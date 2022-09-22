https://ria.ru/20220922/polety-1818750614.html

На Северном Кипре рассказали о подавшей заявку на полеты компании из России

На Северном Кипре рассказали о подавшей заявку на полеты компании из России - РИА Новости, 22.09.2022

На Северном Кипре рассказали о подавшей заявку на полеты компании из России

Одна российская частная компания подала заявку на полеты на Северный Кипр, заявил в интервью РИА Новости лидер турок-киприотов Эрсин Татар. РИА Новости, 22.09.2022

2022-09-22T17:33

2022-09-22T17:33

2022-09-22T18:10

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северный кипр

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ООН, 22 сен - РИА Новости. Одна российская частная компания подала заявку на полеты на Северный Кипр, заявил в интервью РИА Новости лидер турок-киприотов Эрсин Татар."По данным моего министерства транспорта, одна частная российская компания подала заявку в наше министерство транспорта, в гражданскую авиацию турецких киприотов о намерении полетов из России", - заявил Татар.Он также добавил, что возможности проведения полетов на Северный Кипр изучают несколько российских компаний.Татар отметил, что у него нет информации о наличии конкретного запроса со стороны Турции и РФ на открытие полетов.Ранее в четверг президент Турции Тайип Эрдоган подтвердил, что обсуждал с российским коллегой Владимиром Путиным возможный запуск авиарейсов из России на Северный Кипр.Кипр де-факто разделен между греческой и турецкой общинами с 1974 года после вооруженного вторжения Турции, спровоцированного государственным переворотом на Кипре и попыткой присоединения острова к Греции. Оккупированными оказались 37% территории острова, на которой в 1983 году была провозглашена Турецкая Республика Северного Кипра (ТРСК). Ее признала только Турция.

https://ria.ru/20220922/mir-1818734593.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

новости - туризм, северный кипр, россия