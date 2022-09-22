https://ria.ru/20220922/pomosch-1818680644.html
Мишустин пообещал обеспечить бесплатную медицинскую помощь по всей стране
Мишустин пообещал обеспечить бесплатную медицинскую помощь по всей стране - РИА Новости, 22.09.2022
Мишустин пообещал обеспечить бесплатную медицинскую помощь по всей стране
Бесплатная медицинская помощь по всей стране будет обеспечена, сообщил премьер-министр России Михаил Мишустин. РИА Новости, 22.09.2022
2022-09-22T14:19
2022-09-22T14:19
2022-09-22T14:42
михаил мишустин
здоровье - общество
россия
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МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. Бесплатная медицинская помощь по всей стране будет обеспечена, сообщил премьер-министр России Михаил Мишустин."Мы предусмотрели необходимые средства на обеспечение бесплатной медицинской помощи по всей стране", - сказал он на заседании правительства.Запланированные расходы Фонда обязательного медицинского страхования превышают объемы текущего года более чем на 10%, увеличено финансирование на поддержание устойчивой работы региональных больниц, поликлиник, вырастут государственные инвестиции в предоставление высокотехнологичного лечения, в том числе в федеральных клиниках, отметил Мишустин."Заложены и значительные суммы на проведение углубленной диспансеризации, развитие программ реабилитации, начатых по инициативе президента", - сказал премьер.
https://ria.ru/20220922/zdravookhranenie-1818687370.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
михаил мишустин, здоровье - общество, россия
Михаил Мишустин, Здоровье - Общество, Россия
14:19 22.09.2022 (обновлено: 14:42 22.09.2022)
Мишустин пообещал обеспечить бесплатную медицинскую помощь по всей стране
Премьер Мишустин пообещал обеспечить бесплатную медицинскую помощь по всей стране
МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. Бесплатная медицинская помощь по всей стране будет обеспечена, сообщил премьер-министр России Михаил Мишустин.
"Мы предусмотрели необходимые средства на обеспечение бесплатной медицинской помощи по всей стране", - сказал он на заседании правительства.
Запланированные расходы Фонда обязательного медицинского страхования превышают объемы текущего года более чем на 10%, увеличено финансирование на поддержание устойчивой работы региональных больниц, поликлиник, вырастут государственные инвестиции в предоставление высокотехнологичного лечения, в том числе в федеральных клиниках, отметил Мишустин.
"Заложены и значительные суммы на проведение углубленной диспансеризации, развитие программ реабилитации, начатых по инициативе президента", - сказал премьер.