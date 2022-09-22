https://ria.ru/20220922/pogibshiy-1818593537.html
В ДНР за сутки погиб один человек после обстрелов ВСУ
В ДНР за сутки погиб один человек после обстрелов ВСУ - РИА Новости, 22.09.2022
В ДНР за сутки погиб один человек после обстрелов ВСУ
Один мирный житель погиб и восемь получили ранения за минувшие сутки в результате обстрелов территории Донецкой народной республики со стороны украинских войск, РИА Новости, 22.09.2022
2022-09-22T09:01
2022-09-22T09:01
2022-09-22T09:01
специальная военная операция на украине
в мире
украина
донецкая народная республика
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ДОНЕЦК, 22 сен – РИА Новости. Один мирный житель погиб и восемь получили ранения за минувшие сутки в результате обстрелов территории Донецкой народной республики со стороны украинских войск, сообщило представительство республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины."Общее количество жертв среди гражданских лиц от атак Вооруженных формирований Украины за 21 сентября 2022 года составляет 9 человек (1 погиб, 8 ранены), в том числе 3 человека с ранее освобожденных населенных пунктов Валерьяновка и Красный Лиман", - говорится в Telegram-канале представительства.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, донецкая народная республика
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Донецкая Народная Республика
В ДНР за сутки погиб один человек после обстрелов ВСУ
В ДНР за сутки погиб один человек после обстрелов ВСУ, еще восемь получили ранения