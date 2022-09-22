https://ria.ru/20220922/pokhorony-1818680732.html

Швыдкой подтвердил, что будет представлять Россию на похоронах Абэ

Швыдкой подтвердил, что будет представлять Россию на похоронах Абэ - РИА Новости, 22.09.2022

Швыдкой подтвердил, что будет представлять Россию на похоронах Абэ

Специальный представитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой подтвердил РИА Новости, что представит Россию на церемонии... РИА Новости, 22.09.2022

2022-09-22T14:19

2022-09-22T14:19

2022-09-22T14:19

в мире

синдзо абэ

михаил швыдкой

нарендра моди

япония

россия

москва

убийство экс-премьера японии синдзо абэ

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МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. Специальный представитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой подтвердил РИА Новости, что представит Россию на церемонии государственных похорон бывшего премьер-министра страны Синдзо Абэ 27 сентября.Швыдкой уточнил, что сейчас находится в Москве, но собирается полететь в Японию."Церемония похорон состоится 27 сентября… Меня отправляют туда", - сказал он.Также Швыдкой добавил, что в рамках визита запланирована встреча с оргкомитетом XVII фестиваля российской культуры в Японии, который открылся 29 августа."Абэ (экс-премьер-министр Японии Синдзо Абэ – ред.) был председателем оргкомитета с японской стороны, и я планирую встретиться только с исполняющим обязанности оргкомитета с японской стороны – это выдающаяся актриса японская Комаки Курихара", - рассказал он.Экс-премьер-министр Синдзо Абэ был смертельно ранен во время выступления на предвыборном митинге в префектуре Нара 8 июля. Его убийца – 41-летний Тэцуя Ямагами выстрелил в Абэ со спины из самодельного оружия дважды. При втором выстреле политик получил ранения в шею и грудь, ставшие смертельными. Как сказали врачи, рана на груди оказалась настолько глубокой, что достигла сердца. Синдзо Абэ умер от потери крови. Похороны и кремация состоялись 12 июля.На 27 сентября назначены государственные похороны Абэ, которые вызывают неоднозначную реакцию в обществе из-за того, что решение об этом было принято на заседании правительства без участия парламента. Как ожидается, на похороны приедут около 6 тысяч человек в составе иностранных делегаций, а также представители региональных и центральных властей Японии. В церемонии примут участие шестеро представителей императорского дома, включая наследного принца Акисино и его супругу. Для рядовых граждан будет установлен алтарь для возложения цветов.Среди первых лиц иностранных государств значатся премьер-министр Индии Нарендра Моди, премьер-министр Канады Джастин Трюдо, президент Шри-Ланки Ранил Викрамасингхе, премьер-министр Люксембурга Ксавье Беттель, король Иордании Абдалла II ибн Хусейн и другие.

https://ria.ru/20220916/abe-1817162646.html

https://ria.ru/20220902/pokusheniya-1813924530.html

https://ria.ru/20220729/okhrana-1805747018.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, синдзо абэ, михаил швыдкой, нарендра моди, япония, россия, москва, убийство экс-премьера японии синдзо абэ