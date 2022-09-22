https://ria.ru/20220922/pokushenie-1818749188.html

В Запорожской области предотвратили покушение на Балицкого

В Запорожской области предотвратили покушение на Балицкого - РИА Новости, 22.09.2022

В Запорожской области предотвратили покушение на Балицкого

СБУ готовила покушение на главу администрации Запорожской области Евгения Балицкого, сообщил РИА Новости задержанный силовиками житель Мелитополя Максим Иванов. РИА Новости, 22.09.2022

2022-09-22T17:28

2022-09-22T17:28

2022-09-22T18:20

специальная военная операция на украине

мелитополь

служба безопасности украины

евгений балицкий

запорожская область

в мире

херсонская область

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МЕЛИТОПОЛЬ, 22 сен — РИА Новости. СБУ готовила покушение на главу администрации Запорожской области Евгения Балицкого, сообщил РИА Новости задержанный силовиками житель Мелитополя Максим Иванов.Уточняется, что его подозревают в сборе информации о местонахождении российских военных и сотрудников местных органов власти в интересах украинских спецслужб.По словам задержанного, для совершения преступления привлекали обычных граждан. Иванов рассказал, что обращения с требованием о сборе сведений, касающихся места жительства и передвижений Балицкого, поступали от анонимного человека через Telegram. Сначала речь шла о распространении проукраинских листовок, однако задержанный этим не занимался, а только "передавал координаты", за что получил три тысячи гривен (около 4,5 тысячи рублей).Иванов уточнил, что после этого аноним перечислил еще 1,4 тысячи гривен и настойчиво попросил координаты и фотографии дома главы администрации. Позже он хотел узнать, на каких машинах ездит Балицкий и какими маршрутами пользуется.Кроме того, мужчина рассказал, что в конце мая — начале июня с ним связался еще один куратор, под женским псевдонимом: ему и его сожительнице велели расклеивать листовки. А после выполнения задания ему предложили за шесть тысяч гривен устроить теракт, предполагавший подрыв железнодорожных путей. Иванов заявил, что не будет этого делать."Я, конечно, отказался. Сказал: давайте я буду клеить листовки. <…> Я бы их назвал, если помягче, террористами. <...> Мне бы не хотелось с такими людьми иметь ничего общего", — подчеркнул он.Сожительница мужчины Татьяна Бех, в свою очередь, призналась, что расклеивала листовки из-за денег и подозревала: Иванов выполняет другие задания, связанные с передачей координат для получения большей выгоды.В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области, заняв такие крупные города, как Херсон, Мелитополь и Бердянск, и отрезав Украину от Азовского моря. В обоих регионах сформированы новые администрации, освобожденные территории готовятся провести 23-27 сентября референдумы о вхождении в состав России.

https://ria.ru/20220917/pokushenie-1817538136.html

https://ria.ru/20220921/spetsoperatsiya-1818484184.html

https://ria.ru/20220922/zaporozhe-1818584830.html

мелитополь

запорожская область

херсонская область

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

мелитополь, служба безопасности украины, евгений балицкий, запорожская область, в мире, херсонская область