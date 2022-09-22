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В ДНР за сутки погиб один человек после обстрелов ВСУ - РИА Новости, 22.09.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220922/pogibshiy-1818593537.html
В ДНР за сутки погиб один человек после обстрелов ВСУ
В ДНР за сутки погиб один человек после обстрелов ВСУ - РИА Новости, 22.09.2022
В ДНР за сутки погиб один человек после обстрелов ВСУ
Один мирный житель погиб и восемь получили ранения за минувшие сутки в результате обстрелов территории Донецкой народной республики со стороны украинских войск, РИА Новости, 22.09.2022
2022-09-22T09:01
2022-09-22T09:01
специальная военная операция на украине
в мире
украина
донецкая народная республика
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ДОНЕЦК, 22 сен – РИА Новости. Один мирный житель погиб и восемь получили ранения за минувшие сутки в результате обстрелов территории Донецкой народной республики со стороны украинских войск, сообщило представительство республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины."Общее количество жертв среди гражданских лиц от атак Вооруженных формирований Украины за 21 сентября 2022 года составляет 9 человек (1 погиб, 8 ранены), в том числе 3 человека с ранее освобожденных населенных пунктов Валерьяновка и Красный Лиман", - говорится в Telegram-канале представительства.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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в мире, украина, донецкая народная республика
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Донецкая Народная Республика
09:01 22.09.2022
 
В ДНР за сутки погиб один человек после обстрелов ВСУ

В ДНР за сутки погиб один человек после обстрелов ВСУ, еще восемь получили ранения

© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в медиабанкЖители ДНР
Жители ДНР - РИА Новости, 1920, 22.09.2022
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Жители ДНР. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 22 сен – РИА Новости. Один мирный житель погиб и восемь получили ранения за минувшие сутки в результате обстрелов территории Донецкой народной республики со стороны украинских войск, сообщило представительство республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.
"Общее количество жертв среди гражданских лиц от атак Вооруженных формирований Украины за 21 сентября 2022 года составляет 9 человек (1 погиб, 8 ранены), в том числе 3 человека с ранее освобожденных населенных пунктов Валерьяновка и Красный Лиман", - говорится в Telegram-канале представительства.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня, 17:18Инфографика
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаДонецкая Народная Республика
 
 
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