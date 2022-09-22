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Швыдкой подтвердил, что будет представлять Россию на похоронах Абэ - РИА Новости, 22.09.2022
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Швыдкой подтвердил, что будет представлять Россию на похоронах Абэ
Швыдкой подтвердил, что будет представлять Россию на похоронах Абэ - РИА Новости, 22.09.2022
Швыдкой подтвердил, что будет представлять Россию на похоронах Абэ
Специальный представитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой подтвердил РИА Новости, что представит Россию на церемонии... РИА Новости, 22.09.2022
2022-09-22T14:19
2022-09-22T14:19
в мире
синдзо абэ
михаил швыдкой
нарендра моди
япония
россия
москва
убийство экс-премьера японии синдзо абэ
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МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. Специальный представитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой подтвердил РИА Новости, что представит Россию на церемонии государственных похорон бывшего премьер-министра страны Синдзо Абэ 27 сентября.Швыдкой уточнил, что сейчас находится в Москве, но собирается полететь в Японию."Церемония похорон состоится 27 сентября… Меня отправляют туда", - сказал он.Также Швыдкой добавил, что в рамках визита запланирована встреча с оргкомитетом XVII фестиваля российской культуры в Японии, который открылся 29 августа."Абэ (экс-премьер-министр Японии Синдзо Абэ – ред.) был председателем оргкомитета с японской стороны, и я планирую встретиться только с исполняющим обязанности оргкомитета с японской стороны – это выдающаяся актриса японская Комаки Курихара", - рассказал он.Экс-премьер-министр Синдзо Абэ был смертельно ранен во время выступления на предвыборном митинге в префектуре Нара 8 июля. Его убийца – 41-летний Тэцуя Ямагами выстрелил в Абэ со спины из самодельного оружия дважды. При втором выстреле политик получил ранения в шею и грудь, ставшие смертельными. Как сказали врачи, рана на груди оказалась настолько глубокой, что достигла сердца. Синдзо Абэ умер от потери крови. Похороны и кремация состоялись 12 июля.На 27 сентября назначены государственные похороны Абэ, которые вызывают неоднозначную реакцию в обществе из-за того, что решение об этом было принято на заседании правительства без участия парламента. Как ожидается, на похороны приедут около 6 тысяч человек в составе иностранных делегаций, а также представители региональных и центральных властей Японии. В церемонии примут участие шестеро представителей императорского дома, включая наследного принца Акисино и его супругу. Для рядовых граждан будет установлен алтарь для возложения цветов.Среди первых лиц иностранных государств значатся премьер-министр Индии Нарендра Моди, премьер-министр Канады Джастин Трюдо, президент Шри-Ланки Ранил Викрамасингхе, премьер-министр Люксембурга Ксавье Беттель, король Иордании Абдалла II ибн Хусейн и другие.
https://ria.ru/20220916/abe-1817162646.html
https://ria.ru/20220902/pokusheniya-1813924530.html
https://ria.ru/20220729/okhrana-1805747018.html
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в мире, синдзо абэ, михаил швыдкой, нарендра моди, япония, россия, москва, убийство экс-премьера японии синдзо абэ
В мире, Синдзо Абэ, Михаил Швыдкой, Нарендра Моди, Япония, Россия, Москва, Убийство экс-премьера Японии Синдзо Абэ
14:19 22.09.2022
 
Швыдкой подтвердил, что будет представлять Россию на похоронах Абэ

Швыдкой подтвердил, что представит Россию на госпохоронах экс-премьера Японии Синдзо Абэ

© РИА Новости / Ксения Нака / Перейти в медиабанкВход на территорию буддийского храма Дзодзёдзи в Токио, где проходит церемония прощания с Синдзо Абэ
Вход на территорию буддийского храма Дзодзёдзи в Токио, где проходит церемония прощания с Синдзо Абэ - РИА Новости, 1920, 22.09.2022
© РИА Новости / Ксения Нака
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Вход на территорию буддийского храма Дзодзёдзи в Токио, где проходит церемония прощания с Синдзо Абэ. Архивное фото
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МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. Специальный представитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой подтвердил РИА Новости, что представит Россию на церемонии государственных похорон бывшего премьер-министра страны Синдзо Абэ 27 сентября.
Швыдкой уточнил, что сейчас находится в Москве, но собирается полететь в Японию.
"Церемония похорон состоится 27 сентября… Меня отправляют туда", - сказал он.
Также Швыдкой добавил, что в рамках визита запланирована встреча с оргкомитетом XVII фестиваля российской культуры в Японии, который открылся 29 августа.
Церемония похорон бывшего премьер-министра Японии Синдзо Абэ - РИА Новости, 1920, 16.09.2022
16 сентября, 08:50
На похороны экс-премьера Японии Абэ приедут Саркози, Ренци и Мэй
"Абэ (экс-премьер-министр Японии Синдзо Абэ – ред.) был председателем оргкомитета с японской стороны, и я планирую встретиться только с исполняющим обязанности оргкомитета с японской стороны – это выдающаяся актриса японская Комаки Курихара", - рассказал он.
Экс-премьер-министр Синдзо Абэ был смертельно ранен во время выступления на предвыборном митинге в префектуре Нара 8 июля. Его убийца – 41-летний Тэцуя Ямагами выстрелил в Абэ со спины из самодельного оружия дважды. При втором выстреле политик получил ранения в шею и грудь, ставшие смертельными. Как сказали врачи, рана на груди оказалась настолько глубокой, что достигла сердца. Синдзо Абэ умер от потери крови. Похороны и кремация состоялись 12 июля.
Полиция у резиденции вице-президента Аргентины Кристины Киршнер после нападения на нее. 1 сентября 2022 - РИА Новости, 1920, 02.09.2022
2 сентября, 10:41
Случаи покушений на первых лиц государств в 2001-2022 годах
На 27 сентября назначены государственные похороны Абэ, которые вызывают неоднозначную реакцию в обществе из-за того, что решение об этом было принято на заседании правительства без участия парламента. Как ожидается, на похороны приедут около 6 тысяч человек в составе иностранных делегаций, а также представители региональных и центральных властей Японии. В церемонии примут участие шестеро представителей императорского дома, включая наследного принца Акисино и его супругу. Для рядовых граждан будет установлен алтарь для возложения цветов.
Среди первых лиц иностранных государств значатся премьер-министр Индии Нарендра Моди, премьер-министр Канады Джастин Трюдо, президент Шри-Ланки Ранил Викрамасингхе, премьер-министр Люксембурга Ксавье Беттель, король Иордании Абдалла II ибн Хусейн и другие.
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В миреСиндзо АбэМихаил ШвыдкойНарендра МодиЯпонияРоссияМоскваУбийство экс-премьера Японии Синдзо Абэ
 
 
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