https://ria.ru/20220922/polety-1818750614.html
На Северном Кипре рассказали о подавшей заявку на полеты компании из России
На Северном Кипре рассказали о подавшей заявку на полеты компании из России - РИА Новости, 22.09.2022
На Северном Кипре рассказали о подавшей заявку на полеты компании из России
Одна российская частная компания подала заявку на полеты на Северный Кипр, заявил в интервью РИА Новости лидер турок-киприотов Эрсин Татар. РИА Новости, 22.09.2022
2022-09-22T17:33
2022-09-22T17:33
2022-09-22T18:10
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ООН, 22 сен - РИА Новости. Одна российская частная компания подала заявку на полеты на Северный Кипр, заявил в интервью РИА Новости лидер турок-киприотов Эрсин Татар."По данным моего министерства транспорта, одна частная российская компания подала заявку в наше министерство транспорта, в гражданскую авиацию турецких киприотов о намерении полетов из России", - заявил Татар.Он также добавил, что возможности проведения полетов на Северный Кипр изучают несколько российских компаний.Татар отметил, что у него нет информации о наличии конкретного запроса со стороны Турции и РФ на открытие полетов.Ранее в четверг президент Турции Тайип Эрдоган подтвердил, что обсуждал с российским коллегой Владимиром Путиным возможный запуск авиарейсов из России на Северный Кипр.Кипр де-факто разделен между греческой и турецкой общинами с 1974 года после вооруженного вторжения Турции, спровоцированного государственным переворотом на Кипре и попыткой присоединения острова к Греции. Оккупированными оказались 37% территории острова, на которой в 1983 году была провозглашена Турецкая Республика Северного Кипра (ТРСК). Ее признала только Турция.
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новости - туризм, северный кипр, россия
Туризм, Новости - Туризм, Северный Кипр, Россия
17:33 22.09.2022 (обновлено: 18:10 22.09.2022)
На Северном Кипре рассказали о подавшей заявку на полеты компании из России
Лидер турок-киприотов Татар: российская компания подала заявку на полеты на остров