https://ria.ru/20220922/pomosch-1818680644.html

Мишустин пообещал обеспечить бесплатную медицинскую помощь по всей стране

Мишустин пообещал обеспечить бесплатную медицинскую помощь по всей стране - РИА Новости, 22.09.2022

Мишустин пообещал обеспечить бесплатную медицинскую помощь по всей стране

Бесплатная медицинская помощь по всей стране будет обеспечена, сообщил премьер-министр России Михаил Мишустин. РИА Новости, 22.09.2022

2022-09-22T14:19

2022-09-22T14:19

2022-09-22T14:42

михаил мишустин

здоровье - общество

россия

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МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. Бесплатная медицинская помощь по всей стране будет обеспечена, сообщил премьер-министр России Михаил Мишустин."Мы предусмотрели необходимые средства на обеспечение бесплатной медицинской помощи по всей стране", - сказал он на заседании правительства.Запланированные расходы Фонда обязательного медицинского страхования превышают объемы текущего года более чем на 10%, увеличено финансирование на поддержание устойчивой работы региональных больниц, поликлиник, вырастут государственные инвестиции в предоставление высокотехнологичного лечения, в том числе в федеральных клиниках, отметил Мишустин."Заложены и значительные суммы на проведение углубленной диспансеризации, развитие программ реабилитации, начатых по инициативе президента", - сказал премьер.

https://ria.ru/20220922/zdravookhranenie-1818687370.html

россия

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

михаил мишустин, здоровье - общество, россия