочи

Зарубежные круизные суда отказались от контрактов с портом Сочи - РИА Новости, 22.09.2022

Зарубежные круизные суда отказались от контрактов с портом Сочи

Все ранее заявившиеся 19 иностранных круизных судов отказались от контрактов с сочинским морским портом с начала специальной операции на Украине, это оказало... РИА Новости, 22.09.2022

2022-09-22T07:08

2022-09-22T07:08

2022-09-22T10:25

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СОЧИ, 22 сен – РИА Новости. Все ранее заявившиеся 19 иностранных круизных судов отказались от контрактов с сочинским морским портом с начала специальной операции на Украине, это оказало значительное влияние на доходную часть курортной гавани, сообщил РИА Новости гендиректор предприятия Юрий Владимиров.Он отметил, что контракты с компаниями международных круизов, курсирующих в основном из Европы, составляли внушительную часть дохода сочинского морского порта, поэтому их уход - это дополнительная проблема по содержанию инфраструктуры морской гавани.При этом на фоне спецоперации и закрытых аэропортов на юге России выросло число междугородних, так называемых каботажных перевозок, которые увеличили пассажиропоток на 70% за минувшее лето, добавил Владимиров. Влияние на рост числа пассажиров, по его данным, также оказал единственный в настоящее время крупный круизный лайнер Astoria Grande, курсирующий из Сочи в Турцию. Невзирая на то, что путешествия на нем запустили лишь в середине лета, перевозчику удалось обслужить более 5 тысяч отдыхающих.

https://ria.ru/20220915/sochi-1816910339.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

сочи, экономика, новости - туризм